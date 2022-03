Acto por los 30 años del Atentado a la Embajada de Israel

En la hora exacta del ataque, a las 14.50 pero 30 años después, sonó la sirena en lo que fue la sede de la Embajada de Israel, en Arroyo y Suipacha, donde fallecieron 22 personas y otras 242 resultaron heridas.



El homenaje comenzó con el himno nacional, una oración interreligiosa y la lectura de los nombres de los fallecidos ese fatídico 17 de marzo de 1992.



Por el Gobierno Nacional estuvieron el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Justicia, Martín Soria; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; sin la asistencia del presidente Alberto Fernández.



Además, participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la senadora Carolina Losada; la embajadora de Israel en Buenos Aires, Galit Ronen; entre otros legisladores e integrantes del Poder Judicial.



“Treinta años de lo que podría haber sido y no fue. La chica que no fue abogada, el padre que no va a bailar en el casamiento de su hija y no va a conocer a sus nietos. Treinta años de memoria”, resaltó Ronen.



“Sabemos quienes son los responsables de este atentado y también del que vino dos años más tarde. Tiene nombre y apellido, su nombre es Hezbolá, y su apellido en Irán”, enfatizó la diplomática.



Ronen también reclamó “justicia” por las víctimas, tras cuestionar que no se revolvió el caso tras tres décadas.



Por su parte, el ministro Soria resaltó: “Aquel triste día, sin dudas, los terroristas lograron golpear a Israel a la Argentina, pro hay algo que no van a lograr nunca es borrar el recuerdo siempre presente de las víctimas y de los sobrevivientes”.



“En nombre del Estado argentino vengo a decir presente y a ser una mas de las voces que siguen manteniendo viva la memora y reclamando justicia por lo que aún hoy no han logrado justicia”, indicó Soria.



“Memoria, verdad y justicia. Lamentablemente no podemos decir que se haya conseguido la verdad y mucho menos que se haya hecho justicia por la Embajada de Israel”, se quejó el ministro, y afirmó que no hubo “respuesta rápidas” y tampoco “castigo a los culpables”.



Y enfatizó: “La Justicia debe encontrar a los culpables y es la política que debe garantizar que se pueda buscar a los culpables”.



“La falta del esclarecimiento de ambos atentados nos muestra la cara de una misma moneda. En ambos casos el denominador común es el nulo avance de las causas judiciales, que generan dolorosa impunidad. Nada es suficiente cuando no hay justicia. Nuestro Gobierno está comprometido para lograr justicia. Aunque sea lenta, debe llegar necesariamente a la verdad”, agregó Soria.



Los familiares de las víctimas presentaron una ofrenda floral en la plaza que se creó en Suipacha y Arroyo tras el ataque, en el lugar donde estaba emplazada la sede de la embajada original.



Entre los discursos estuvieron los del viceprimer ministro de Israel y ministro de Justicia, Gideon Sa´ar; y Miri Ben Zeev Koren, en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes.



Se escucharon dos rezos: por un lado, el padre Rodrigo Valdéz de la parroquia Madre Admirable realizará una oración en memoria de los fallecidos y, por el otro, un familiar de las víctimas recitará un Kadish, plegaria de duelo de la tradición judía.



Días atrás, el Gobierno preparó operativos de seguridad especiales por el 30° aniversario del atentado a la embajada de Israel y, con ese propósito, creó un “Comando unificado de seguridad” que coordinará la participación de todas las fuerzas que intervendrán durante los actos conmemorativos.



El comando, creado por la resolución 127 publicada en el Boletín Oficial, tendrá como fin “la gestión de la coordinación interfuerzas del operativo de seguridad a implementarse entre los días 14 y 19 del mes de marzo del corriente con motivo de las actividades de homenaje y conmemoración en las vísperas del trigésimo aniversario del atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Argentina, actividades que tendrán lugar en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires”.