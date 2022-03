Marzo en Argentina es el Mes de la Memoria, la memoria que resiste al olvido y que convoca al habla y al encuentro. Pero ahora se trata de escuchar a las mujeres. Fueron secuestradas a la par de los varones. Fueron el 30 por ciento de las desaparecidas. Fueron torturadas, violentadas y abusadas. Ante el horror y los estragos de la dictadura, la violencia de género fue un tema poco transitado, pero desde hace unos años esta perspectiva comenzó a crecer y así, en marzo de 2019 surgió “Ser Mujeres en la ESMA I: testimonios para volver a mirar”. Este viernes se inauguró “Ser Mujeres en la ESMA II: tiempo de encuentros”.

Ante los movimientos feministas que avanzan y salen a las calles para conquistar derechos, el Museo Sitio de Memoria ESMA se planteó revisar sus muestras e incorporar una mirada de género, ausente durante mucho tiempo. Para lograrlo se buscó y reunió a las sobrevivientes, lo que permitió reflexionar desde una perspectiva feminista sobre las violaciones a los derechos humanos padecidas durante su detención. Entre 1976 y 1983 hubo 360 mujeres detenidas en la ESMA.

Si aquella muestra se centraba en los abusos en ese centro de tortura, esta segunda edición busca reflexionar sobre las consecuencias en la vida de estas mujeres después de salir de la ESMA.¿Cómo reconstruyeron los vínculos familiares y sus proyectos de vida? ¿Cómo enfrentaron los estigmas de haber sufrido y haber padecido violencia sexual? ¿Cómo las afectó el silencio y la falta de escucha? ¿Cómo fue para ellas participar en los juicios?

El machismo en el plan de exterminio

“La violencia sexual fue una de las principales formas de represión. Más allá de las torturas, con los abusos sexuales se intentó destruir la integridad de las detenidas desaparecidas, aniquilar su voluntad, arrasar su cuerpos y sus subjetividades. La violencia de género no fue solo sexual. Los militares recurrieron a múltiples formas de disciplinamiento hacia estas mujeres que se habían apartado de los estereotipos femeninos y desafiaban el lugar de la subordinación”, se lee al entrar en la primera sala.

Allí se abordan las violencias de género y sexual sufridas por las detenidas, las estrategias de supervivencia durante la detención, los vínculos de solidaridad y sororidad, la maternidad y el cuidado de hijas e hijos en la ESMA. También se proyectan fragmentos de entrevistas sobre las experiencias de militancia, detención y cautiverio.



Las sobrevivientes tomaron la palabra en la Inauguración de la muestra. Foto Lucía Merle

“Fue una estrategia que se planteó Acosta de avanzar sobre las mujeres que estaban detenidas. No como diversión sino como una de las tácticas más de destrucción, de quiebre… Lo único que pude hacer durante la primera noche fue indisponerme, era la única herramienta que tenía… llegamos a un departamento de la calle Olleros, con una valijita de cuero donde llevaba sábanas… y entonces yo, tímidamente, le dije que estaba indispuesta, y él dijo ‘bueno, eso no importa’. Y subimos por las escaleras. Ahí empieza toda la serie de violaciones, a lo largo de ese año, en los departamentos“. (Fragmento de una entrevista dada por Graciela García Romero para la muestra).



Graciela García Romero en la muestra “Mujeres en Esma II” Foto Lucía Merle

A Graciela, militante montonera, la desaparecieron en octubre del 76. “Nunca nos habíamos vuelto a ver. La muestra nos habilitó a entrar en nuestra interioridad. Y nuestras declaraciones van a quedar acá siempre”, dice ahora, rodeada por otras sobrevivientes, conmovidas por haber vuelto a este lugar.

“La muestra es muy fuerte, yo hasta hace poco no sabía nada de mis compañeras, y ahora estamos unidas. Había una necesidad de ser escuchadas, pero con una escucha sin prejuicios. Hace poco que pude hablar con mis hijas de las cosas que nos pasaron acá”. Se le caen las lágrimas a Laura Reboratti. Privada ilegítimamente de su libertad el 6 de julio de 1976, estuvo en la ESMA hasta el 77.



“Hace poco que pude hablar con mis hijas de las cosas que nos pasaron acá”, dijo Laura Reboratti- Foto Lucía Merle

“Es distinto para una mujer estar tirada en una camilla, atada, desnuda, con ocho tipos alrededor tuyo metiéndote una botella en la vagina o picaneándote y riéndose. Bañarte ante la mirada de un tipo atrás tuyo, y vos con los ojos vendados y desnuda. Es distinto, sí, es distinto” (Testimonio de Marta Alvarez). Y otro más sobre su hijo: “Yo quería que se quedara conmigo pero por otro lado no era un lugar para un bebé. Nunca me imaginé, jamás en mi vida, que podría ser robado“.

