Innovación y sustentabilidad son quizás dos de los términos más mentados por estos días en el mundo de la agricultura. Productores y proveedores de insumos están en una carrera permanente por ajustar sus métodos y herramientas para reducir al mínimo el impacto ambiental de sus actividades, y en ese rumbo van absolutamente todos los debates del sector. Se pudo observar claramente la semana pasada en Expoagro, la sustentabilidad ya no es un slogan vacío sino un parámetro medible, un horizonte que se impone. Para entender cómo interpretan el debate los grandes jugadores globales del negocio, Clarín Rural conversó con Mauricio Rodrígues, presidente de la división Crop Science de Bayer en América Latina, quien viajó especialmente desde Brasil para asistir a la Capital Nacional de los Agronegocios.

-¿Cuál es su mirada sobre la presión creciente de la sociedad por acceder a alimentos, más saludables, sin agroquímicos?

-Es una tendencia mundial, la presión por obtener una producción más sustentable va a seguir existiendo. Creo que muchos de nuestros productos hoy en día ya están vinculados con esa demanda, pero hay una necesidad de mayor comunicación, de explicar por qué cuando incorporás una biotecnología y producís más en la misma cantidad de tierra, es mejor. Nuestra comunicación seguramente no estuvo enfocada en el consumidor final, en personas que no están en el campo y probablemente no comprenden esto. Hoy todo lo que hacemos en materia de innovación tiene que estar ligado a una mayor sustentabilidad. Además tenemos inversiones importantes en el desarrollo de otro tipo de productos como los biológicos. Eso es importante, pero no existe una sola solución.

-Tanto Bayer como casi todas las empresas proveedoras de insumos están ofreciendo nuevas herramientas para la medición y el control del impacto ambiental de la producción. ¿Cuál es el nivel de interés por parte de los productores de adoptar estas herramientas?

-Mi experiencia ha sido increíble en términos de interés por parte de los productores. En Brasil apuntábamos a tener 1.000 clientes en el programa Pro Carbono, que permite a los productores fijar más carbono en suelo, medirlo y tomar ciertos beneficios en materia de financiación, y terminamos con casi 2.000. Y estamos haciendo un proceso de selección muy difícil para asegurarnos que nos mantenemos dentro de un nivel determinado, ya que aún estamos en una etapa de aprendizaje, estamos caminando. Pero el nivel de interés fue casi el doble que el que esperábamos. Y acá en Argentina, lo mismo. El programa de carbono, que está un año atrasado respecto al de Brasil, ya tiene casi 200 clientes, hay un interés muy grande. Otra cosa que me llama la atención es que siempre que empezamos a conversar sobre sustentabilidad, la discusión dura un rato largo. Hay expectativa sobre el rol que tenemos las empresas para ayudar a los productores en este sentido.

-¿Es suficientemente rápida la adopción de agricultura de datos?

-Hay una oportunidad de acelerar, pero no es por falta de interés. Algunas veces la falta de infraestructura o conectividad frena el avance, pero hay avidez, y cuando empezás a combinar la digitalización con la sustentabilidad -para entrar al programa de carbono tenés que estar en agricultura digital- un proceso cimenta el otro y las conexiones se ven más claras. En todo proceso de digitalización hay una curva exponencial, que ya se está acelerando. En Sudamérica se ve un nivel de adopción muy fuerte comparado con el resto del mundo.

-¿La decisión de retirar el negocio de biotecnología de soja de la Argentina puede ser revertida?

-No fue una decisión de un día para el otro, invertimos mucho tiempo en el análisis y no fue una decisión fácil para la empresa porque estamos cien por ciento comprometidos con la Argentina y queremos seguir creciendo en el país. Pero la decisión ahora, en base a todos los datos que tenemos, es que suspendemos ese negocio. Pienso que es una decisión acertada porque invertíamos mucho dinero ahí y eso no nos permitía invertir en otros temas. Queremos tomar ese dinero para invertir en digitalización, para invertir en nuevos modelos de negocios, para invertir en sustentabilidad. Queremos invertir en el Orbia, una nueva forma de acceso que ya tenemos en Brasil, queremos invertir en el programa Pro Carbono y en el Climate Field View, aparte de los negocios maduros como el maíz y la protección de cultivos.

-¿Percibe que el escenario actual de altos precios para los granos llegó para quedarse?

-La escalada de precios viene mucho por el lado de la cadena de abastecimiento, y esto no se va a acomodar en el corto plazo, vamos a seguir impactados muy fuertemente por esto. El nivel de planificación y anticipación nos permitirá enfrentar esto de una forma mucho más organizada que el año pasado. Este año ya sabemos que va a ser complicado. Sudamérica tiene un rol importante porque va a haber que suplir el volumen de granos que no se entregue desde Rusia y Ucrania por la guerra.