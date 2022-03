Luis Moreno Ocampo, uno de los fiscales en el juicio que condenó a los jefes de la dictadura argentina, es un referente destacado dentro de la justicia global. Entre 2003 y 2012 fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional y desde ese cargo investigó a más de una decena de líderes mundiales por delitos graves en Siria, Afganistán, Libia, Sudán y otros países. Años después, el argentino fue el encargado de recopilar evidencia, a pedido de la OEA, sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el venezolano Nicolás Maduro y el caso ahora está en La Haya. Desde Malibú, California, donde hoy reside y es profesor, Moreno Ocampo habló con Clarín sobre los crímenes de guerra que se estarían cometiendo en Ucrania y las chances de que la Corte enjuicie al presidente ruso Vladimir Putin.

¿Qué es un crimen de guerra?

En la guerra los soldados pueden matar soldados, pero no pueden matar civiles, no pueden matar presos y no pueden destruir ciertos lugares históricos o lugares civiles. Para conectarlo con Ucrania, un crimen de guerra sería básicamente un ataque a civiles o un ataque a lugares de civiles, como fue el caso por ejemplo del teatro que fue bombardeado. Pero además de los crímenes que se cometen durante las guerras, está el crimen de “hacer” la guerra. En Nuremberg el principal cargo contra los nazis fue el crimen de agresión, de haber comenzado una guerra. Esto es muy importante entenderlo, porque comenzar una guerra es peor. Por eso el crimen de hacer la guerra es un crimen de agresión, es el crimen más grave. Significa usar las fuerzas de un estado en contra de la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro estado. Ese es el crimen más grave que se comete en Ucrania y ese el crimen que claramente Putin cometió. Lamentablemente, no se lo va a poder juzgar por ese crimen.

¿Por qué?

Porque este crimen requiere que tanto el país agresor como el agredido sean miembros de la Corte Penal Internacional y Rusia no lo es. Pero, si no lo es, la alternativa es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le envíe el caso al fiscal de la Corte. Eso no va a ocurrir porque Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Tanto Rusia, como Estados Unidos y los 5 países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad pueden bloquear esa decisión. Si bien hay una ley que describe el crimen de agresión y hay una Corte Penal Internacional –cosa que no había en la época de Hitler– ese delito contra los rusos no se puede investigar.

¿Y a Putin se lo puede procesar por algún otro delito que no sea el de agresión?

Sí, justamente lo que está haciendo el fiscal actual. Ucrania aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional ya en el 2013. El fiscal va a investigar los delitos cometidos desde el 2013, porque hubo conflictos en Ucrania en el 2012, pero van a incluir los crímenes actuales. El fiscal estuvo el Lviv hace dos días, está muy activo y afirma que va a ser imparcial. Va a investigar a los rusos, pero también a las fuerzas ucranianas y a las milicias. Hay muchas milicias de alta seguridad que están actuando y el fiscal anunció que va a investigar a todos.

Entonces la Corte sí puede investigar posibles crímenes de guerra cometidos por rusos en Ucrania.

Sí. Por ejemplo, este bombardeo al teatro en el que murieron civiles es ya es un crimen de guerra claramente. Pero quién lo cometió es la historia porque quién ordenó ese bombardeo no lo sabemos. El que ordenó ese bombardeo sabiendo que había civiles ahí adentro puede ser responsable. Si es un error va a ser más difícil condenarlo. En principio, lo que ocurrió en este teatro es un crimen de guerra, pero hay que investigarlo.

Si hubiera habido algún jefe militar que ordenó bombardear a propósito ese teatro ¿La Corte podría juzgarlo y condenarlo en ese caso?

