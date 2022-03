El cine danés ha dado muchas buenas películas, pero generalmente son dramas, y no necesariamente del Dogma ’95, creado por Lars von Trier y Thomas Vinterberg. Sería impensado que Michael Bay, director de Armageddon, varias Transformers, Pearl Harbor y Bad Boys adhiriera al movimiento vanguardista que rechazaba la iluminación artificial y espectaculares efectos especiales.

No. Justamente Michael Bay, no.

Cuando se inventó el dron, por ejemplo, seguro que el que se puso a saltar como un niño con chiche nuevo fue Michael Bay. Vean Ambulancia y me darán la razón.



Jake Gyllenhaal es uno de los hermanos ladrones del banco que escapan por todo Los Angeles. Foto: UIP

Lo que hizo Bay fue adaptar Ambulancen, una película de acción, que es lo suyo, estrenada en 2005 y trasladarla a su país, específicamente a Los Angeles. La trama puede resumirse en pocas palabras: dos hermanos roban un banco y al huir, escapan en una ambulancia.

Y May lo llamó a Jake Gyllenhaal, ya canchero en esto de participar en remakes de películas danesas, tras Hermanos (2010) y Culpable, estrenada en Netflix en 2021, para componer a Danny Sharp (Daniel no el terrible, sino el afilado sería una posible traducción), quien tiene todo pensado para que el golpe sea perfecto.



En la ambulancia a la que se suben están una paramédica y un policía herido de bala. Foto UIP

Por supuesto que algo se le escapará, y no solamente a la hora del escape junto a su hermano Will (Yahya Abdul-Mateen II), quien en principio no quiere saber nada, del atraco, pero, veterano de guerra, la obra social no se hace cargo de la operación que necesita su esposa, madre de un bebito, y entonces…

Hermanos en fuga

Que Gyllenhaal y el actor que es el “nuevo” Neo en Matrix Resurrecciones y protagonizó la nueva Candyman sean hermanos, siendo uno blanco y el otro afroamericano no es un capricho del director -no es uno más, bah- sino que el padre de Danny adoptó a Will. Ah, el Señor Sharp, en su mejor época, también era ladrón.



Yahya Abdul-Mateen II, el “nuevo” Neo de “Matrix Resurrecciones” y actor de “Candyman” es el hermano de Gyllenhaal. Sí, es el hermano. Foto UIP

Claro que en la adaptación Michael Bay no se iba a quedar con una peliculita que no llegaba a la hora y media (80 minutos, para ser precisos), y le agregó casi una hora más. Y eso que los créditos del final, que suelen ser kilométricos, son los más cortos del cine made in Hollywood de los últimos 20 años. Sí, toda una rareza.

La puesta de cámaras, las explosiones grandilocuentes, los tiroteos interminables -los memoriosos recordarán el robo y la huida de Fuego contra fuego, la película de Michael Mann, con Robert De Niro y Val Kilmer en pleno centro de Los Angeles- y las camaritas montadas en los drones son el envoltorio con el que Bay prepara, arma y entrega una película de acción trepidante, con alguna escena pasada de rosca.



Explosiones grandilocuentes, tiroteos interminables, mucha cámara en dron: así es lo nuevo del director de “La Roca”. Foto: UIP

En la ambulancia a la que se suben hay una paramédica super eficaz (Eiza González, la mexicana de Baby: El aprendiz del crimen, Descuida, yo te cuido y Godzilla vs. Kong) y un policía herido, al que habrá que sacar la bala en una operación mientras el motor no se apaga, sin anestesia y que es realmente difícil de seguir sin apartar la mirada de la pantalla.

Bay se autoelogia con guiños -referencias a La Roca, la película con Sean Connery y Nicolas Cage- y parece más atento a que todo sorprenda con giros en la trama y cortes de edición a que la historia sea (algo) creíble.

Y como en casi todo su cine, los buenos de corazón van a terminar triunfando, y aquéllos que tengan que pagar por sus pecados, lo harán.

“Ambulancia”

Buena

Acción. EE.UU., 2022. Título original: “Ambulance”. 136′, SAM 16. De: Michael Bay. Con: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eliza González, Garret Dillahunt. Salas: IMAX, Cinemark Palermo y Puerto Madero, Cinépolis Avellaneda, Showcase Belgrano.