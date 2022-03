Champions League, Lille vs. Chelsea, AGENCIA EFE

El Chelsea, campeón defensor de la Champions League, busca este miércoles en el Estadio Pierre-Mauroy ante el Lille (17.00 horas) olvidar su crisis institucional, marcada por la marcha de Roman Abramovich, y avanzar de manera definitiva a los cuartos de final de la competición continental, tras encarrilar su pase en el partido de ida en Stamford Bridge.



Los de Thomas Tuchel, que llegaban eufóricos con su título del Mundial de Clubes, se pusieron de cara la eliminatoria gracias a un tanto de cabeza del alemán Kai Havertz; el estadounidense Christian Pulisic, tras una espectacular galopada del francés N’Golo Kanté, anotó el definitivo 2-0 para poner un pie en la siguiente ronda.



Ahora, todo ha cambiado en el club, con la invasión rusa de Ucrania, que precipitó el adiós del propietario Roman Abramovich después de más de dos décadas al frente y que provocó la congelación de los activos de la entidad, pero no en el campo, donde los ‘blues’ acumulan cinco victorias seguidas en Premier League.



Solo la derrota en los penaltis en la final de la Carabao Cup ha empañado la casi inmaculada trayectoria de los londinenses, con diez triunfos en sus últimos 11 partidos entre todas las competiciones. Los de Tuchel, aislados de la situación institucional, buscarán dar un paso más en Lille sin los lesionados Reece James y Ben Chilwell.



Sí tendrá a su disposición el técnico alemán a su compatriota Kai Havertz, autor del solitario gol de la victoria del fin de semana ante el Newcastle (1-0), de otro en la conseguida a domicilio ante el Norwich (1-3) y de un doblete ante el Burnley. Su protagonismo ha eclipsado a Romelu Lukaku, que sigue sin encontrar su lugar en el equipo.



Mientras, el Lille apela a la épica para tratar de remontar el resultado adverso de la ida, aunque está lejos de las prestaciones que le llevaron el pasado año a proclamarse campeón de la Ligue 1 por delante del Paris Saint-Germain. A pesar de que acumula cinco jornadas puntuando en la competición doméstica, marcha a 22 puntos de la cabeza y ni siquiera ocupa puestos europeos.



El fin de semana, los de Jocelyn Gourvennec tropezaron con un equipo en descenso, el Saint-Étienne (0-0). “Tuvimos mucho el balón, pero ofensivamente no fuimos lo suficientemente peligroso. Necesitamos estar más acertados en su campo y hacerles defender más metidos en su área”, advirtió el preparador francés sobre el duelo en Stamford Bridge.



Sin embargo, no podrá contar con uno de sus mejores hombres, el mediocentro portugués Renato Sanches, con una lesión en los isquiotibiales. Arriba, el francés Hatem Ben Arfa parece llamado a acompañar al canadiense Jonathan David en busca de un tempranero gol que haga tambalear la eliminatoria.