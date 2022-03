La fija en el Prode era poner empate en los clásicos. Ha sido así desde el origen del fútbol argentino, más allá de que el único duelo que tiene más igualdades que victorias de uno de los equipos sea el de Rosario. Se sabe: en los clásicos se pone demasiado en juego y las consecuencias de una derrota suelen ser más pesadas que las mieles de una victoria. Por eso todos se cuidan más de lo que arriesgan. Pero hay señales que invitan a la ilusión de cara a esta apasionante fecha. Los tiempos han cambiado y la nueva generación de entrenadores arriesga: presionan arriba, atacan con muchos futbolistas e instan a sus dirigidos a salir jugando. “Puede ser un partido vibrante”, se esperanzó Marcelo Gallardo. ¿Se verá una jornada de clásicos con goles, situaciones varias y espectáculo?

“Puede ser un partido que sea bien jugado, más allá de lo físico y la tensión, que también tendrán un rol preponderante. Pero habrá buenos jugadores en campo y eso invita a que haya un buen juego. Puede ser un partido vibrante”. Esas fueron las palabras de Marcelo Gallardo en conferencia. Se lo notó relajado al Muñeco, confiado en que el Súper será emotivo. Recién el domingo a las 21 se sabrá si el entrenador millonario tenía razón o no, aunque el análisis previo, se insiste, invita a la ilusión. No hay dudas de lo que hará River: atacará. Resta observar qué pasará con Boca, en qué sector del campo se plantará, qué intérpretes pondrá Sebastián Battaglia y qué lo dejará hacer el elenco de Núñez. Que Pol Fernández sea el volante de inicio dice mucho. También que Aaron Molinas oficie de enganche.



El último Superclásico fue para River. (Maxi Failla)

Independiente y Racing llegan con realidades opuestas. Fernando Gago transita su mejor momento desde que llegó y el equipo gana, gusta y golea. Es cierto que encontró la forma y a los titulares por las múltiples lesiones, pero el DT supo adaptarse a la coyuntura. A bordo del 4-3-3, la Academia ataca por las bandas (tanto con extremos como con laterales), presiona en campo rival y no se regala en el fondo. Este Racing no se encapricha en salir jugando: cuando no puede, la revolea. “A la gente le puedo decir que confíen, que el equipo va a competir. Quiero que los jugadores muestren esa sensación de que quieren ganar”, dijo Gago.

E Independiente es una incógnita. Tal vez la única certeza que tenga sea la sapiencia de Eduardo Domínguez. Agarró un fierro caliente el Barba y al equipo le está costando hallar la identidad. Va al frente, igual. Busca, intenta ser generoso con el espectáculo y mueve las fichas pensando siempre en el arco de enfrente. Probó con una línea de 5 defensores en la fecha pasada y no quedó conforme. Ahora se presume que hará varias modificaciones, pero atacará. “Es un partido lindo para jugar y tal vez nos dé ese envión para lo que nos resta del torneo. Sabemos que estamos a la mitad y es a partir de este partido que tenemos que empezar a levantar y reafirmar los conceptos que queremos”, explicó Domínguez.



En el clásico de Avellaneda también se esperan goles. (Maxi Failla)

Por un sendero similar al técnico del Rojo camina Pedro Troglio con su San Lorenzo. El Ciclón no pudo revalidar lo que había realizado en los amistosos de verano y aún no hizo pie en la Copa. La idea de Troglio también es ambiciosa, con tres volantes ofensivos por detrás del único delantero y un interior con perfil agresivo, como lo es el juvenil Agustín Martegani.

Frank Darío Kudelka ha ido mutando con el tiempo y se fue aggiornando. Ya no es aquel técnico pragmático de un 4-4-2 rígido y con el Globo apuesta por un 4-3-3, con los uruguayos Candia y Cóccaro como emblemas. Juega sin inhibiciones el equipo y lo demostró en la Bombonera, cuando derrotó 1-0 a Boca. La sensación es que podrá.



San Lorenzo recibe a Huracán este sábado. (Fernando De la Orden)

El de La Plata podría considerarse el clásico de la vieja escuela. Y es que tanto Néstor Gorosito como Ricardo Zielinski resisten el avance de la nueva camada. Pipo apela a un discurso florido con la pelota como protagonista, mientras que el Ruso no abandona su ya histórico 4-4-2, con dos tanques en la delantera y dos carrileros en el mediocampo. “Jugar un clásico es muy lindo. Para los jugadores es precioso, se vive distinta la semana, para el técnico exige aún más trabajo. El objetivo es el de siempre, ganar”, declaró Gorosito.

El más impredecible de todos los clásicos es, sin dudas, el de Rosario. Cristian Kily González se jugará mucho en el Gigante, pero no dejará en la puerta sus convicciones: pondrá en cancha a un enganche (Vecchio) y a dos delanteros (Gamba y Ruben). En Newell’s, en tanto, Javier Sanguinetti juega con un 4-2-3-1, con Pablo Pérez como eje y con varios juveniles del club en los puestos de ataque.



Lema y Ruben van con todo en el clásico rosarino. (JJ. García)

Tampoco se guardarán nada Lanús y Banfield porque tienen técnicos convencidos. Lo que busca Jorge Almirón se conoce y sus cualidades lo llevaron hasta sonar para dirigir a la Selección. El Granate todavía no entró en sintonía y los cambios partido tras partido lo confunden. Pero irá a buscar el gol desde el minuto inicial. Y si Diego Dabove no se sale de su libreto, el Taladro presionará arriba y será profundo con los extremos.

En Santa Fe, Julio César Falcioni confiará en la jerarquía de Luis Miguel Rodríguez y Gustavo Munúa en la frescura de los pibes.

La fecha está servida y las expectativas son muy altas. ¿Será la jornada de los clásicos al ataque?