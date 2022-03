– El dato de inflación del 4,7% mensual en febrero sorprendió al gobierno, ¿hay vuelta atrás?

– Para bajar la inflación, se necesita un programa económico, poder político y buenas condiciones internacionales. El programa acaba de asomar de la mano del Fondo. El poder politico está muy discutido por una diferencia fuerte dentro del Frente de Todos y eso debilita la capacidad del gobierno de conducir las expectativas. Y la tasa de inflación internacional es la peor en 40 años. En ese contexto, la aceleración de inflación en Argentina tiene componentes comunes a los países del mundo, dos dígitos hace más de una década y un acuerdo con el Fondo sin anclas. No veo que bajarla sea una prioridad del programa.

– El Presidente lanzó una guerra contra la inflación…

– El anuncio es poco feliz. Si el shock bélico termina siendo permanente, es muy probable que Argentina sufra una aceleración de la inflación porque hay factores politicos que dificultan la utilización de las retenciones, pero también los acuerdos de precios y salarios en un gobierno que tuvo una relación desgastante con sindicatos y el sector privado. EE.UU pasó de 0 a 10% de inflación y nosotros podemos pasar de 50% a algo que empiece con 6…para el argentino de pie era grave y sería gravísimo.

– ¿Aumentar las retenciones sirve para bajar la inflación o para recaudar?

– Sirve para desacoplar precios cuando tenés un shock de precios internacionales. Si se aceleran todo el tiempo, tampoco es la solución. Argentina debería garantizar un precio sostén al productor cuando los precios internacionales no nos sonríen. Hay entre 60 y 70 países que tienen retenciones o herramientas parecidas. En la mayoría son automáticos, no discuten cada vez que sube o baja porque eso desgasta. El conflicto de la 125 en 2018 politizó mucho la discusión. Ahora, para bajar varios escalones la inflación, falta un esquema de desindexación contundente.

– ¿Y cómo funcionaría ese esquema?

– La convertibilidad fue uno, pero el plan Austral, el plan Primavera y el plan Gelbard también. Hubo resultados distintos. La única salida es que el gobierno coordine esa desindexación, pero hoy no veo las condiciones.

– ¿El acuerdo con el FMI es expansivo o recesivo?

– Es la primera vez en la historia que un acuerdo con el Fondo no implica reformas estructurales regresivas, es una buena noticia. Argentina necesita una reforma tributaria, laboral y previsional progresiva, que mejore la distribución del ingreso. Y es expansivo porque permite expandir el gasto, cosa que en los acuerdos con el Fondo es muy difícil de ver, pero depende de que la economía continúe creciendo. En economía, se dice que no hay almuerzo gratis. Este acuerdo es un almuerzo gratis y es lo que hizo peligrar su aprobación porque la oposición se tentó con no apoyarlo, pero primó la cordura.

– La exigencia de incrementar las reservas, ¿reduce el crecimiento?

– El aumento de reservas prácticamente la garantiza el Fondo y eso es un mérito del gobierno. Por lo menos el primer año, nos da más plata que lo que vamos a pagar. Es la meta que parece más fácil de alcanzar. Ahora, por lo que pasó entre Rusia y Ucrania, la meta fiscal luce un poco más complicada por la dinámica de los subsidios debido al encarecimiento de los combustibles. Y si se complejiza la meta fiscal, tambien el menor financiamiento al fisco. La unica buena noticia es que si el acuerdo se modifica, no va a ser culpa de Argentina porque es un shock exógeno que se empezó a anticipar en el memorándum.

– ¿Cómo afecta a la economía la desconexión entre Alberto y Cristina?

– Agrega mucha incertidumbre porque dentro del gobierno hay dos visiones económicas, que coinciden en un diagnostico de fondo: la gente necesita una mejora económica rápida. Lo que pasa es que a veces por buscar eso rápido y sin la ayuda del Fondo, es peor. Tampoco es que siempre prima una de esas dos visiones. El año pasado las tarifas subieron 8%, pero este año se firmó un acuerdo con el Fondo. Ese equilibrio va cambiando. Para tomar decisiones, es difícil.

