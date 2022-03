Pichot y Aramburu fueron compañeros en Los Pumas.

El excapitán de Los Pumas Agustín Pichot viajará en las próximas horas a París para acompañar a los padres y suegros de Federico Martín Aramburu, ex rugbier argentino asesinado esta madrugada en la capital francesa tras una pelea a la salida de un local nocturno.



Pichot, figura reconocida en Francia y ex vicepresidente de la World Rugby, confirmó la noticia con un mensaje en el que lamentó la muerte de su ex compañeros en el seleccionado argentino.



Un abrazo a toda la familia de Fede y sus amigos en este momento tan triste. Te vamos a extrañar mucho.

— Agustín Pichot (@AP9_) March 19, 2022

“Era un amigo, un gran compañero, también amigo de mi hermano. Compartimos miles de partidos y giras”, compartió Pichot.



Aramburu, de 42 años, murió tras un incidente ocurrido a las 6.15 local (2.15 de Argentina) en el local gastronómico Le Mabillon, del barrio de Saint-Germain, al que había asistido con el francés Shaun Hegarty, su socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique.



Los exrugbiers iniciaron una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua y se invitaron a pelear sobre el turístico boulevard Saint-Germain. Varios hombres se sumaron al altercado, consignó el diario Le Monde. Los golpes terminaron cuando uno de ellos exhibió una pistola automática, reconstruyó el diario Le Parisien.



Minutos después, Aramburu y Hegarty caminaban por el turístico boulevard Saint-Michel cuando se les aparejó un vehículo marca Jeep -según versiones de aspecto militar-, del que se detonaron al menos cuatro disparos.



El argentino recibió entre dos y tres impactos de bala y murió antes que los rescatistas llegaron al lugar para socorrerlo.



Federico Martín Aramburu, oriundo de La Plata, inició su carrera en el Club Atlético San Isidro (CASI) y jugó 22 partidos internacionales con Los Pumas, con los que fue protagonista del histórico tercer puesto en el Mundial Francia 2007.



En el rugby de ese país militó entre 2004 y 2010 con las camisetas de Biarritz Olympique, Perpiñán y Dax. Ganó el Campeonato de Francia en 2005 y 2006 con su primer equipo.



Ya retirado de la actividad, en 2014, Aramburu fundó junto a Hegarty la agencia de viajes Esprit Basque, ubicada en Biarritz, localidad costera del suroeste.