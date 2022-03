Natalia Denegri (45) es conductora, periodista, actriz y productora de TV en Estados Unidos. Su carrera en los medios la llevó a ganar 22 premios Emmys. También es empresaria y socia de una cadena de restaurantes en el sur del Estado de Florida. Natalia se define como “filántropa” y una mujer que le gusta “llevar luz a donde hay oscuridad”. Asegura que es “feliz”, está casada y tiene dos hijos.

Pero la Natalia Denegri de hoy dista mucho de la que aparece en los resultados de las búsquedas al escribir su nombre en Google. Entonces vienen los recuerdos de otras épocas, de los escándalos en los programas de televisión abierta de los ‘90 -en especial los que conducía Mauro Viale-, el caso Cóppola y otras peleas mediáticas que involucraron a ex futbolistas, políticos, famosos y mediáticos.

Por eso Natalia pelea por una causa que para ella significa “recuperar su dignidad”. Le pidió a Google que deje de vincular su nombre con el material de esa época. Invoca el “derecho al olvido” y fue a la Justicia. Ganó el juicio en primera y segunda instancia. Pero el caso llegó a la Corte Suprema, donde este jueves y viernes habrá una audiencia pública.

El debate plantea un dilema en torno a la libertad de expresión, acceso a información y derecho al olvido. Natalia contó a Clarín sus razones por las que lleva adelante esta batalla.

–¿Cuál es la principal razón por la que vas a la Corte a pedir que Google deje de mostrar esos resultados sobre los programas de los ‘90?

–Me parece súper injusto que hayan pasado más de 20 años y estén colgados esos videos. Yo no estoy pidiendo que se borren las noticias de la época. Soy conductora de TV y estoy a favor del derecho a la información. Estoy en contra que sigan apareciendo esos videos, que promueven la violencia mediática y de género. Pido que con la fórmula “Natalia Ruth Denegri” no aparezcan, pero si ponés “peleas en el programa de Mauro Viale” sí.



Natalia Denegri ganó 22 premios Emmy por su trayectoria como actriz, conductora y productora.

La motivación mía es que no hay derecho que Google le diga al mundo que yo soy eso porque no soy eso. Hay una empresa privada que está categorizando el contenido negativo de esa época por arriba del otro, del actual. Vos buscas en Google o Youtube y te aparecen todos esos videos que involucran a una menor de edad que en esa época era yo, que fui coaccionada a participar en esos programas, que involucran escenas de violencia entre mujeres. Un programa que además fue levantado, justamente, por la falta de interés del público y su temática estigmatizante sobre las mujeres. La justicia ya me reconoció como víctima, yo gané un juicio contra el Estado. Hay dos sentencias penales a mi favor.

–¿Qué consecuencias te trajo tu participación en aquellos programas?

–A mi me arruinaron la vida por cuestiones políticas porque fue una guerra entre Menem y Duhalde. Supuestamente querían apresar a famosos, políticos. Quedé involucrada en algo que no tenía que ver por ser vecina de un jugador de fútbol, de Alberto Tarantini. A él le tendieron una trampa también, a los dos. Fuimos injustamente detenidos. Por eso él también ganó un juicio contra el Estado. Durante años mi familia y yo padecimos en silencio por todo lo que ocurrió, que fue terrible. Muchísimos problemas a nivel familiar, la enfermedad de mis padres. Mi padre perdió una imprenta. Mi hermano tuvo problemas serios de bullying, tuvo que dejar de estudiar y lo llegaron a atar a un árbol. Fue terrible lo que vivimos y yo no voy a permitir que mis hijos sufran por lo mismo. En Estados Unidos el bullying es muy grave y hay niños que se suicidan. ¿Cómo le explico a mi hija de 7 años que fui amenazada por productores de TV y un juez para hacer muchas de estas cosas? ¿Cómo les explicas que no sos lo que Google insiste que sí sos? Tuve que irme del país para poder desarrollarme profesionalmente porque había quedado en la Argentina entre 1996 y 1998 estigmatizada. Nadie me daba una oportunidad. Pero no le pasó lo mismo a los hombres del caso. Ellos a pesar de todo tuvieron oportunidades. Nadie más les recordó el tema o lo recordaban como algo gracioso. Cuando me fui de Argentina pude demostrarle quizás a la misma Argentina de lo que era capaz. Tengo un programa de TV exitoso desde hace muchísimos años, soy la vocera de una fundación maravillosa, me dedico a hacer el bien, a crear contenidos positivos. Realizamos misiones solidarias y humanitarias en diferentes partes del mundo y todo esto me perjudica muchísimo porque cada vez que googlear mi nombre me vuelven a revictimizar y estigmatizar porque aparecen esos videos.

–¿Te ha pasado de conocer gente en Estados Unidos, te googleen y te pregunte por eso? ¿Cómo vivís esa situación?

