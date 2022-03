No todo lo que brilla es oro ni vivir en Europa te garantiza estar más seguro que en Argentina. Eso bien puede graficar el tremendo susto que se llevó en las últimas horas la actriz Laura Laprida, una de las hijas María Eugenia de las Trillizas de Oro.

Es que, instalada en Madrid junto a su esposo, el diseñador industrial y carpintero Eugenio Levis, la también modelo se despertó este jueves para ir al baño y vaya sorpresa que se llevó cuando encontró a un hombre durmiendo en el living de su casa.

“Me levanto a las siete de la mañana a hacer pis y desde la ventana de mi cuarto, que da a la de mi living, vi que tenía la luz prendida… Salgo para apagarla y cuando voy veo un bulto en el sillón de mi living, con mi mantita gris, y digo. ’Ay, Eugenio dejó todo hecho un quilombo anoche. ¡Qué fiaca! Pero me acerco bien a ver y ese bulto tenía pelos y tenía botas: había una persona en mi sillón“, contó Laura en Instagram.

Y siguió relatando: “Así como lo escuchan. Me quedé un poco en shock. Vuelvo a entrar al cuarto, lo despierto a Eugenio y le digo ’hay una persona en el living’. Él me dice ’no Lu, cómo va a haber una persona en el living…’. ’Gordo, hay una persona durmiendo en el sillón’. Se levanta, lo mando al living porque yo ya estaba medio en shock y me dice ’hay una persona durmiendo en el sillón’. No sabíamos quién era. No sabíamos qué hacer“.

Entonces, la actriz realizó un recorrido por su departamento mostrando los lugares que había mencionado y, horas después, en otras historias que subió a la mencionada red social, agregó: “La persona desconocida respiraba y al lado de este cuerpo durmiente estaban sus pertenencias. Su teléfono y una petaca de ron y uno de mis vasos servidos, con ron. Sí, teníamos a una persona alcoholizada durmiendo en mi sillón”.

“Ahí arrancó la discusión con Eugenio. Él quería despertarlo y hacerle un café. Y yo como toda persona normal quería llamar a la Policía. Bueno, finalmente decidimos despertarle para que se retire de nuestra casa pero esta persona estaba muy cómoda, pues claro, y tiraba patadas, estaba mamado y bella durmiente”, agregó con mucho humor la joven actriz.

Tras aclarar que su relato era verídico y correspondía a una broma ni mucho menos, la hija de María Eugenia, y sobrina de María Laura y María Emilia, detalló: “Una vez que logramos calmarlo y se despertó. Le ofrecimos un vaso de agua. Le pregunté como entró a la casa y me dijo que no era ocupa, que vino con sus amigos. Pero ¿cuánta gente hubo en mi casa?”.

“Queremos creer que no… No había signos de que haya habido una fiesta. La casa estaba en orden. Sólo había un vaso fuera de lugar con la petaquita al lado… Quiero creer que esta persona estaba muy desorientada y no sabía lo que estaba diciendo… Después, le pregunté dónde vivía, le pedí un auto y lo mandé a su casa”, reveló Laura.

“No sé cómo entró a mi casa. Por la ventana no porque vivo en un cuarto piso. Y la casa tiene alarmas. De ahora en más voy a ponerle llave a la puerta cada vez que me vaya a dormir”, concluyó la actriz, sin saber cómo un intruso terminó durmiendo en su sillón. Además, al final de sus historias, subió una foto de esa persona en cuestión recostada en su living y le pidió: “Por favor no vuelvas, gracias”