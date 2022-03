Guillermo Moreno volvió a cargar duramente contra el actual Gobierno y apuntó principalmente contra sus dos principales figuras: el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Consideró que ambos deben presentar su renuncia y dejar espacio a otra gestión, porque la suya “fracasó”.

“Hay que hacer otro gobierno porque este fracasó. Tienen que renunciar Alberto y Cristina. Están dados los extremos para que renuncien, porque se equivocaron. Cristina porque condujo al pueblo a la derrota, pero sobre todo él (por Alberto) porque en la práctica de la gestión fue un fracaso rotundo. En vez de ir en defensa de los intereses nacionales y populares, hoy estamos más debilitados que nunca”, aseguró.

En declaraciones que realizó en AM 530, el ex secretario de Comercio Interior ejemplificó la que considera una situación delicada para Argentina: “Quizás dentro de un lustro estemos discutiendo la Patagonia y cuánto nos toca de la Antártida, y nos digan que no nos toca nada, porque no solo fracasó la política económica sino también las relaciones internacionales”.

“Acá no hay problemas de fe, sino problemas de actitud o ineptitud en la conducción. Si Cristina está analizando mal la realidad y toma pésimas decisiones, hay que tener la caridad cristiana de decir, con el manto protector correspondiente, ‘ya está’. No es que no pasó el tiempo, el problema es que se dijo que el éxito era ganarle a (Mauricio) Macri, mientras en el peronismo el éxito fue gobernar bien”, argumentó.



“Hay problemas de actitud o ineptitud en la conducción”, opinó Moreno.

Moreno marcó como otro gran defecto que “se dejó de planificar y se vive el día a día”. “Eso es la cosmovisión posmoderna: sin pasado ni futuro y no planificamos más. Alberto lo habló con Cristina, subordinaron la planificación peronista al día a día posmoderno”, indicó.

“El peronismo, y lo conozco mucho, se hartó de Cristina. El peronismo en sus gobernadores, dirigentes sindicales, e incluso secretarios generales de las unidades básicas se hartaron de Cristina, aunque eso no significa que no les van a poner el manto protector”, afirmó.

Moreno cuestionó también a la ex presidenta por haber elegido a Alberto Fernández como la cabeza de la lista presidencial que ganó las elecciones de 2019. “Algunos dijimos ‘mire Cristina, eligió el peor’ y ella dijo ‘éste es’. Después se siguió insistiendo con que era el peor, porque es socialdemócrata”.

“Finalmente elige en Economía una articulación de hombres y mujeres que uno los conoce y dice: con la visión socialdemócrata de Alberto Fernández y esto (el gabinete económico) el final está cantado: esto fracasa”, expresó.



“El peronismo, y lo conozco mucho, se hartó de Cristina”, afirmó Moreno. Foto DyN / Archivo

Moreno advirtió que el panorama para el futuro cercano no es mejor que el actual. “En estos meses por venir, y que esto va a ser un desastre, sin conducción y sin normas a cumplir, vos tenés que tomar decisiones hoy: renuncia Cristina y renuncia Alberto”.

“Cristina llevó al pueblo a la derrota. Lo que puede hacer es pedir perdón. Y en su inmensa misericordia, el pueblo argentino, y sobre todo el peronista, le va a poner el manto protector”, insistió.

La alternativa que propone Moreno

Ante el diagnóstico que realizó durante la entrevista radial acerca del estado de situación de Argentina, Moreno se tomó un momento para “plantear una alternativa”.

“Una Asamblea Legislativa sin él (Alberto Fernández) y sin ella (Cristina Kirchner), y un gobernador peronista asumiendo la presidencia. Y todos los peronistas, hasta (Miguel) Pichetto, porque él fue una persona muy importante en el gobierno de Néstor. Desde ahí hasta el último, es todos detrás de ese gobierno, dando vuelta este debate con el Fondo Monetario”.

“Irrumpiendo en una situación donde en 2023 podés llegar a hacer una fórmula competitiva, con todos, incluyendo a La Cámpora y Cristina en su reconocimiento histórico por la década ganada. Sino los que ahora dicen con Cristina no, adonde la van a tener que ir a visitar”, finalizó Moreno.