Seguridad en el superclásico.

Un total de 1.200 efectivos policiales estarán en el operativo de seguridad del Superclásico entre River y Boca de esta tarde en el estadio “Monumental”, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, frente a un riesgo que se generó a partir de la interna que atraviesa la barra brava del elenco de Núñez, denominada “Los Borrachos del Tablón”.



El Comité de Seguridad en el Fútbol del Gobierno de la Ciudad, indicó que habrá esa cantidad de uniformados, a los que se les sumarán 120 agentes de prevención y de Tránsito. El partido tendrá solo presencia de presencia de público del “millonario” y justamente el peligro está en las amenazas que se cruzaron “Los Borrachos del Tablón” y la facción disidente, luego de que la Policía Bonaerense detuviera al líder del grupo, Héctor “Caverna” Godoy, y a varios de sus laderos antes de viajar a Salta para ver al equipo frente a Deportivo Laferrere, por la Copa Argentina.



Tras esos hechos hubo amenazas cruzadas de enfrentamientos y venganzas que hasta ahora no se cumplieron, por lo que la Policía está en alerta en el Superclásico de este domingo. Además, se informó que también tomarán parte del operativo de seguridad 120 Agentes de Prevención que se encargarán del programa Tribuna Segura y Agentes de Tránsito, apostados en las inmediaciones de la cancha. Pero también, para reforzar la seguridad, se utilizarán motos, drones, un globo y un helicóptero, aparte de las cámaras de seguridad del Gobierno porteño apostadas en las inmediaciones.



La imágen de la llegada del micro de Boca por la avenida Del Libertador, en 2018, previo al partido por la final de la Copa Libertadores, que terminó con una apedreada que hirió a algunos jugadores, es la que evitan repetir las autoridades porteñas. Por ese motivo el ingreso del plantel boquense se realizará por otro lado.



El Comité de Seguridad en el Fútbol porteño indicó que “se supervisará de modo especial a las dos barras de River que se vieron en los últimos partidos del equipo y se los controlará de una manera exhaustiva”. Es que más de 500 de sus integrantes tienen derecho de admisión y no se les permitirá el ingreso con bombos, banderas ni “telones” al estadio riverplatense. Además, no se cortará más el acceso por la avenida Lidoro Quinteros y se implementará el denominado “Canal Familiar”, que es un acceso especial por la calle Padre Neumann para el ingreso de jubilados y personas que vayan con menores de seis años. .



Las puertas se abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro, a las 15:00. Asimismo, el Comité de Seguridad en el Fútbol trabajó en conjunto con el club de Núñez para sumar más molinetes y que el ingreso del público sea constante, con el fin de minimizar las aglomeraciones.