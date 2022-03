Foto NA.

A los 24 años, Sydney Sweeney se perfila como una de las mejores actrices de su generación y su carrera en constante ascenso, lo avala. Luego de su participación en la segunda temporada de Euphoria, que fue destaca tanto por los fanáticos como por la crítica, la stadounidense-canadiense será una de las nuevas figuras de Marvel.



Según anunció el portal Deadline, la rubia se incorpora al elenco de Madame Web, una película del universo de Spider-Man que estará protagonizada por Dakota Johnson, con la dirección de S. J. Clarkson y guión de Matt Sazama y Burk Sharpless. El personaje apareció por primera vez en 1980 en el cómic The Amazing Spider-Man para ayudar al héroe arácnido en medio de un secuestro.



Si bien en el papel está caracterizada como una anciana que padece miastenia grave, una enfermedad autoinmune y crónica por la que tiene que estar conectada a un sistema de soporte vital que parece una telaraña, pero se desconoce si en el film la mostrarán con otra estética. Nacida en Salem como Cassandra Webb, es mutante y cuenta con poderes psíquicos y clarividentes que le permiten distinguirse dentro del universo Marvel.



En los últimos días se habló mucho de Sweeney, quien desmintió haber pedido que eliminaran sus escenas de desnudo en Euphoria. “Hay momentos en los que se suponía que Cassie no tenía camiseta y le decía a Sam: ‘Realmente no creo que eso sea necesario aquí’. Él me respondía ‘Está bien, no lo necesitamos’. Nunca sentí que Sam me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo. Cuando yo no quería hacerlo, él no me obligaba”, manifestó en una entrevista con The Independent.



Y ante las repercusiones de sus declaraciones, aclaró: “Nunca le pedí que eliminara ninguna escena. Se tergiversó y se convirtió en algo completamente distinto, y yo estaba como: ‘Oh, Dios mío’. Lo dije más por lo respetuoso que es Sam y lo increíble que es como director que nunca me obligaría a hacer algo con lo que no me sintiera cómoda”. Además, señaló que para el desarrollo de Cassie, su personaje, esas escenas era fundamentales, ya que su desnudez es una forma de expresión.