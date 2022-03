Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo un nuevo llamado a Rusia para hablar de “paz y seguridad”.



“Es tiempo de reunirnos. Es tiempo de discutir. Es tiempo de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania”, dijo en un nuevo video subido a la red social Facebook.



Zelenski consideró que “las negociaciones sobre la paz y la seguridad para Ucrania son la única oportunidad para Rusia de minimizar los daños causados por sus propios errores”.



No obstante, advirtió que, “de otra forma, las pérdidas para Rusia serán tales que harán falta varias negociaciones para que se recupere”, informó la agencia de noticias AFP.



Rusia y Ucrania llevaron a cabo varias rondas de negociaciones desde la invasión ordenada por el Kremlin el pasado 24 de febrero, a pesar de lo cual no han cesado los bombardeos sobre diferentes ciudades de Ucrania.



El estatus neutral de Ucrania y su no adhesión a la OTAN son temas en los que las posturas de Moscú y Kiev se acercaron “al máximo” durante las negociaciones, según declaró el jefe de la delegación de Rusia, Vladímir Medinski.



El representante del Kremlin añadió no obstante que existen “matices” relacionados con las garantías de seguridad que exige Ucrania y explicó que se trata de cuestiones relacionadas “con las garantías de seguridad que recibe Ucrania además de las existentes, en caso de que renuncie a unirse a la Alianza” Atlántica.



El 24 de febrero pasado, Rusia lanzó una ofensiva militar en Ucrania bajo la justificación de que el Gobierno de Kiev venía cometiendo crímenes contra los habitantes de dos provincias rusoparlantes en la región del Donbass a las que, previamente, Moscú había reconocido como Estados independientes.