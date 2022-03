No se lo digan a los padres de los niños muertos bajo los bombardeos rusos pero hoy 20 de marzo es, según una resolución aprobada en la ONU en 2012, el Día Internacional de la Felicidad. ¿Existen razones para sentirnos felices, al menos los que no somos ciudadanos de Ucrania? Felices quizá no sea la palabra pero motivos de cierta satisfacción, sombría satisfacción, si hay.

Resulta que el mundo libre que Ucrania defiende es menos frívolo de lo que parecía y el mundo tirano que encarna Putin no es tan fuerte como se pensaba. Puesta a prueba, la democracia resiste y la dictadura flojea.

El Kremlin observaba con fruición lo que consideraba ser la decadencia del mundo occidental. El capo Putin y sus secuaces se partían de la risa ante el fenómeno Trump, las fracturas en la Unión Europea, la eterna grieta argentina, los debates sin fin sobre el racismo y los derechos de las mujeres, de los gays, o de los trans. Ante semejantes maricones, pensaban, solo tenemos que decirles “¡Bu!” y se cagarán los pantalones.

No entendieron nada. Putin y los suyos tienen una visión medieval de cómo funciona el mundo: la fuerza bruta decide. Se equivocaron. Tenemos mucho que mejorar como especie pero en buena parte del planeta, como vemos con más claridad que en mucho tiempo, la civilización ha avanzado.

Lo que esconden las riñas que tenemos en Occidente sobre temas más o menos serios es el poder de una idea por la que miles de millones han invertido sangre durante siglos: la de la libertad individual protegida por la ley.

Recordamos, consciente o inconscientemente, los sacrificios de nuestros antepasados en revoluciones, luchas anticoloniales, guerras civiles o mundiales y no vamos a echarlo todo a perder hoy ante las embestidas del bárbaro del norte. Los ucranianos son los que están en primera línea contra Putin pero nunca más países han estado más unidos en defensa del ideal democrático que ha inspirado a más personas que el Islam, el cristianismo, el comunismo o cualquier otra religión.

Damos apoyo moral a Ucrania en las calles y en los estadios, imponemos sanciones y boicots a su enemigo, les mandamos armas y si no entramos en combate con las tropas de la OTAN ─de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero también de Islandia, Albania y Eslovenia─ es por prudencia ante la posibilidad del suicidio nuclear, no por cobardía o falta de ganas.

Escribo en tercera persona plural pero los hay que no se verán identificados con lo que digo. Pienso en los pacifistas, en la vieja izquierda que desea la disolución de la OTAN. ¡Qué lindo si todo el mundo fuera manso y bueno como ellos! Pero no lo es. La civilización avanza, sí, pero es un proyecto incompleto, como nos recuerda Putin hoy. Los que no lo ven son sus bobos útiles, o quizá no tan útiles porque al insistir en que se puede aplacar al oso rabioso cantándole kumbayas se marginan hasta la irrelevancia.

La buena voluntad sin pistolas no sirve contra la maldad armada, chicos. Si querés la paz preparate para la guerra. Desde que Putin llegó al poder hace 22 años su prioridad ha sido preparar la guerra para poder hacerla. Difícil decírselo hoy a los ucranianos pero la buena noticia es lo mal que le ha ido. Las tres semanas y media que van de la invasión que Putin ordenó han demostrado la debilidad de un sistema dictatorial que es coherente solo en la superficie. Lo que estamos descubriendo es que las sociedades libres no solo son moralmente superiores a las autocracias, son más eficaces.

Se ha visto en la colosal diferencia entre la calidad de vida en Europa occidental y en la vecina Rusia, y ahora lo vemos en el terreno bélico. A Putin le está saliendo muy mal su “operación especial militar” porque su régimen depende de los caprichos de una sola persona, porque es profundamente corrupto y porque se basa necesariamente en el miedo y la mentira.

Putin pensó que su “blitzkrieg” acabaría con el gobierno ucraniano con más rapidez que el de Hitler con el francés en junio de 1940. Resulta que el ejército alemán estaba mejor abastecido, mejor informado y sus soldados tenían más claro cual era el objetivo.

La cleptocracia institucionalizada rusa se extiende al ejército, menos provisto de combustible, comida y armamentos de lo que hubiera sido el caso si los generales fueran la excepción a la regla de los poderosos rusos y no robaran. Los fracasos de los servicios de inteligencia tienen una de dos explicaciones: o son más Inspector Clouseau que James Bond o, más probable, han temido decirle la verdad a Putin, convencido él de que el hermano pueblo vecino tanto ansiaba salir del yugo “nazi” de su presidente judío que las tropas rusas iban a ser recibidas con flores y besos, como los aliados en Francia en 1944.

En cuanto a los soldados, no solo se les desinformó respecto a la bienvenida que les esperaba en Ucrania, se les mintió acerca de lo que estaban haciendo ahí. Cruzaron la frontera pensando que estaban participando en maniobras militares o, como mucho, que iban en plan “fuerzas de paz”.

La interpretación más generosa de cómo piensa Putin es que se engaña a sí mismo, que habita un mundo paralelo en el que Rusia no es un estado fallido sino un gran país cuyo éxito es tan envidiable que los Estados Unidos y los otros 29 países de la OTAN se desviven por invadirlo.

La megalomanía y la paranoia no son buenas consejeras y por eso los resultados que vemos hoy: un ejército ruso estancado y desmoralizado, sufriendo bajas inesperadas, cuyos líderes expresan su frustración a través del bombardeo de hospitales; una resistencia ucraniana que luchará durante años, si fuera necesario, en defensa de un ideal que mucho más tiene que ver con la feliz democracia de la Alemania de hoy, como las de los demás países de la OTAN, que con la furia senil del cruel, pobre y cada día más solitario oso ruso.