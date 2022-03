Fue asesinado en París.

Federico Martín Aramburu, ex integrante del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, fue asesinado a tiros esta madrugada en pleno centro de la ciudad de París, informó la prensa francesa.



El hecho ocurrió en el distrito 6°, en el barrio Mabillon del Boulevard Saint-Germain. Fue un altercado entre varios individuos entre los cuales se encontraba el ex rugbier. Si bien fueron separados, dos hombres volvieron en auto al bar donde tuvo lugar la pelea y dispararon varias veces, hiriendo de muerte al argentino.



Aramburu, de 42 años, debutó con la camiseta albiceleste en 2004 en un enfrentamiento ante Chile. Jugó para los Pumas en 22 ocasiones, en las que aportó 8 tries. Entre sus principales logros se destaca la medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007.

NOTICIA EN DESARROLLO