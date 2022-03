Atraparon a un boliviano manejando ebrio y dijo que "venía de pelear en Ucrania" [VIDEO]

<p>En las últimas horas un hombre fue detenido mientras <strong>manejaba </strong>en <strong>estado de ebriedad</strong>, una situación común por estos días. Sin embargo, lo que llamó la atención del sujeto fue la excusa que dio a la policía para que no le aplicasen una multa: "<strong>Soy ucraniano</strong>".</p><p>El sujeto, cuyo nombre no trascendió, fue detectado en <strong>estado de ebriedad </strong>por los uniformados en <strong>La Paz</strong>, <strong>Bolivia</strong>. Mientras las autoridades correspondientes le insistían al hombre para que <strong>bajara del auto</strong>, este se excusó con que era un <span style="background-color: #fbeeb8;">refugiado ucraniano</span>.</p><p>Las imágenes fueron captadas por el canal de televisión <strong>Unitel</strong>. Ante las cámaras el conductor aseguró que <strong>venía "de la guerra"</strong> que comenzó hace casi un mes entre Rusia y Ucrania.</p><p>Una de las oficiales trató de razonar con el hombre para que descendiera del vehículo y lo tomó del brazo para que cooperase, pero este le habló a uno de los camarógrafos que registraba la secuencia: "<strong><span style="background-color: #fbeeb8;">Mire la falta de respeto</span></strong>".</p><p>La justificación del sujeto generó un gran revuelo en redes sociales, <span style="background-color: #fbeeb8;">algunos aseguraron que para ser de <strong>nacionalidad ucraniana </strong>tenía un <strong>"buen dominio del castellano"</strong> y otros aseguraban que <strong>parecía "ruso"</strong></span>.</p><p>El hombre estaba acompañado de otras personas (<strong>la cantidad no fue precisada por el medio citado</strong>), quienes <strong><span style="background-color: #fbeeb8;">alegaban ser "abogados"</span></strong> y que por tal motivo iban a permanecer en el auto.</p><h4><strong><span style="color: #e03e2d;">Mirá el video aquí:</span></strong></h4><p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/Fh4TNIvo26I" width="400" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>







Fuente Nuevo Diario