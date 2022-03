“Este es el wacho rastrero que mató al nenito en Perito Moreno, cerró todo y ahora cambio el nombre de ig. JUSTICIA por la criatura que estaba volviendo o yendo al colegio, esta rata le arrebató su futuro por un celular de mierda que podria ser tu hno, sobrino o tu hijo. Hay que levantarse y pedir Justicia”, dice el post de Instagram que el jueves a la tarde comenzó a circular entre los vecinos de la Villa 1.11.14 del Bajo Flores.

Apenas unas horas antes del posteo, Nahuel Eguino Uria, habia sido asesinado de un puntazo de tramontina cuando regresaba a su casa desde la escuela. Tenía 16 años. Entonces, aunque están curtidos por la violencia narco, los ajustes de cuentas y los robos. los vecinos del barrio Padre Ricciardelli (nombre oficial de la 1.11.14) se hartaron.

Algunos decidieron escrachar al sospechoso en las redes, otros salieron a quemar gomas reclamando mayor presencia policial y de Gendarmería. Los que vieron el ataque a Nahuel no dudaron y dijeron quién lo había atacado. Todos lo conocían en el barrio porque en su casa la Justicia hizo más de un allanamiento buscándolo a él o a algún otro integrante de su familia.

Siguiendo los datos de los testigos, la Policia de la Ciudad llegó a la casa de los Morales buscando a uno de sus hijos, Sebastián Nicolás, de 23 años. No estaba allí pero bastó el panorama tenso de que la búsqueda no fuera por un robo más, o por una amenaza (antecedentes que apila el ahora detenido) sino por un “homicidio” para que la familia decidiera entregarlo.



Una vecina habla con la prensa a metros del lugar donde asesinaron Nahuel en Bajo Flores. Foto: Federico Imas

“Cuando vieron la seriedad del asunto le escribieron un WhatsApp y lo citaron en una esquina cercana. Cuando el pibe apareció, lo detuvimos”, contó a Clarin una fuente de la Policía de la Ciudad.

Morales no llevaba la misma ropa descripta por los testigos del crimen de Nahuel. Seguramente él dirá que es inocente y la Policia sostendrá que se cambió de ropa en las horas que mediaron entre el homicidio y la detención.

Por lo pronto Sebastián Nicolás Morales quedó a disposición del juzgado Criminal y Correccional Número 20, a cargo del doctor Hugo Fabián Decaria y ante la Secretaría 162 de Pablo Daniel Bebebino. Seguramente lo primero que ordenará el juez será una rueda de reconocimiento con los testigos.

El “homicidio en ocasión de robo” es el delito más grave que se le imputó en su vida, pero no el primero. Morales tiene una lista de causas abiertas e incluso una condena: tres años de prisión por robo agravado. La sentencia quedó firme en agosto de 2018. Tras un breve paso por el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz salió en libertad. La pena venció el 19 de marzo de 2021.

Hasta su detención por el crimen de Nahuel, Morales tenía una causa de octubre de 2017 (sobre el límite de su mayoría de edad) por tenencia de arma de guerra. En febrero del 2018 lo demoraron por “comercialización de estupefacientes” y un mes después cayó por el robo agravado que terminó en condena a tres años de prisión.



La cuadra donde asesinaron a Nahuel en Bajo Flores. Foto: Federico Imas.

Esa sentencia fue por Intentar robar una camionera Ford Ranger en Bonorino y Pasaje sin nombre. Cuando lo detuvieron se armó tal revuelo que los policías debieron refugiarse con el detenido en una capilla cercana.

Al parecer la violencia siempre lo rodeó y cuando salió en libertad, en el año 2021, fue acusado de amenazas a propios y extraños.

En julio del 2021 la Policía tuvo que ir hasta la casa de una vecina que estaba siendo atacada por Morales. Dice el parte de ese episodio: “La mujer informó que posee un botón antipánico y prohibición de acercamiento contra el Sr. Sebastián Morales (con quien no posee ningún tipo de relación, quien en el mes de mayo ingresó a su domicilio y le sustrajo electrodomésticos). Refirió la denunciante que en esos momentos se encontraba con su hermano dentro de su vehículo y se acercó el imputado, quien comenzó a referirle insultos, que al sitio se acercó un vecino quien se llevó del lugar al sujeto”.

El 30 de noviembre fue su hermana la que llamó a la Policía pidiendo ayuda. Entonces se allanó la misma casa a la que lo fueron a buscar luego del crimen de Nahuel.

¿Qué paso en Noviembre? En palabras de la Policía: “El interventor fue desplazado al lugar de los hechos por violencia de género. Allí la damnificada informó que momentos antes, su hermano se enojó y le arrojó un banco en su contra, el cual hizo que se dañara una ventana, siendo que los vidrios de la misma la lesionaron en sus brazos y piernas, como así también lastimaron a su hija Alma de 2 años. Agregó también que el sujeto le refirió amenazas de muerte”.

El “sujeto” – es decir Sebastián Nicolás Morales- fue demorado pero salió a las calles del barrio nuevamente. El jueves vio a Nahuel caminando hacia su casa y lo atacó con un tramontina. Según los vecinos, lo mató para sacarle su celular.

“Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que no lo saquen al que le hizo eso a mi hijo. Era un chico sano, Nahuel se dedicaba a ir al colegio, estudiaba, un chico fuerte, sano, se metía a clases de música, iba a reparación de PC. No puedo creer que a mi hijo me lo hayan matado”, dijo la mamá de Nahuel, mientras este viernes vecinos y amigos lo despedían en una sala acondicionada para el velorio en el mismo barrio.

Sobre un pequeño altar, con unas velas y algunas flores, la imagen de un Nahuel sonriente fue el marco para su despedida.

GL