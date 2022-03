La empresa Tecnomyl Argentina lanzó su primera Obligación Negociable (ON) PYME destinada exclusivamente a inversores calificados. Fue por un monto total de U$S 11.4 millones, logrando una sobreoferta de 130% respecto del monto original pretendido de U$S 5 millones. Se dio a 24 meses con pago de intereses trimestrales y amortizaciones de capital trimestrales a partir del mes 15 y una tasa dólar-Link de 4,95%.

“Hubo una buena mirada de los inversores sobre Tecnomyl Argentina. Estamos construyendo un camino de confianza”, sentenció Nicolas Aleksandrowicz, gerente Financiero de la empresa, sobre la buena performance de la firma de capitales nacionales perteneciente a la familia Mocchi.

En este sentido, dijo que sumaron a quienes consideraban los mejores asesores (GRAMÍNEA PARTNERS), colocadores y organizadores, al mejor staff de abogados y los calificó Moody’s, una de las mejores calificadoras de riesgo. “Se está construyendo la confianza con inversores, proveedores, bancos y agentes de bolsas a mediano y largo plazo”, agregó.



Tecnomyl Argentina emplea a 200 colaboradores de diversas actividades y profesiones para su planta industrial, laboratorio, equipos técnicos, administrativos y comerciales.

La empresa nacional ya había emitido una ON pero había sido en el régimen de PYME Garantizadas.

Los fondos obtenidos por la firma serán destinados a la integración de capital de trabajo para acompañar el crecimiento esperado de ventas. Proyectan duplicar el volumen de producción y la facturación este año.

También habrá un giro de financiamiento ordinario del negocio. “Acompañar a nuestros clientes y financiarlos a cosecha y por otro lado trabajar con nuestros proveedores, haciendo mucho hincapié en los del exterior”, dijo.

Además, invertirán en la ampliación de depósitos para productos terminados y ampliación de la capacidad productiva del negocio industrial.

Tecnomyl es una empresa de capitales nacionales que nació hace casi 3 décadas atrás. Cuenta con una planta de producción en Tierra del Fuego, donde produce soluciones innovadoras para la protección de cultivos a través de sus líneas de herbicidas, insecticidas, y fungicidas. Emplea a más de 200 colaboradores de diversas actividades y profesiones para su planta industrial, laboratorio, equipos técnicos, administrativos y comerciales a lo largo del país. Además, cuenta con una oficina comercial en la ciudad de Buenos Aires (CABA).

“Vamos a continuar en este camino de construcción de confianza con los inversores porque tenemos grandes probabilidades de dejar de ser pymes en un corto tiempo. Las herramientas de financiación cambian, por eso queremos constituir una buena relación con el mercado de capitales. Es importante destacar el esfuerzo de todo el equipo de Tecnomyl y agradecer especialmente a los inversores institucionales, bancos, compañías de seguros e inversores privados que nos acompañaron en esta emisión”, cerró Aleksandrowicz.