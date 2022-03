Foto Reuters.

Mikhail Khodorkovsky, un exmagnate petrolero que cayó en desgracia con el Kremlin, instó a los rusos a oponerse a la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin, presentando el conflicto como un intento del séquito del líder del Kremlin por aferrarse al poder.



En una columna en The Economist, apuntó: “Llevo casi 20 años librando una guerra personal con Vladimir Putin. Me llevó a ser encarcelado en Rusia durante diez años y luego expulsado, con la advertencia de que me esperaba la cadena perpetua si volvía. ¿Conozco al hombre que me hizo todo esto? Creo que sí. Por eso veo con desesperación el enfoque derrotista de los líderes occidentales, como Joe Biden, Emmanuel Macron y Naftali Bennett”.



“Parte del problema es que los actuales líderes de los países occidentales nunca han tratado con matones. Su experiencia y educación se refieren a las interacciones entre hombres de Estado”, afirma; y agrega: “Este no es el caso de Vladimir Putin. Se crió en el KGB, una organización que se basaba en la fuerza y el desprecio por la ley. Mientras trabajaba en el Ayuntamiento de San Petersburgo, a principios de los años 90, fue responsable de la interacción informal de las fuerzas del orden con los mafiosos. En aquella época, San Petersburgo se percibía en Rusia como se percibía Chicago durante la prohibición. En lugar de whisky de contrabando, los gángsters vendían drogas y petróleo”, expresó.



“Algunas de las conversaciones entre sus confidentes y conocidos delincuentes, hechas públicas tras una investigación de la fiscalía española, ayudan a entender cómo el asesinato de Alexander Litvinenko y el envenenamiento de Alexey Navalny y los Skripal se produjeron por indicación del cabecilla. Tales actos son la norma en los círculos del presidente, porque es un matón por naturaleza”, apuntó.



“En 2024 habrá elecciones y Putin lanzará una nueva ‘operación especial’. Moldavia es demasiado pequeña, así que es probable que sea en los Estados bálticos o en Polonia. A menos que se detenga a Putin en el aire sobre Ucrania, la OTAN tendrá que luchar contra él en tierra”, manifestó.



“Está obsesionado con ser una figura histórica como Stalin. Ha colocado una enorme estatua del príncipe Vladimir, el creador de Rusia, en la puerta de su Kremlin. Pero no es un suicida. Sólo utilizará las armas nucleares si cree que no habrá respuesta”, cerró.



Una vez el hombre más rico de Rusia, fue arrestado en un avión en Siberia en 2003 y encarcelado por fraude y evasión de impuestos masivos y su otrora poderosa compañía petrolera, Yukos, fue dividida.



El Kremlin lo catalogó como un delincuente común. Khodorkovsky negó los cargos y fue liberado en 2013 después de pasar 10 años bajo custodia. Ahora vive en Gran Bretaña.



Putin, el líder supremo de Rusia desde 1999, dijo que Estados Unidos ha ignorado los intereses rusos desde la caída de la Unión Soviética en 1991 y amenaza directamente a Rusia al ampliar la alianza militar de la OTAN.



Putin y sus ministros más influyentes presentan a Ucrania como un títere estadounidense que está siendo utilizado en un audaz intento de destruir Rusia y su civilización.



“Es el deber de toda persona decente participar en el movimiento contra la guerra, desobedecer las órdenes de la junta”, dijo Jodorkovsky.