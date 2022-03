Pregunta Agustín: Darío, estoy por comenzar a implementar creep feeding y quisiera saber cómo calcular el tamaño del corral y el largo de las bateas en función de la cantidad de terneros. En mi caso sería para unos 100 terneros máximo.

Respuesta de Darío Colombatto (experto en Agroconsultas) Agustín, por el tamaño del corral no te preocupes porque los terneros van de a grupos a comer.

Haría un cerco de por lo menos 10 x 10 mtrs alrededor del comedero para asegurarme. Lo ideal es usar comederos de autoconsumo tipo acoplados con ruedas, que se carguen por arriba y no sean muy pesados de transportar cuando están vacíos, ya que se puede generar barro y requerir cambios de lugar (en ese caso, ojo el tipo de cerco armas y deberías elegir bien el lugar para no tener que cambiarlo de sitio). Si usás bateas, usá pocas, no más de 3-4 para 100 terneros, porque al ir en grupos comen menos y para que no se te desperdicie alimento por lluvias o plagas (cerdos, aves, etc). Esto te obligará a llenarlas cada 2-3 días, pero a la vez te permite controlar el consumo.

Es muy importante “cebar” a los terneros con fibra de rollo o fardo para estimular a que vayan a los comederos. Hay que poner esa fibra arriba y por fuera de las bateas también, incluso fuera del cerco para hacer que las madres se arrimen. Saludos.

