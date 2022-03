Reuters.

El ex primer ministro búlgaro Boiko Borisov ha sido puesto hoy en libertad sin cargos después de ser detenido anoche por sospechas de malversación y extorsión.



El político populista de 62 años que gobernó de forma casi ininterrumpida entre 2009 y 2021 declaró a su salida de que había sido puesto en libertad sin cargos, algo que la Fiscalía confirmó poco después.



Borisov fue arrestado junto con varios miembros de su partido conservador, incluido el exministro de Finanzas Vladislav Goranov, que también quedó en libertad sin cargos.



“Mientras cenábamos con los nietos, entraron en mi casa agentes de paisano para un registro y al final no encontraron absolutamente nada para justificar el arresto. No obstante me llevaron detenido y salgo sin cargos. Regresamos a la época del comunismo cuando estas prácticas eran habituales”, relató Borisov a la prensa a la salida del edificio de la Dirección General de la Policía.



El Ministerio del Interior indicó anoche en un comunicado que las detenciones formaban parte de “una vasta operación en relación con 120 casos de la Fiscalía Europea” por malversación de fondos comunitarios.



Sin embargo, la Fiscalía regional de Sofía, tras ser informado del arresto, aseguró hoy que el caso no tiene nada que ver con la Fiscalía Europea y avanzó que la Policía abrió a Borisov un procedimiento prejudicial por extorsión.



Según la legislación búlgara, un detenido puede permanecer bajo custodia policial un máximo de 24 horas durante un procedimiento prejudicial, y, en caso de contar con pruebas sólidas la Fiscalía puede ampliar el plazo de arresto a 72 horas.



“La Fiscalía ha constatado que los materiales presentados por la policía no son suficientes para apuntalar la hipótesis de que los detenidos hubieran cometido algún crimen”, declaró la institución tras la liberación de Borisov.



Con todo, La Fiscalía está valorando material adicional aportado por los investigadores y no puede excluir que eso lleve a presentar cargos.



La detención de Borisov, el político más influyente de Bulgaria en los últimos 13 años ha monopolizado hoy el debate público en el país balcánico de casi siete millones de habitantes.



“Nadie está por encima de la ley”, declaró hoy en un vídeo en Facebook el primer ministro reformista, Kiril Petkov, elegido el pasado noviembre con un programa centrado en luchar contra la corrupción.



Borisov -un controvertido político que antes fue guardaespaldas- tuvo que hacer frente a una importante ola de manifestaciones anticorrupción en el verano de 2020 por sus vínculos con influyentes oligarcas del país más pobre de la Unión Europea.



Las tres elecciones legislativas consecutivas celebradas en 2021 sellaron la caída de Borisov y la llegada al poder de un gobierno reformista liderado por Petkov, un empresario de 41 años formado en la universidad estadounidense de Harvard.

Con información de EFE