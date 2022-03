Federico Aramburu ex jugador de Los Pumas fue asesinado en París.

La Policía de Francia buscaba a un activista de ultraderecha como presunto autor del ex rugbier argentino y ex integrante de Los Pumas Federico Aramburu, ocurrido este sábado en París.



Se trata de el ex soldado Loïk Le Priol, conocido mediático y activista de extrema derecha francesa, quien es sindicado como el autor del disparo que terminó con la vida del ex deportista argentino de 42 años, según informó el sitio local Le Point.



Le Priol se encontraba prófugo y era intensamente buscado por la Policía local. El sospechoso ya había sido juzgado en 2021 por el delito de “violencia agravada”, cometido contra otro miembro de un grupo ultraderechista. Además de Le Priol, también son buscados otro hombre y una mujer que lo acompañaban.



Le Priol se desempeñó como comando marino y tuvo actuación en una misión desarrollada por Francia Djibouti. El activista integra el Group Union Défense, una célula estudiantil de extrema derecha. Cuando tenía 22 años, en 2016, junto a su novia fundó la marca de ropa “Babtou”, un término despectivo con el que los africanos denominan a las personas de raza blanca.



Aramburu fue asesinado en el bar Mabillon, en el boulevar Saint Germain, una de la zonas más elegantes de París, cuando se encontraba con su amigo, el también ex rugbier Shaun Hegarty. Tras una discusión por motivos irrelevantes, Aramburu fue asesinado de varios disparos.