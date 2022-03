Desde que se conoció la dolorosa e impactante noticia del asesinato de Federico Martín Aramburu, quien murió este sábado tras recibir cinco balazos luego de una discusión que comenzó en un bar, el mundo del rugby y del deporte en general, se volcó a las redes sociales para despedir al ex Puma, quien formó parte del histórico plantel que logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

Uno de los tantos mensajes fue de Gonzalo Quesada, quien además de haber sido ex compañero de Aramburu, también tenía una gran amistad con el oriundo de La Plata, con quien se juntaba cada vez que sus agendas lo permitían.



La sentida despedida de Gonzalo Quesada.

De hecho, trascendió que el actual entrenador de Stade Français también estuvo invitado a la cena que compartieron Marcelo Bosch, José Orengo, Octavio Bartolucci y el francés Jean Batiste Gobelet junto a Aramburu en el restaurante Volver, aunque no pudo asistir porque terminó muy tarde de trabajar y al otro día debía levantarse a primera hora.

“Duele mucho, amigo del alma. No te fuiste. Seguirás presente en los que no olvidaremos nunca el ejemplo de amigo, el ejemplo buena gente, de energía, de lucha, de alegría, de generosidad, de un tipo de la gran puta”, comenzó Quesada en su posteo, en el que además compartió fotos de distintos momentos junto a su amigo.



La sentida despedida de Gonzalo Quesada.

Y cerró: “Te vamos a extrañar mucho Fede carajo, gracias por las enseñanzas de la vida amigo querido. No te fuiste, nos marcaste, estarás siempre presente. Siempre”.



La sentida despedida de Gonzalo Quesada.

La última charla con Maxime Lucu

​Tras el partido por el Seis Naciones entre Francia e Inglaterra, al que Aramburu tenía previsto asistir este sábado, Maxime Lucu, medio scrum de la selección francesa, se presentó en la conferencia de prensa y le dedicó unas palabras a su amigo y quien fue su compañero en su paso por el Biarritz (2014-2019).



Maxime Lucu.

“Me había escrito por mensaje ayer (el viernes). Me decía que siempre supiera sonreír y disfrutar. Fue difícil escuchar esta noticia. Estuve muy enojado todo el día, no entiendo cómo pueden pasar esas cosas. Pienso en su familia, sus hijos y sus amigos. Perdí un amigo, una persona muy agradable. Me conmueve mucho, se lo dedicamos”, lo recordó visiblemente afectado.

El homenaje en el Stade de France

Como se anunció en cuanto se confirmó la triste noticia, antes del partido entre Francia e Inglaterra, la imagen de Federico Martín Aramburú con la camiseta de Los Pumas, apareció en las pantallas gigantes del estadio. Inmediatamente, el público reconoció con aplausos al ex jugador, quien años antes había hecho historia en esa misma ciudad.



El homenaje en las pantallas del estadio.

El paso a paso de la noche fatal de Martin Aramburu

Federico Martin Aramburu fue asesinado en París tras recibir cinco balazos luego de una pelea que en un bar. “Ha habido una disputa como puede ocurrir de madrugada. Se solucionó, pero esos hombres han regresado y han disparado varias veces contra a Aramburu”, declaró un testigo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron las últimas horas del ex Puma? Olé pudo reconstruir la noche fatídica y acá te la contamos.​

Cena con amigos.

Aramburu, de 42 años y padre de tres hijos, fue a cenar en París al restaurant “Volver”, del argentino Carlos Muguruza, un lugar donde siempre frecuentan deportistas​, como Angel Di María, el Pocho Lavezzi, Mbappé y muchos otros…



Fede y su esposa, María, cuando volvió al CASI en el 2012.

Un paseo

Tipo 1 de la mañana se fue a dar una vuelta con Shaun Hegarty, con quien compartió el plantel en el Biarritz Olympique, por la Rue de la Soif, una zona donde hay mucho ambiente de rugby.

A comer hamburguesas

Más tarde, junto a Hegarty, se dirigió a comer unas hamburguesas al bar Le Mabillon. El ambiente no es el mejor durante la madrugada. “Se pone pesado a altas horas, hay venta de droga, no es el mejor ambiente a esa hora”, le confiaron al diario Olé. Allí hubo un altercado con otras dos personas, lo que generó una pelea en el lugar.

El final impensado

Luego del enfrentamiento, Aramburu se marchó hacia el hotel De Buci, ubicado a solo 200 metros del bar, y subió a su habitación. Como tenía algo inflamada la cabeza se puso un poco de hielo y decidió bajar a la puerta para fumarse un cigarrillo… Cuando de repente se le acercó una camioneta Jeep en el que viajaban dos hombres que no dudaron en dispararle varias veces: en él impactaron cinco balas que terminaron con su vida.



El supuesto asesino.

Los autores de los disparos se dieron a la fuga y están siendo buscados por la policía francesa , que ha abierto una investigación encargada a la brigada criminal por el juez que se ha hecho cargo del caso.

Desde que puso fin a su carrera, vivía en Biarritz, en el suroeste de Francia, y trabajaba en una empresa del sector turístico

El apuntado como culpable

Tres personas están siendo buscadas por la policía francesa, apuntadas como integrantes del grupo que atacó a a tiros y asesinó a Federico Martin Aramburu, en un hecho que ocurrió en la madrugada dentro del Distrito 6 de París. Uno de estos hombres estaría vinculado con un grupo radicalizado de extrema derecha.

La policía busca a dos hombres y una mujer. Uno de ellos sería Loïk Le Priol, un conocido y mediático activista de extrema derecha distinguido por su violencia. También se lo vincula al hecho porque sería el propietario del jeep (o al menos existen imágenes que lo muestran conduciéndolo) con que el grupo que atacó a Martin Aramburu apareció en el lugar donde el platense recibió los disparos.

Le Priol, es un exsoldado y comando de la marina francesa que había sido enviado a realizar operaciones en Yibutí, una región de Äfrica clave por su ubicación donde conviven bases militares de Francia, Italia, Estados Unidos, Japón y China.

También es conocido por ser un miembro activo del sindicato de estudiantes de extrema derecha GUD (Groupe Union Défense). En enero de 2021, Le Priol compareció ante un tribunal por “violencia agravada” cometida en una reunión del GUD, en la que al final se lo vio torturando a un exmiembro de esa facción.