A falta de una semana para el aniversario número 46 del último golpe de Estado, Google Maps incorporó Sitios y Espacios de Memoria de la Argentina a su aplicación.



En esta primera etapa del proyecto, encarado de forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos, se podrán identificar 15 lugares en los que sucedieron hechos vinculados al terrorismo de Estado de distintas provincias.



Los Sitios de Memoria incluidos son Campo de Mayo, la Fábrica Ford y el Cementerio de San Martín, en la provincia de Buenos Aires; el Batallón de Inteligencia 601, en la Ciudad de Buenos Aires; el Regimiento de Infantería 9, en Corrientes; Masacre de Palomitas, en el distrito salteño de General Güemes; la ex Legislatura de San Juan; la Comisaría 41a de Calilegua, en Jujuy; y la Unidad Penal Nº 1 de Córdoba.



En tanto, los Espacios para la Memoria son los ex Centros Clandestinos de Detención ESIM, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata; “La escuelita de Famaillá”, en Tucumán; “Automotores Orletti”, “Olimpo”, “Club Atlético” y “Virrey Cevallos”, en la Ciudad de Buenos Aires.



Estos espacios fueron elegidos por ser una muestra representativa de los distintos delitos cometidos y de su localización federal: un lugar donde se produjo el asesinato de presos políticos; un cementerio donde fueron enterradas de forma irregular víctimas de la última dictadura; una comisaría; dos regimientos a cargo de dependencias de las Fuerzas Armadas; un lugar de Inteligencia, donde se recolectaban y planificaban los secuestros de militantes; una empresa y una unidad penitenciaria.



A lo largo de 2022 se espera poder incorporar a la reconocida app más de 180 lugares con información histórica, fotos y datos relevantes. Para concretar esta iniciativa, se creó una nueva categorización para los puntos de interés en Google Maps llamada “Sitios y Espacios de Memoria”, inexistente en cualquier otra parte del mundo.



Este trabajo conjunto busca simplificar la búsqueda de los usuarios y mostrar todos los resultados de estos espacios agrupados en una misma y nueva categorización. Las personas podrán sumar sus propias reseñas, agregar fotos o relatar sus recuerdos de lo ocurrido, siendo de esta manera partícipes de la construcción digital y colectiva de la memoria, destacó la Secretaría de Derechos Humanos.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, destacó que la colaboración con la app del gigante tecnológico “marca un hito porque va a permitir que más gente pueda conocer los Sitios y Espacios de Memoria y el trabajo de construcción de la memoria y de promoción de derechos”. “Estamos muy orgullosos de ser el primer país en implementar esta nueva categoría, honrando la tradición de Argentina como referente en materia de derechos humanos a nivel mundial”, añadió el funcionario nacional.



Los Sitios de Memoria son aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención (CCD) o donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados al accionar del terrorismo de Estado hasta el 10 de diciembre de 1983. Los sitios constituyen hoy, entre otros testimonios, prueba judicial en los juicios por delitos de lesa humanidad. Hasta el momento, se han logrado identificar aproximadamente 800 lugares que tuvieron este uso.



Los Espacios de Memoria son algunos de los sitios vinculados al terrorismo de Estado que, desafectados del uso que tuvieron durante ese período, fueron reconvertidos bajo esa denominación. En el país hay más de cuarenta de estas experiencias ─entre espacios y proyectos─ en las que se llevan adelante de modo permanente actividades educativas, culturales, artísticas y de investigación destinadas a la trasmisión de la memoria y la promoción de los derechos humanos.