– ¿Cambió ese equilibrio después del entendimiento con el FMI?

– En el acuerdo se juntaron todas las palomas de los dos lados de la grieta y quedaron con posiciones disidentes los halcones. Cualquier consenso respecto del programa económico de los próximos años, es importante. Si al cabo de cuatro años hay un giro, eso imprime la inestabilidad que vimos los últimos ocho. Tal vez este sea el inicio de una economía sin giros copernicanos.

– ¿Cual es la principal diferencia entre estas dos visiones?

– Descansar en una fuente de crecimiento ausente en los últimos años y que hoy es la única posible después de la crisis de 2018 y 2019: el gasto privado. Cuando la economía se estancó, el Frente para la Victoria usó el truco keyneisiano del gasto público. Hoy, la única reactivación que sirve es la inversión extranjera que traiga dólares y aumente las exportaciones. Una parte propone usar el gasto público y aumentar las restricciones para que cada dólar rinda un poco más, y otra que dice: “tocamos techo, hay que buscar una alternativa diferente”. El foco debe ser generar dólares y el sector privado tiene un rol.

– ¿Cómo observa al dólar en este contexto inflacionario?

– Cuál de los dos es la primera pregunta y eso ya indica un problema. Cuando veías el dólar a $ 220 o $ 230, no tenía mucho sentido con una economía que está golpeada pero no tanto. El desafío más grande es que los dolares converjan, bajar más el paralelo que subir el oficial. Espero que sea gradual. Ahora, el gobierno tiene que ayudar, pero reducir la brecha no está en el acuerdo.

– El gobierno se comprometió a ir relajando los controles cambiarios…

– Sí, pero una economía chica y abierta a flujos de capital no puede vivir con cero restricciones y la velocidad de esa relajación depende de la acumulación de reservas. El programa tiene que hacer mucho foco en los valientes que se animan a traer sus dólares, pero no saben en que condición van a salir. Lo único que no se necesita son capitales golondrinas: son dólares para hoy y devaluación para mañana.

– ¿Qué opina de la polémica por el aumento de la deuda?

– No se puede equiparar la deuda en pesos a la deuda en dólares. Y si no, probemos devolver la plata al Fondo en pesos. Macri perdió las elecciones porque en 2018 no puso controles de cambios porque el cepo era “kirchnerista”. Ahora, el Frente de Todos no sube las tarifas porque hacerlo es “macrista” y genera un problema de subsidios que por ahí se lo lleva puesto. Hay que dejar de decir que la deuda en pesos sería kirchnerista y la deuda en dólares, macrista. En Argentina los martillos son de izquierda y los destornilladores de derecha. Es de locos.

– ¿Y de la deuda en pesos indexada por inflación?

– La sostenibilidad depende de la tasa de interes que paga esa deuda y de la necesidad de aumentar o disminuir esa deuda. Si Argentina cumple con el Fondo, el déficit va a ir bajando y, por consiguiente, la necesidad de aumentar la deuda en pesos también. Por otra parte, si el PBI crece, esa deuda en pesos se va a ir licuando de manera sana. Es sostenible desde el momento que la recaudación tambien está indexada a la inflación.

– En su momento, dijo que si no se aceleraba la devaluación del peso, íbamos a usar los billetes de $1.000 para empapelar paredes…

– El peor populismo es el que pone el dólar muy barato y empieza a regalar dólares. Eso destruye el peso, entonces es un acierto del programa con el Fondo el compromiso no abaratar mas el dólar. Lo que sí, el acuerdo tiene cierto optimismo en materia de inflación. Y la tasa de devaluación se tiene que acomodar a la nueva realidad de la inflación, que esta un poco más arriba que lo que indica el acuerdo. Fuera de eso, es super positivo porque abaratar el dólar puede generar un veranito, pero tarde o temprano lo pagamos con recesión.

– ¿Acelerar la suba del dólar no aceleraría más la inflación?

– Es un mecanismo de relojería, hay una combinación de política monetaria que permite no atrasar el tipo de cambio real y no acelerar la inflación, pero hay que tener mucho tacto y sintonía fina para lograrlo.