Adriana Zuzal tenía 19 años y estudiaba psicología en la UBA cuando el 7 de octubre del 76 la agarraron en la calle, la metieron en un auto y se la llevaron a la ESMA. “Poder contar, hablar, es reparatorio, no sólo para nosotras sino para la sociedad. Cuando salimos la sociedad no nos podía escuchar y eso fue una revictimización. Yo pensé que era un problema mío, después me di cuenta que no, tenemos que seguir”, pide ahora, en la muestra.



Adriana Zuzal en Mujeres en Esma II” Foto Lucía Merle

“Me conmueve ver este lugar. Se siente la presencia de las compañeras acá. Y de los compañeros. Nos hace recordar el ideario que teníamos de un país mejor. Yo pasé mi embarazo completo acá, algo de vida en el lugar de la muerte“, dice Adriana Clemente, detenida en la ESMA durante el 78 y 79, hoy doctora en Ciencias Sociales.



Adriana Clemente, pasó todo su embarazo detenida en la ESMA. Foto Lucía Merle

Perspectiva de género

“Muchas mujeres nos planteaban que a las muestras les faltaba perspectiva de género. En 2018 un grupo se planteó qué significaba ser mujer en los centros de detención y entonces el museo, que invisibilizaba esta perspectiva, planteó una muestra que posibilitó el encuentro de estas mujeres, y esta segunda muestra es una demanda de ellas, para poder hablar de todo lo que no habían podido hablar“, dijo en la apertura Graciela Doval, Directora de Contenidos del Museo Sitio Memoria ESMA.

Paula Litvachky, directora del CELS, habló de “la relectura de los testimonios pero con perspectiva de género” y de “la importancia de haber corrido el foco de lo que ocurrió en la ESMA para saber lo que les pasó a las mujeres de la ESMA”.

Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales Contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, agradeció a las sobrevivientes “que permitieron hacernos conocer esto que pasó en la ESMA y que ahora podemos verlo con perspectiva de género. Revisitar la memoria con perspectiva de género, además, sirve para concientizar y sensibilizar a las generaciones futuras”.

En el acto de inauguración también estuvo el embajador de Alemania en Argentina, Ulrich Sante: “Existen muchos lazos entre nuestros países, algunos positivos, y también compartimos la triste experiencia de dictaduras atroces e inhumanas. Pero el Nunca Más es política de Estado en nuestros países”. Sante habló de fortalecer el rol de las mujeres en la sociedad, y pidió “fortalecer la economía de las mujeres. Sin la autonomía de las mujeres no habrá cambios“.



Las sobrevivientes, presentes en el acto de apertura de la muestra. Foto Lucía Merle

La muestra

En la Sala 2 se proyecta una edición de testimonios en los que las sobrevivientes relatan cómo fue el momento de la salida del centro clandestino y su relación con la libertad. La Sala 3 es escenario de una instalación artística sobre las experiencias de vida que siguieron al cautiverio: la libertad como un proceso, el peso de la estigmatización, el exilio, el vínculo con las denuncias y el camino de justicia, la participación política y la relación con las luchas feministas. El cuarto espacio es un ejercicio colectivo de memoria y reflexión feministas sobre las vidas de las sobrevivientes.



Instalación donde funcionaba una de las cocinas en la ex ESMA. Foto Lucía Merle

“Estaba embarazada de ocho meses… primero me desnudaron completamente y me revisaron la vagina, me revisaron la cola y comenzaron a pegarme así, desnuda como estaba… Yo traté de proteger mi panza todo el tiempo y perdí el conocimiento” (Testimonio de Merita Sequeira). Hay muchos más.

Para la muestra se sistematizaron declaraciones judiciales de 132 sobrevivientes para recuperar experiencias, vivencias y trayectorias. Se sumaron materiales académicos, periodísticos y documentales y se hicieron asambleas virtuales entre sobrevivientes, hijas, académicas, investigadoras, museólogas, abogadas, funcionarias, operadoras judiciales, especialistas en temas de derechos humanos y género, activistas y artistas.

La muestra puede visitarse hasta el 28 de julio, de martes a domingos de 10 a 17. El último sábado de marzo, en el marco de la exhibición, se realizarán una edición especial de La visita de las cinco, que incluirá una maratón de diálogos breves con cuatro mujeres sobrevivientes y cuatro mujeres jóvenes.