Lo que en diciembre de 2019 era elogiado como una brillante jugada política de Cristina Kirchner al designar como candidato presidencial a Alberto Fernández para ganarle al macrismo, 27 meses después ya no hay dudas para el kirchnerismo duro que fue otro error de Cristina. Como cuando puso a Carlos Zannini como compañero de fórmula de Daniel Scioli, y a Aníbal Fernández como postulante a la gobernación; o la vez que insistió con que Amado Boudou la acompañara como vicepresidente y después terminó condenado por corrupto.

Debe ser la primera vez en las últimas décadas en que el periodismo vaticina todo lo malo que iba a ocurrir y acierta: las diferencias en la gestión, el poder bifronte, la falta de un plan económico, la intromisión de Cristina en decisiones presidenciales, el choque entre el peronismo tradicional y La Cámpora, el fracaso de los controles de precio, el inconveniente de dilapidar las reservas, el ajuste inevitable que traería un programa con el FMI en una economía desordenada y el daño de dilatar ese acuerdo, el rol desdibujado de un ministro de Economía sin poder, las consecuencias de una política exterior ideologizada y errática, la deriva de apostar a una alta inflación porque carcome el poder adquisitivo. Es necesario reconocer que doce años de kirchnerismo colaboraron a predecir lo que iba a pasar.

La gestión está paralizada por la interna y genera un terrible impacto en la vida cotidiana. ¿Quiénes son los responsables? Alberto y Cristina, como protagonistas de una trágica novela mexicana pero que es real y ocurre en la Argentina.

No es que no haya gestión en los ministerios, como por ejemplo en Obra pública, Desarrollo social, Economía o Producción, por citar algunos casos. No hay decisiones de fondo o un paquete de medidas y reformas que tiendan a revertir el actual escenario que es demasiado preocupante como para no hacer nada.

Es lo que ocurrió con el anuncio de Alberto Fernández de iniciar el viernes pasado una “guerra” –el término menos indicado en medio de la angustia mundial por el conflicto bélico en Ucrania- contra la inflación que finalmente terminó diluido en un mensaje presidencial vacío. El Gobierno debería crear el Ministerio de la Expectativa, para gestionar algo en ese aspecto y saber qué significa y qué consecuencias, buenas y malas, acarrea.

Su amague en tomar medidas drásticas, cómo era lógico en una situación de incertidumbre, provocó remarcaciones de precios de alimentos y otros productos de consumo masivo entre un 15 y 20% en los negocios de barrio, ante el desasosiego de lo que podría ocurrir. No debe haber muchos casos en que una “guerra contra la inflación” produzca inflación.

El problema es que Fernández no se siente apto para tomar decisiones de fondo sin que estén avaladas por Cristina. Y cómo sabe que políticamente la relación está rota, no puede afrontar algo tan urgente y complejo como la suba de precios. Entonces mantiene el piloto en automático.

“Debió haber dicho que el contexto internacional es difícil por la guerra por la expansión monetaria en EEUU donde todo el mundo está con problemas. Pero ponerse al frente de algo que se los van a estar facturando permanentemente….además, no puede decir ahora me voy a ocupar cuando debió haber hecho algo antes”, concluye un ex funcionario económico del kirchnerismo.

El Presidente no termina de definirse. O se mantiene con el actual gabinete surfeando la tormenta, o decide enfrentar el temporal con funcionarios del estilo de Aníbal Fernández o de Agustín Rossi. Al ex ministro de Defensa, Alberto le ofreció hacerse cargo de la AFI, porque no confía en el servicio de inteligencia que maneja La Cámpora en el organismo. Pero Rossi está para otra cosa, para la política, y nadie volvió a convocarlo.

El fin de la unidad

Cristina dijo días atrás en un encuentro con organizaciones de derechos humanos que la unidad no sirve, que lo que sirven son las políticas hacia la gente. Es probable que sea cierto, la unidad existe para ganar elecciones, no para gobernar. Es lo que debieron haber entendido desde el principio los socios del Frente de Todos.



La vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. Foto: Juano Tesone

Hoy Alberto se maneja sin vicepresidenta y con un proyecto de reelección. José “Pepe” Albistur organiza esa campaña y buscaría que su esposa, Victoria Tolosa Paz, sea la compañera de fórmula del Presidente. Cristina, por su parte, odia que él anuncie que irá por un segundo mandato porque está convencida que es imposible que ganen. Más aún, en La Cámpora creen que antes de diciembre de 2023 se agravará la situación económica y social.

A partir de allí, distintos actores ven a Cristina desde candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires hasta postulante a la presidencia. Más que una táctica, parece un acto de supervivencia. Al igual que la idea que merodea en territorio bonaerense de Máximo Kirchner gobernador, desdoblando las elecciones. Eso sí, tendría que irle muy mal a Alberto.

“Ya la practicaron con Aníbal en el 2015. La teoría era, pierde Scioli, nos vamos todos a la provincia con Aníbal. Y perdimos todo. ¿Por qué va a ganar la oposición a nivel nacional y va a perder la provincia? Y si gana un opositor, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, ¿cuánto va a pasar para que le saque a la Provincia lo que Alberto le dio, sacándoselo a la Ciudad?”, interrogó un experimentado kirchnerista.

Juntos por el Cambio por ahora cuenta con varios candidatos en provincia. Diego Santilli, Cristian Ritondo, Martín Tetaz. Y se suman a la nómina el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, o el de La Plata, Julio Garro. El acuerdo indica que será uno de los dos.

En la Casa Rosada los números nacionales espantan a todos. Los consultores suelen advertir que es poco probable construir una candidatura presidencial con alguien que tenga más del 50% de imagen negativa, salvo que la positiva sea más de 45. No hay nadie en el kirchnerismo, ni siquiera el Presidente que es el que mejor mide, que no tenga ese nivel de negatividad. Hasta Máximo Kirchner cuya mala imagen creció luego de renunciar al bloque y ponerse en contra de Alberto.

Más grave aún para el kirchnerismo pero también para Juntos por el Cambio es el crecimiento que registra la figura de Javier Milei a nivel nacional. En el radar de la Casa Rosada, es uno de los principales competidores a vencer. Todavía desconocen si es un emergente efímero y transitorio, o bien se consolidará como una tendencia.



El diputado nacional Javier Milei.

“El problema es que creíamos que le sacaba votos a la oposición, pero en realidad le está quitando votos a ambos, porque su electorado cuestiona a la clase política sea kirchnerista u opositora”, asegura un funcionario del Gobierno.

Milei ya ha confirmado que competirá en las presidenciales del 2023. “Definitivamente. De hecho, yo estoy trabajando en la construcción del gabinete en la sombra y tengo cuatro ministerios en funcionamiento”, aseguró en el programa Actualidad Política TV. Se refiere a la Cancillería y a los ministerios de Economía, Bienestar Social e Infraestructura.

“Es un tipo hábil e inteligente pero nada de lo que él dice tiene posibilidad de concreción. Es también desequilibrado, pero adecuado para el momento porque es inimputable”, describe crudamente un consultor político que trabaja para el Gobierno. ¿Hay algo que el Gobierno y la oposición no están viendo?

