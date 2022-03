Más allá de la bronca por el resultado final, estaba claro en la previa que una derrota en un Superclásico de una séptima fecha no era lo mismo en River que en Boca. Del lado “Xeneize” hay necesidades y urgencias que en Núñez no tienen. Y en ese sentido, Marcelo Gallardo se expresó en conferencia de prensa, luego del encuentro en el que su equipo cayó 1-0 ante el de Sebastián Battaglia.

“Se perdió un partido y ya está. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante. Fuimos superiores en el juego durante 50 minutos por lo menos. Y a mí entender, Boca se llevó demasiado premio”, expresó Gallardo, quien también pidió varias veces “serenidad”. Fue en un ida y vuelta que tuvo con uno de los periodistas que estuvo en el salón auditorio durante la conferencia de prensa, el cual comenzó a partir de una pregunta sobre el bajo nivel de Leandro González Pirez, más allá del error puntual que el defensor tuvo y que le costó el partido a River.

“Hay que mantener la tranquilidad. A mí no me confunden estas situaciones. Ni un error, ni una derrota. Fue un resultado adverso, nada más. Pido serenidad. Hay que tener serenidad”, afirmó el entrenador Y defendió a los suyos. “No me voy a sentar acá a hacer una crítica cuando suelo ser autocrítico. Yo defiendo a mis jugadores y en el error más todavía”, enfatizó el Muñeco.

Cuando salió de ese intercambio, Gallardo profundizó el análisis que venía haciendo del encuentro y dejó en claro que el error que terminó en el gol de Boca. “A partir del error que sufrimos perdimos la capacidad de juego que tuvimos. Nuestro mejor momento fue el primer tiempo y los primeros minutos del segundo tiempo. Después metimos más gente de ataque y no tuvimos tanta frescura. Por acelerar los tiempos y acortar los caminos eso nos llevó a la confusión. Tuvimos apuro y no hubo tranquilidad. Así y todo merecimos empatar el partido”, analizó el técnico “Millonario”.

Ya venía de hacer una pintura de lo que fue el encuentro. “Perdimos un partido que por muchos momentos controlamos y lo que nos faltó fue el gol. Se Fuimos peligrosos cuando tuvimos la pelota. Y no pudimos convertir. Nos faltaron eficacia y contundencia”, afirmó Gallardo. Y añadió: “A partir de un error nuestro, un accidente, cambió el partido porque no tuvimos la misma frescura y creció Boca. Tuvo más confianza, se sintió mejor. Pero hicieron el gol a través de un error nuestro. Y puede que sea injusto pero hay que saber transitar esa injusticia. En muchos partidos pasa esto y no pasó a nosotros”.

Eso sí, Gallardo recordó que “tuvimos situaciones, generamos seis o siete chances de gol y el arquero de Boca fue determinante”. Y, para dejar en claro su pensamiento, cerró: “Yo juzgo el todo y el todo me interesa mucho. No perdimos la identidad. Y a la larga nuestra idea va a prevalecer”.