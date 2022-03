Oscars 2022.

La 94.ª edición de los Óscar tendrá lugar en los próximos días y ha generado una gran expectativa entre los espectadores por las cintas que se encuentran nominadas. Muchas de ellas están disponibles en plataformas de streaming, mientras que otras se pueden disfrutar -de momento- en el cine.

Dónde se pueden ver:

El poder del perro

Se trata de una de las favoritas del público. La película de Jane Campion acumula un total de 12 nominaciones a los premios de la Academia y ya ha ganado el BAFTA a Mejor Película. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, su sinopsis es la siguiente: “Los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su afeminado hijo, Peter, como peón”. Este drama western basado en la novela de 1967 del mismo nombre, escrita por Thomas Savage, está disponible desde el 1 de diciembre en Netflix.



Rey Richard: Una familia ganadora

La historia del triunfo de las hermanas Venus y Serena Williams y su revolución debido a la ambición de su padre, ha generado que esta producción obtenga seis nominaciones a la gala de premios más importante. Además, su protagonista, Will Smith, también ha obtenido reconocimiento al participar en la categoría de Mejor Actor. En tanto, su compañera de reparto, Aunjanue Ellis, también competirá para el de Mejor Actriz Secundaria. Esta cinta está disponible para verse online en la plataforma de streaming HBO Max.



Licorice Pizza

Ambientada en los 70, esta comedia romántica trata sobre la historia de Alana Kane y Gary Valentine, dos jóvenes que se enamoran en el Valle de San Fernando y que enfrentan las complejidades del primer amor, que los prepara para la crueldad de la vida adulta. Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, este filme cuenta con Alana Haim y Cooper Hoffman a la cabeza del reparto; mientras que el resto del elenco lo completan Sean Penn, Bradley Cooper y Tom Waits, entre otros. Si bien esta película todavía no está disponible en los servicios de streaming, se puede ver algunas salas de cine.



Don’t Look Up

Fue una de los grandes estrenos de Netflix el año pasado. La sátira de Adam McKay, protagonizada por Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence, obtuvo cuatro nominaciones: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora.mSu sinopsis es la siguiente: “Dos astrónomos mediocres descubren que en pocos meses un meteorito destruirá el planeta Tierra. Desde ese momento, deberán advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación”.Su estreno en la gran pantalla fue en diciembre del año pasado y luego fue vendida a Netflix, donde permanece disponible para verse hasta el momento.



CODA

Este drama relata el deseo frustrado de una adolescente cuyos padres y hermano son sordos y dirigen un negocio de pesca; al ser la única oyente en la familia, siempre ha sido su apoyo… hasta el día en el que desea participar en el coro del instituto y se da cuenta que su verdadera pasión en la vida es cantar. Esta coproducción internacional entre Estados Unidos, Francia y Canadá está disponible en Amazon Prime Video.



West Side Story

La adaptación de Steven Spielberg cuenta la historia de dos adolescentes de diferentes raíces étnicas que se enamoran en la ciudad de Nueva York en los años ’50; se trata de una nueva versión del mítico musical del mismo título sobre el enfrentamiento entre dos bandas callejeras de Nueva York. La cinta está disponible para verse en la plataforma de streaming Disney Plus.



Belfast

Un drama dirigido, escrito y producido por Kenneth Branagh ha conquistado al público entero. En éste, muestra cómo vive un niño el conflicto de Belfast, Irlanda del Norte, en la década del 60. Un dato a tener en cuenta es que esta experiencia la vivió el propio cineasta. Esta producción ha obtenido siete nominaciones: a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Secundario, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Canción Original y Mejor Sonido. La película no se encuentra disponible en los servicios de streaming, pero se puede ver en algunas salas de proyección del país.

Dune

Dirigida por Denis Villeneuve y adaptada de la novela homónima de Frank Herbert en 1965, esta película cuenta con un reparto de lujo: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa y Javier Bardem, entre muchos otros. La cinta logró conseguir diez nominaciones en los premios de la Academia: a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, y Mejores Efectos Visuales. Se encuentra disponible en HBO Max.



El callejón de las almas perdidas

Protagonizado por Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett, el filme cuenta la historia de un ambicioso buscavidas con talento para engañar y manipular a la gente, el cual se alía con una mujer que es incluso más peligrosa que él. Esta obra de Guillermo del Toro es una adaptación de la novela William Lindsay Gresham (1946) y actualmente puede verse tanto en las salas de cine como en Star Plus.



Drive My Car

La obra del japonés Ryūsuke Hamaguchi está basada en un relato corto de Haruki Murakami, cuya sinopsis es la siguiente: “Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, aún incapaz de lidiar con su pasado, acepta dirigir Tío Vania en un festival de teatro en Hiroshima. Allí conoce a Misaki, una joven introvertida que será su chófer. En sus idas y venidas comienzan a surgir las confesiones y a desvelarse los secretos de sus misteriosas vidas”.