Sí, podría. La Corte está en el proceso inicial, está investigando. El fiscal tiene que juntar la evidencia de los hechos y tiene que tener evidencias de que algún oficial fue el que ordenó ese crimen. Luego de eso se pide una orden de arresto emitida por la Corte y hay que implementarla. Por supuesto, si la persona que el fiscal acusa es un general ruso que está en Moscú es muy difícil de arrestarlo. Si es un capitán ruso que está en Ucrania es distinto. Si es un capitán ruso que ya está preso en Ucrania es muy fácil. Depende de cuál sea la persona que el fiscal seleccione está la dificultad o la facilidad de arrestarlo. Sin un arresto no hay juicio. No hay juicio en ausencia en la Corte Penal Internacional. Pero el objetivo de hoy es parar esta violencia y lo que el fiscal ya podría hacer es intentar un caso contra un capitán o teniente que ya esté arrestado por Ucrania, que se lo manden a la Corte y se trata ese caso ¿Por qué es importante? Porque serviría de impacto preventivo para los demás oficiales rusos que se encuentran en Ucrania: no pueden matar civiles porque pueden ser juzgados.

Si alguno de estos militares dice que actuó por una orden superior, por orden de Putin, por ejemplo, ¿la Corte no puede hacer nada tampoco?

Sí puede. Frente a la Corte Penal no hay inmunidad, ni siquiera un jefe de estado. El tema es la falta de evidencia porque yo no creo que Putin haya dado él mismo la orden de bombardear el teatro. Pero, si lo hizo, la Corte lo puede lograr. El tema es lograr esta evidencia de que Putin personalmente está involucrado en crímenes de guerra. Hay un delito que se llama desplazamiento forzoso que es un crimen de guerra, pero también de lesa humanidad en el que tendría que mostrarse que la estrategia rusa fue el desplazamiento. Hay tres millones de personas desplazadas actualmente y habría que demostrar que eso es parte de una estrategia rusa ordenada por Putin. Eso es posible, plausible de que sea así. Pero hay que demostrarlo también. El fiscal tiene que buscar la evidencia, sin la evidencia no puede.

¿Estados Unidos o algún miembro de la OTAN podrían ayudar en esa investigación proporcionando pruebas?

Cualquier país puede ayudar en la investigación. Ucrania está pidiéndolo, la Corte está ahí para ayudarlos. El fiscal fue a Ucrania y lo recibió el presidente y están todos a su disposición. Hay 39 estados que le pidieron al fiscal que investiguen el caso de Ucrania y esos son todos los estados europeos, Costa Rica, Canadá.

El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, afirmó que hay crímenes de guerra en Ucrania.

El tema de Estados Unidos complicado. La estrategia política norteamericana es que apoyan a la Corte Penal Internacional en los casos que les interesa. Pragmatismo puro.

EE.UU. tampoco es miembro de la Corte.

No tienen obligación. Es una situación puramente política. Entonces la estrategia de EE.UU. es: apoyamos a la Corte Penal Internacional en los casos que nos interesan. En mi época nos apoyaron mucho en Uganda, en Kenia, en Darfur y por supuesto no querían saber nada conque nos meteríamos en Irak o en Afganistán. Ese argumento me llevaría a pensar que no deben apoyar un caso contra Rusia, porque Rusia no es parte de la Corte como Estados Unidos, por lo tanto, hay una especie de dilema legal y político que están evaluando. Ante estos conflictos tenemos un problema de diseño institucional. No hay solución al conflicto porque la única institución mundial que puede ocuparse del crimen es la Corte Penal Internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU no se va a meter porque tiene el poder de veto y después no hay más. No hay instituciones mundiales para manejar el conflicto y eso es lo que estamos viendo. Entonces, la alternativa es guerra o frustración. Del lado de la frustración lo único que hay es el esfuerzo judicial y el esfuerzo diplomático, nada más.

¿Pero hay alguna esperanza?

Ucrania es muy frustrante, pero está la oportunidad de aprender y mejorar. Las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, tienen que aprender que el avance tecnológico que nos permite comunicarnos no llegó todavía al manejo de la violencia. El avance tecnológico se usa para hacer mejores drones o armas para matar, pero no para mejorar las cuestiones de paz. Me parece que tenemos que usar este conflicto para aprender. Nelson Mandela, el líder sudafricano, decía “yo nunca pierdo, yo gano o aprendo”. Ucrania es la chance de que la humanidad aprenda a manejar conflictos.