Pasaron ya cuatro años desde que se inició la causa judicial que investiga abusos a menores de la pensión de Independiente y aún la Justicia no trajo ninguna solución a las víctimas. En este marco, Fernando Langenauer, Coordinador General de la pensión del “Rojo” y quien ayudó a las víctimas a dar a conocer sus padecimientos ante la Justicia, habló con TyC Sports y realizó una profunda crítica a la falta de respuesta judicial y a la inacción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino tras ocurridos estos abusos.

Consultado por TyC Sports por las razones que permitieron que estos abusos ocurrieran, Langenauer explicó: “Yo pienso que hay un agujero negro, no hay nada que esté reglamentado. Hablo a nivel de AFA. Entonces como no hay ninguna reglamentación cada uno juega como le parece y con tal de no perder a un jugador lo trae a la pensión a los 12 años y busca la forma de convencer a la familia. Y después la problemática la aborda la pensión. A mí me pareció siempre una locura que chicos de infantiles estén en una pensión”.

Luego, Langenauer se mostró escéptico por los “cambios” que pueden haberse sucedido en las inferiores a partir del caso de los jóvenes abusados. “No creo que haya habido un cambio en el fútbol. Creo que lo que hicimos fue muy destacado. Creo que se hizo todo lo correcto. Hoy no estoy en el mundo del fútbol, pero no veo grandes cambios. Por ahí sirve si hay una sentencia. Si se hace justicia”.

En el mundo del fútbol se sabe que los abusos a jugadores infantiles no ocurrieron únicamente en la pensión de Independiente, y así también lo confirmó en su entrevista Langenauer: “Yo creo que esto pasó hace años, y no solo en Independiente. De hecho, hay testimoniales en la causa que relatan casos de este tipo, pero de hace 20 años. Eso estaba naturalizado porque era una forma de subsistencia económica de los chicos. Me pregunto porque los demás clubes no aprovecharon que era el momento y actuaron como Independiente“.

Una de las respuestas a la falta de acción por parte de los clubes puede encontrarse en el rol que tuvo un “peso pesado” de la AFA durante el caso. El Secretario Ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, estuvo a cargo del andamiaje judicial para cubrir a la AFA en el escándalo de abusos ocurrido en Independiente y, según Langenauer, en otros clubes más. Toviggino es hoy el hombre de mayor confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, con su oficina pegada a la del presidente de la AFA, pero es también una persona muy cercana al ex presidente de Boca, Daniel Angelici, quien aún estaba al frente del club de La Ribera cuando se destapó el caso de abusos en Independiente.

No fue el único favor judicial que hizo a la actual gestión de la AFA. Muchos aún recuerdan que, el año pasado, Toviggino recibió a los investigadores cuando allanaron las oficinas de Viamonte, en el marco de una causa que investigaba presunto lavado de dinero y defraudación y que involucraba a Tapia, por favorecer a amigos y allegados con contratos millonarios de la entidad. Aquel 13 de mayo del 2021, Toviggino les entregó la información que requerían, los atendió y resolvió el problema amparado en su propia cobertura judicial.

“Casos independientes”

Mientras tanto, la Justicia mantiene congelada la causa. A cuatro años de iniciada, días atrás, el Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora llegó a la conclusión de que los casos de abusos fueron independientes y que no existía una red de corrupción. A raíz de esto decidieron dividir toda la causa mandando a cada uno de los acusados a la justicia de los distritos donde se cometieron los delitos. Esto quiere decir que no habrá un juicio con los seis acusados sino múltiples juicios individuales, cada uno a su tiempo. Lo cual extendería los plazos.

Esta determinación podría generar que los chicos tengan que ir a declarar a distintos lugares, lo cual expondría a las víctimas a relatar varias veces los abusos sufridos. De esta forma, se los volvería a revictimizar. Hay que tener en cuenta que en la etapa de instrucción ya se les hizo una Cámara Gesell. Para este cambio el Tribunal se basa en el Código Penal y Procesal, pero existe una normativa superior que es internacional y tiene que ver con los Derechos del Niño.