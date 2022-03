Todo parecía ir más que bien en la relación de Lizy Tagliani con Leo Alturria. Sin embargo, a fines de enero se supo que la pareja había decidido separarse luego de 2 años de amor.

Muchas fueron las versiones que circularon, pero el escándalo estalló esta semana cuando Rodrigo Lussich contó en Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11), el programa que conduce junto a Adrián Pallares en la pantalla de El Trece, que Leo le habría sido infiel a la humorista con una vecina.

“Hay una versión que dice que él la habría engañado con una vecina del edificio donde él es encargado y que ella entró y los vio”, relató Lussich en diálogo con sus compañeros del ciclo televisivo.



Lizy Tagliani y Leo Alturria se mostraban muy enamorados hasta hace un tiempo.

Parece ser que las palabras del periodista poco le importaron a Lizy, ya que dos días después de esas declaraciones, ella se ocupó de dejar en claro que su amor por el rugbier sigue vigente.

Es que la conductora de Trato Hecho (Telefe) utilizó su cuenta personal de Instagram para postear una imagen que, según parece, encontró en Google. La foto, en la que se la ve muy sonriente y abrazada a su ex, estuvo acompañada por un mensaje en el que, además de expresar su amor, aclara que no volvió con Alturria, sino que se trataba de una imagen vieja.

“No fui yo, fue Google. Pero amo q suceda, hay amores que no se terminan nunca”, expresó. Y agregó: “No volví, es una foto vieja”.

La separación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria

Muchos fueron los rumores que giraron en torno a la ruptura de Lizy Tagliani y Leo Alturria. Aunque en principio se decía que la conductora y el rugbier habían quedado en buenos términos, fue él quien agitó el avispero a tan sólo 3 días se anunciar la noticia de la separación.

El motivo que despertó la sospecha de que las cosas entre ellos no estaban nada bien, fue un llamativo y enigmático mensaje que el cordobés lanzó en sus redes sociales: “No necesito la plata ni la fama, sólo quería que me fuesen fiel, nada más“, fueron las palabras que Leo escribió en enero en respuesta a una seguidora en Instagram.



El mensaje que compartió Tagliani, luego de escuchar a Leo Alturria en LAM a mediados de marzo.

A mediados de marzo el joven volvió a hablar sobre su situación con Lizy y, en diálogo con LAM (América TV, lunes a viernes a las 20), dio más detalles de la ruptura. Aunque primero sostuvo que con su exnovia seguían hablando y que, incluso, habían salido a comer en varias oportunidades, luego aseguró que fue él quien quiso separarse.

“Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así”, expresó en diálogo con Ángel de Brito, conductor del programa de América. “Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así”, lanzó.

Las palabras de Alturria impactaron a Lizy que, rápidamente, posteó un mensaje en sus redes sociales hablando sobre “manipuladores emocionales” y, aunque luego quiso negar que sus palabras iban dirigidas directamente a su ex, nadie le creyó.

Días más tarde la humorista grabó un video que compartió en Instagram con sus casi 6 millones de seguidores: “Yo amo profundamente a Leo. Yo lo elegí para que sea mi familia, él lo sabe, es lo único que tengo. Lo más importante, al menos”, sostuvo.