–Sí, me preguntan si hay otra Natalia Denegri, otra chica con el mismo nombre porque encontraron esos videos. Y ahí yo tengo que empezar a explicar toda la historia. Es muy difícil, sobre todo en EEUU, contarles que había unos policías corruptos con un juez que metieron en la cárcel a famosos que eran inocentes, que había gente que cayó en la volteada por estar en el lugar equivocado, que te presionaban y amenazaban para ir a esos programas y cómo se armaban todas esas peleas y escándalos. No hay derecho de vivir así. Pasó mucho tiempo, a mi me dictaron la falta de mérito, nunca tuve nada que ver con nada de eso. Fui una víctima privada ilegítimamente de la libertad por ser vecina de una persona famosa y no me merezco todo esto. Vuelvo a repetir que lo único que pido es que no aparezcan –no que se borren– esos videos de la época que me afectan tanto y que no son informativos. Me lastiman a mi, a mi familia, a mis hijos y a mis amigos.



Natalia Denegri tiene una productora de documentales en Estados Unidos llamada “Trinitus Productions”.

–¿Cuál fue la primera respuesta que te dio la empresa a tu solicitud?

–No los quisieron borrar. Después decidimos ir a la Justicia y lo ganamos en primera y segunda instancia. Dictaminaron que no existe conflicto entre la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la honra, pero ellos igualmente apelaron a la Corte por la libertad de expresión. Por eso el tema está a partir de este jueves en la Corte Suprema. Vuelvo a aclarar que no quiero que nada de eso sea borrado o deje de ser publicado, sino que no se asocie mi nombre a las fórmulas en las búsquedas de Google y Youtube. Es tan simple y sencillo como eso, para que no aparezcan esos videos que tanto me dañan y perjudican, más cuando era menor de edad.

–¿Conocés algún antecedente similar a tu caso?

–No hay ningún caso como el mío en el país. El derecho al olvido se practica en Europa hace mucho tiempo y también en Chile, Perú y se está debatiendo en EEUU. Siempre digo que voy en representación de las millones de “Natalias” que debe haber que son víctimas también y pasan por cosas similares. No hay derecho que una empresa privada esté poniendo arriba de todos los resultados esos extractos de video que no tienen nada que ver con mi vida actual y que tienen falta de interés por su temática estigmatizante. Me centro en la violencia de género y digital de esos videos.

–¿Qué pensas sobre el derecho a la información? ¿No creés que una sentencia a tu favor podría sentar un precedente que después pueda favorecer a, por ejemplo, condenados por delitos para que no se sepa qué hicieron?

–En esos casos no tendría que aplicarse obviamente. Ni en hechos de corrupción. En casos de personas que no fueron víctimas no tendría que aplicarse. Mi caso es muy diferente porque yo fui víctima comprobada, fui privada ilegítimamente de mi libertad. Siendo menor de edad tuve que pasar por un montón de cosas terribles.



Natalia Denegri en la actualidad.

Quiero demostrarle al mundo que lo que se ve en esos videos y muestra en las primeras páginas de los buscadores, es el personaje que la corrupción de los ‘90 quiso hacer de mí pero yo no soy eso. Soy una persona normal, conductora de TV, empresaria, me dedico a la filantropía, tengo una familia maravillosa, trabajo incansablemente para poder llevar luz a donde hay oscuridad. Entonces no es justo pasar por todo esto.

–¿Con tu vida actual, cómo convivís internamente con el hecho de saber que si te buscan en Google van a encontrar a otra persona?

–Yo me angustio porque es como que me remueven todo ese pasado que quiero olvidar, del que fui víctima. Y a cada momento aparecen esas imágenes. A nivel laboral tenés gente que te pregunta por eso. También aparecen problemas familiares por culpa de todo eso. Siento que estoy estigmatizada, que me revictimizan. Tengo pesadillas con todo lo que me pasó. Fue muy fuerte y eso que pasaron 26 años. Tuve ataques de pánico. Viví cosas muy fuertes en esa época. No entendía las dinámicas de las producciones, de cómo era todo eso. Para mi era normal que te lleve un productor en un auto a un hotel y que te dejen durmiendo ahí, porque al otro día tenías que ir al programa. Que no puedas salir para que no vayas al programa de la competencia. Y que si no decías tal cosa o no armabas tal pelea iba a venir al otro día otra persona a decir tal cosa de vos. Fue mucha violencia que padecimos. No solo institucional sino mediática. Yo creo que si todos esos programas se hicieran ahora, en esta época, estarían todos presos. Eso era violencia de género.

Es un sufrimiento silencioso que nadie puede ver en el que yo vivo. Estoy luchando por recuperar mi dignidad. Va más allá de limpiar el nombre. Me parece injusto que una empresa privada pueda hacer lo que está haciendo. ¿Por qué ellos pueden categorizar el contenido por algoritmo para que quede siempre arriba de todo? Algo que pasó hace 26 años que no tiene importancia y no tiene ningún interés público ahora ni nada informativo.

MG