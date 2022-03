Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron hace apenas 2 meses y los rumores de la mala relación entre la influencer y Marlene, su suegra, son cada vez mayores. Ahora Sofía Reyes, ex pareja del músico, se metió en la polémica y dio su opinión sobre la esposa de Ricardo Montaner.

La actriz argentina y el hermano de Mau Montaner se casaron a principios de enero y lo celebraron con una gran boda que realizaron en Exaltación de la Cruz y a la que asistieron muchas figuras internacionales, entre ellas: Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Lelé Pons, Emilia Mernes y Oriana Sabatini.

El exclusivo evento se realizó en una estancia a 80 km de la ciudad de Buenos Aires, fue muy lujoso y se vio muy enamorados a los novios. Sin embargo, un hecho particular opacó en parte la celebración.



Stefi Roitman y su esposo, Ricky Montaner, junto a Ricardo y Marlene. Foto: Instagram

Es que Marlene Salomé asistió a la ceremonia vestida de blanco y las redes sociales estallaron ya que es de usos y costumbres que en una boda la única de blanco debe ser la novia.

Desde entonces, los seguidores del clan Montaner aseguraron que la matriarca y Stefi tenían una pésima relación. “Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda”, sería la frase que Roitman habría dicho, indignada ante la vestimenta de su suegra.

Debido a las versiones que circulaban, Marlene decidió hablar y se refirió a la relación con su nuera: “A Stefi no hay manera de que alguien la reciba mal. Es un bombón, es lo más dulce, llora por todo, se emociona. Ella forma parte de la familia, es como si hubiera estado con nosotros siempre”, expresó en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10) apenas unos días después del casamiento.

Un mes después de la boda, Stefi rompió el silencio y también negó los rumores: “La gente debe estar harta de leer tanta falacia porque se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, aseguró la actriz en diálogo con en Perros de la calle (Urbana Play).

Ahora fue Sofía Reyes quien opinó sobre el tema y habló sobre Marlene. Cabe destacar que la cantante mexicana estuvo en pareja con Ricky Montaner durante casi 5 años y allí, según relató en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11), forjó una hermosa relación con su suegra.

“Amo a todos los Montaner”, aseguró la artista. Y, ante las reiteradas preguntas sobre su exsuegra, divertida preguntó: “¿Por qué me preguntan tanto por Marlene?, ¿Qué se sabe?”.

“Siento que, como en mi casa, es un matriarcado. Yo también vengo de una mamá que tiene muchos huevos, como decimos en México. Y siento que, en los Montaner, Marlene tiene huevos, pero bien. Siento que es admirable”, reconoció la artista.

Stefi Roitman y Ricky Montaner ¿en crisis?

El rumor sobre la mala relación entre Stefi Roitman y Marlene no es la única polémica en torno al matrimonio de la influencer y Ricky Montaner.

Muchas versiones aseguran que la actriz y el músico atraviesan una fuerte crisis a tan sólo 2 meses de haberse casado.



Hace unas semanas, algunas versiones apuntaban a que Stefi Roitman y Ricky Montaner no se habían casado.

Es que luego de la luna de miel Stefi y Ricky se distanciaron: mientras ella se encuentra trabajando en Argentina y rodeada de amigos, él por su parte, se dedica de lleno a su carrera. Otro hecho llamativo es que la pareja dejó de interactuar en las redes sociales y hace tiempo que no se muestran juntos.

Inclusive en las últimas horas se vinculó al artista con una cantante y tiktoker colombiana llamada Brianda Deyanara.

DR