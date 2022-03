Este domingo, más de 50 artistas se reunieron en La Peña de Morfi (Telefe) para realizarle un homenaje como Gerardo Rozín se merecía, a nueve días de haberse producido la muerte del conductor. El programa contó con un alto rating. Ver: #LAPEÑADEMORFI despide a Gerardo con un gran rating

Jésica Cirio, que animaba el ciclo junto a Rozín se quebró en el arranque del programa al señalar: “Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Es muy difícil estar acá parados, pero cada uno de los que estamos acá somos parte de una gran familia y esa familia la creó Gerardo”, dijo Cirio con todos los integrantes del ciclo parados frente a cámara. A su lado se encontraba Eugenia Quibel, la última pareja del periodista y locutora del ciclo.





“Cada artista que pasaba por La Peña de Morfi, cada músico, era celebrado, era homenajeado y eso es lo que vamos a hacer acá nosotros”, dijo luego de un tape que pusieron con el recuerdo de los mejores momentos del programa.

“Vamos a celebrarlo con más de 50 artistas de todas partes del mundo van a decir presente hoy acá y le van a traer una canción, que es lo que él más amaba”, añadió conmovida.

“Gerardo para mí fue un amigo, un confidente y alguien que siempre voy a guardar en mi corazón”, cerró Jésica Cirio, ya quebrada en llanto, mientras le daba la palabra a otro de sus compañeros.

“Gracias por honrar la vida” ¡Ya comenzó un programa lleno de recuerdos y emociones! ❤️‍🩹 Hoy homenajeamos a Gerardo Rozín como se merece, mirá ahora #LaPeñaDeMorfi por https://t.co/NJh6YErXAv o App Mi Telefe pic.twitter.com/PMeFRvHRUF — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) March 20, 2022

Entre los artistas que interpretaron diversas canciones pasaron Alejandro Lerner, Baglieto, La Beriso, Lito Vitale, y muchoas más. Baglietto dijo presente en el homenaje e interpretó “El Temprano”, mientras que Lerner lo recordó con el tema “Despues de tí”. Por su parte, La Beriso interpretó “No me olvides” y Jairo cantó “El valle y el volcán”, que hizo quebrar a Zaira Nara, otra de las compañeras de Rozín en el ciclo.

💔@zairana se quebró en vivo al escuchar al gran Jairo, uno de los padrinos de #LaPeñaDeMorfi ¡Siempre en nuestros corazones! #LaPeña pic.twitter.com/S6GGDcQB94 — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) March 20, 2022

También estuvo presente otra de las conductoras qeu crecieron junto a Rozín, la modelo Julieta Prandi.

En un tape, además, pasaron videos de distintos artistas y productores con sentidas palabras recordando al fallecido conductor:

“Morfi es una palabra que se usa cuando comes con amigos y con gente querida”, se lo escuchó decir en uno de los fragmentos del video homenaje con el que arrancó el programa, en el que lo recordaron colegas y amigos. “Es el que más hizo por la música”, lo despidió la Sole y Daniel Hadad agregó: “De los mejores tipos de la industria”. “Gracias por los que dejaste en tus hijos y la gente que te amo, tus amigos, gracias por ser un ser humano, gente”, sumó Cris Morena.

Desde España, Joan Manuel Serrat también despidió al conductor, muy emocionado. “Se me hace difícil pensar que voy a Buenos Aires y no volveremos a sentarnos y a compartir una conversación y un café, su energía, su humor mientras se hace un asado para disfrutar La Peña. Chau querido amigo, te fuiste dejándonos un poco más huérfanos, cuánto te voy a extrañar Rozín”.

En tanto, Sandra Mihanovich reflexionó: “Debe estar diciendo, ‘mirá cómo siguen cantando’, y así es, porque la música es sanadora, que siga sonando la música para Gerardo”, dijo la artista.

Ricardo Montaner, amigo desde hace años, lo despidió también junto con su familia: “Ahora me doy cuenta que Gerardo no está, que cuando vayamos a Buenos Aires no va a estar para hacernos la gira gastronómica, pero aprendimos mucho de él, entre las cosas que aprendí, es esa manera de respetar y estar cerca aunque no tuviéramos creencias similares”.

Juanse cantó y luego presentaron la cuarta llave de los recuerdos: la Televisión. Para eso, desde Rosario estuvo la Sole: “Es un privilegio estar acá y en La Peña de hoy, están todas las peñas.

Mirá algunos de los momentos más emotivos del programa: