El lugar estaba semivacío, solo un hombre permanecía allí. A través de una cámara, se lo veía desempacando valijas y acomodando sus pertenencias en un escritorio. Él se encontraba en su oficina, a punto de comenzar a vivir donde también trabajaba.

La historia de Chibuzor Ejimofor salió en TikTok y pronto se convirtió en una saga viral de varios episodios. Este ciudadano de Estados Unidos contó que dejó su casa y se mudó al cubículo de su empleo para protestar porque, según él, no le pagaban lo suficiente. Al final, la empresa le dio un ultimátum que lo obligó a tomar una decisión.

Ejimofor, que se hace llamar Simon Jackson, tiene 28 años y es oriundo de Seattle. El 8 de marzo compartió en la red social el primero de una serie videos sobre su estancia en la compañía, que ofrece servicios de consultoría en ingeniería.



Tiktoker. Tiene 28 años y reside en Seattle. Foto: captura/TikTok @calm.simon.

“Observen mi nuevo departamento“, sugirió @calm.simon mientras mostraba su despacho. Más adelante, en otro clip, filmó pilas de envases de comida ordenadas arriba del escritorio. Además puso libros, electrodomésticos y artículos de cocina en estantes. Por otro lado, colocó su ropa y prendas íntimas dentro de cajones.

Su vida en la oficina

“Este soy yo, sacando todas mis pertenencias de varias valijas. Me estoy mudando de mi viejo apartamento a mi cubículo. No me pagan lo suficiente. Así que, a modo de protesta, acabo de llegar a mi empresa. Veremos por cuánto tiempo puedo salirme con la mía“, aseguró.

Jackson -como se apoda Ejimofor- dijo al diario New York Post que no solamente se fue a dormir a su trabajo para quejarse por su salario, sino que también lo hizo porque se le terminó el contrato de la propiedad donde alquilaba y no consiguió otra.



Comida. En su escritorio. Foto: captura/TikTok @calm.simon.



Biblioteca. Sus libros y el resto de sus pertenencias. Foto: captura/TikTok @calm.simon.

El joven reveló que “acampó” en un sector del edificio de la compañía que está vacío por el Covid: los empleados llevan a cabo home office o mantienen un esquema híbrido de trabajo.

Durante su estadía, Jackson descansó en una bolsa de dormir debajo de una parte del escritorio, tapada por una cortina. ​Con respecto a la higiene, utilizó un baño del edificio que cuenta con duchas. Y en relación a su comida, refrigeró los alimentos en la heladera del lugar.

​En un video se grabó hablando de manera amistosa con el personal de limpieza durante la noche: “Me asustaste“, proclamo una mujer, presunta trabajadora, al verlo deambulando. “Yo nunca duermo“, contestó @calm.simon. “Mucha suerte“, le deseó ella.



Estadia. Se filmó comiendo y descansando en el cubículo. Foto: captura/TikTok @calm.simon.

Los internautas comenzaron a cuestionarlo, opinando que se trataba de una broma, un experimento social. Sin embargo, Jackson dio a entender que era cierto.

“Estás realizando una ocupación ilegal“, lo criticaron los usuarios. “Nada de lo que estoy haciendo es técnicamente ilegal. Sólo está mal visto“, aseveró.

En una oportunidad, tuvo que cambiarse de cubículo -se instaló en otro similar- por tareas de mantenimiento en el techo del recinto.



Duchas. Avisó que utiliza un baño del lugar. Foto: captura/TikTok @calm.simon.



Heladera. El comedor de la oficina. Foto: captura/TikTok @calm.simon.

El final de la historia

La “aventura” del empleado duró cuatro días. Cuando sus publicaciones en TikTok -que sumaron millones de reproducciones- llegaron a la gerencia de la compañía, recibió un email del área de RR.HH.

“Te solicitamos que borres los videos en los cuales afirmás vivir aquí y otros videos tuyos en la oficina. Este contenido no es apropiado“, le escribieron, advirtiéndole que no cumplía con las normas internas. En caso de no acceder al pedido, tomarían una acción disciplinaria o lo echarían directamente. Además, lo instaron a empacar sus cosas y marcharse.

Jackson aseveró al portal de noticias Insider que eligió irse de la empresa. Por otro lado, comentó que planea seguir subiendo contenido a sus redes sociales, aprovechando su reciente fama.



Mudanza. Se cambió a otro despacho, dijo que duerme debajo del escritorio. Foto: captura/TikTok @calm.simon.

El joven adelantó que, por el momento, no quiere un puesto laboral en una oficina. “Viajaré un poco y me quedaré con amigos en diferentes ciudades. Tengo un negocio paralelo de venta de mamelucos y estoy interesado en organizar eventos, así que voy a tirar los dados y ver a dónde me lleva todo. Busco repartir un poco de buena onda“, declaró al mismo medio.