El verdadero amor no es egoísta. Todo lo contrario. Un profundo cariño por otra persona te lleva a realizar actos desinteresados por ella. Al extremo de pedir que un desconocido se enamore de tu pareja. No es una historia de tríos. Es una historia de un amor tan generoso, que sólo se piensa en el otro.

Amy Krouse Rosenthal era una famosa escritora estadounidense de libros para niños. Y en 2017 también era una mujer con un cáncer terminal de ovarios.

El mundo se enteró de la noticia cuando Amy redactó su columna tradicional en diario New York Times. La sección, llamada Amor Moderno, tenía un título intrigante esa vez: “Tal vez quieras casarte con mi marido”.



El día del casamiento (Familia Rosenthal).

Amy era muy conocida en su país. En la lista de best seller del New York Times aparecieron cinco de sus libros. Algunos de ellos se encuentran traducidos al español, como I wish you more (Deseo para ti), que estuvo en la lista del NYT de libros ilustrados infantiles más vendidos en 2015.

Y ese viernes de 2017 asombró a sus seguidores cuando su columna arrancaba así: “Por un tiempo he tratado de hacer esto, pero la morfina y la falta de buenas hamburguesas (¿cuánto va, cinco semanas sin comer algo de verdad?) habían succionado mi energía e interferido con lo que sea que queda de mi destreza literaria”.

Y luego agregó: “Pero tengo que hacerlo porque enfrento una fecha límite, en este caso, apremiante. Necesito decir esto (y decirlo bien) mientras tenga a) su atención y b) pulso”.



Amy pensó en su esposo hasta sus últimos instantes (Familia Rosenthal).

Los lectores, al leer, se van enterando de su estado y de su idea: “Por 26 años he estado casada con el hombre más extraordinario. Planeaba que estuviéramos juntos al menos otros 26 más. Nunca he estado en Tinder, pero voy a crear un perfil general para Jason aquí mismo, basado en mi experiencia de convivir en la misma casa con él durante 9.490 días”, prosiguió Amy refiriéndose a su esposo, Jason Rosenthal.

Una enorme historia de amor

La escritora cuenta cómo lo conoció en 1989, cuando ambos tenían 24 años. Ella había terminado la universidad y había regresado a su ciudad, Chicago, en donde un amigo de su padre organizó una cita a ciegas para ella y para Jason sobre la cual Amy no tenía expectativas. “Al final de la cena sabía que quería casarme con él. Jason no. Él lo supo un año después”.

Luego describe a su esposo: su altura, su peso, el color de su cabello, pero no lo hace como exponiendo un producto, sino desde la ternura y el amor. Y agrega Amy: “Si usted está buscando un compañero de ensueño para viajar, todo terreno, ese es Jason. Es un tipo de hombre que llegó al ultrasonido de nuestro primer embarazo con flores. Se viste muy bien y es un padre fantástico”.



Los libros infantiles de Amy eran suceso en Estados Unidos.

Al terminar de describir algunas virtudes de Jason agrega: “Supongo que ya saben lo suficiente de él. Así que pasemos hacia la derecha”, refiriéndose a la dinámica de Tinder, la aplicación de celulares para buscar pareja en la cual, cuando al usuario le gusta alguien, corre con el dedo la foto de quien le gustó hacia la derecha.

Amy explica también lo que le quedó en el tintero: “No viajé con mi marido y mis padres a Sudáfrica. No hay razón para solicitar la Beca de Harvard Loeb. No habrá ningún viaje de ensueño por Asia con mi madre. No conoceré las residencias de escritores en esas maravillosas escuelas de la India, Vancouver, Yakarta. No es de extrañar que la palabra cáncer y cancelación se vean tan similares”.

El cierre de su nota es emocionante: “Este quería ser el regalo de San Valentín para mi marido, con la esperanza de que la persona indicada lea esto, encuentre a Jason y otra historia de amor comience. Dejo intencionalmente este espacio en blanco abajo, como una manera de darles a ustedes dos el nuevo comienzo que se merecen”.



El amor de Amy por Jason sólo podía tener un final: que la muerte los separara. Y así fue… (Familia Rosenthal).

Amy murió días después. Amaba a Jason. Ni profundamente, ni inmensamente, ni maravillosamente. Frases que millones utilizaron y luego, al separarse, se ríen de haberlas dicho tan a la ligera.



Amy y Jason y delante sus tres hijos (Familia Rosenthal).

Amy simplemente amaba a Jason. De verdad. Y en su carta – nota, sólo dejó un toque de tristeza cuando admite: “Voy a extrañar tu cara Jason”. Cuatro años después, Jason no volvió a casarse. Es que hay amores que son para toda la vida.

GML​