“En el día de la fecha decidí aceptar la competencia atribuida en la causa 31.426 del registro de esa sede judicial por entender que podría darse un supuesto de conexidad objetiva con la causa 33109/2020 del registro de esta secretaria y judicatura“, dice la resolución, de apenas una carilla, firmada este jueves por la jueza federal N° 2 de San Martín, Alicia Vence, y su secretario Hernán Roncaglia.

De esta manera, escueta y contundente, Vence se hizo cargo de la causa abierta para investigar el caso de la cocaína envenenada que a, principios de febrero, mató a 24 personas y mandó al hospital a por lo menos otras 80.

La resolución puede parecer una formalidad, puro papeleo judicial. Pero no lo es.



La resolución que determina el traspaso de la causa por la cocaína envenenada al fuero federal.

El hecho de que el caso pase de las manos del juez de Garantías de San Martín Mariano Grammatico a las de Alicia Vence complica directamente a uno de los históricos capos del narcotráfico de la zona Oeste: Miguel Ángel “Mameluco” Villalba (60).

La semana pasada, la jueza Vence indagó a Villalba y a su hijo Iván (más conocido como “Salvaje”) en un caso de tráfico de drogas que venía investigando desde hacía dos años.



Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y su hijo, Iván “El Salvaje”.

Por Zoom desde el penal de Rawson -donde “Mameluco” purga 27 años de prisión- y desde la cárcel de Magdalena -donde “Salvaje” está preso por matar a un policía municipal-, ambos se declararon inocentes y presentaron un escrito.

Sin embargo, en la causa hay escuchas que los comprometen mucho con la venta de drogas en distintas villas de San Martín. Y fue durante las intervenciones telefónicas a miembros de la banda que aparecieron los diálogos que vinculan a “Mameluco” y su organización con la cocaína adulterada con carfentanilo, un poderosísimo opioide sintético que no se vende ni importa en la Argentina.

“Ahí me llamó El Negro… me dijo que no arranquen hasta que no cambie la mercadería. Que estaban preparando me dijo ahora… Porque dijo que si sale eso de vuelta va a ser una masacre. Allá en Puerta 8 dice que murieron dos“, dice una escucha tomada a una de las punteras de “Mameluco”.



Sergio Berni, durante un allanamiento en la Villa 18 de San Martín. Foto Guillermo Rodriguez Adami.

Esa pista, la de las escuchas, fue la que tuvo en cuenta el juez Grammatico al enviarle el expediente de la cocaína envenenada a Vence, el lunes de esta semana. Antes, el juez de Garantías procesó a los seis detenidos en Puerta 8 y El Gaucho, donde se vendieron las dosis mortales.

Grammatico agravó la calificación del fiscal de “homicidio simple” y “tráfico agravado” a “tráfico ilegal de sustancia estupefaciente en la modalidad tenencia con fines de comercialización, agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso– reiterado en al menos once hechos y homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso en grado de tentativa– reiterado en al menos veinte hechos“.

Las defensas ya apelaron a la Cámara de San Martín pero ahora que el caso cambió de fuero, su situación será resuelta por la Cámara Federal de la misma jurisdicción. Será un fallo clave, no tanto por la confirmación o no de los procesamientos sino por la calificación que tomará la Cámara para interpretar lo ocurrido.

Infografía: Clarín

¿Cuál es la polémica?

Al resolver la situación de los seis acusados de su causa (vendedores menores sin ningún tipo de peso), Grammatico les impuso una calificación que se pena con prisión perpetua. Sin embargo, para algunas fuentes judiciales en lo que respecta a las muertes tanto los detenidos como “Mameluco” están en condiciones de pelear la figura de “homicidio culposo“.

Los que sostiene esto último toman en cuenta un detalle no menor: las mismas escuchas que lo comprometen con la droga envenenada muestran que la cocaína fue introducida en el mercado por error ya que días antes de la seguidilla de muerte dos de los probadores de la organización habían enfermado luego de inhalarla.

En los audios se escucha a “Mameluco” y un subalterno, que harían referencia a esa droga y a la “bronca” que se generó en la zona del barrio “18 de Septiembre” de San Martín a partir de la venta del producto. Para ese momento, ya se registraban cuatro muertos.

“Supuestamente hay un re bondi por esa porquería en San Martín“, menciona uno de los implicados en el audio que recolectó Vence.

“Sí, ya sé“, le responde “Mameluco” del otro lado. “Hicieron todo cagadas, sacaron la droga fea para vender esta mañana. Estaba todo para guardar, en vez de tirarlo lo pusieron“, le confiesa el capo.

De esta forma, la cocaína letal habría sido distribuida entre los puntos de venta que “Mameluco” y su hijo regenteaban en diferentes puntos de San Martín.

Desde la Justicia señalan que la banda tenía órdenes de los organizadores para no sacarla a la venta ya que conocían su poder letal. Actualmente se sospecha de un “error” humano, según se desprende de los audios.

EMJ