ARIES

Las mejores parejas para Aries son Leo y Sagitario. Son muy parecidos y el fuerte carácter de estos dos signos es un estímulo para vivir juntos todo tipo de experiencias. Con Piscis es todo lo contrario. A Aries le falta paciencia para entenderle y a Piscis le sobra sensibilidad para que un Aries la valore, pero a veces los polos opuestos… Ya se sabe. Con Escorpio, Aries podrá vivir una gran pasión. Son dos fuerzas muy parecidas que si conectan, pueden incendiar el mundo cada vez que se tocan. Con Libra, Aries encuentra esa estabilidad que en determinados momentos de su vida necesita para sentirse valorado y tranquilo.

TAURO

La mejor pareja para Tauro podría ser Acuario porque cada uno por separado tiene algo que al otro le falta. Y la unión es perfecta. Con Piscis, Tauro se asfixiará porque le resulta alguien demasiado dependiente. Escorpio puede ser la media naranja ideal para Tauro si se trata de vivir la pasión y el sexo. La sensualidad de Tauro combina a la perfección con la intensidad sexual de Escorpio. ¡Una auténtica bomba que puede tener hasta un futuro a largo plazo! Cáncer, si Tauro quiere, le puede ofrecer mimos y amor para que se sienta seguro y durante un tiempo no eche de menos nada más.

GÉMINIS

Compartir al planeta Mercurio hace que Géminis y Virgo puedan tener mucho futuro juntos como pareja. Ambos tienen la cabeza muy bien amueblada, se comunicarán perfectamente y el listado de compatibilidades entre ellos es tremendo. Para la cama, nuevamente Escorpio puede ser ese amante cálido e ideal para combinar con el amante imaginativo que Géminis lleva dentro (el abanico de posturas sexuales y de noches de pasión está servido con estos dos), pero si hay más aún no se aguantarán. Si Géminis busca una pareja que le entienda bien Sagitario puede ser esa persona que respete la libertad que los gemelos necesitan. Ambos se acompañarán bien y podrán aprender juntos y viajar mucho.

CÁNCER

Cáncer y Piscis pueden ser el tipo de pareja que quieran porque funcionan bien juntos de cualquier manera. Entre lo protector que es Cáncer y lo amoroso que es Piscis, lo que es seguro es que serán una de las parejas más románticas del Zodiaco. Con Acuario será todo contrario: como pareja, total desastre. A Acuario le gusta demasiado ir a su aire como para que Cáncer lo soporte. Para el sexo, Aries es tan dominante y echado pa´lante que a Cáncer le gusta abandonarse y perder un poco los papeles con él. Y bueno, con Escorpio, de nuevo, el sexo puede ser extremadamente intenso también, juntos pero no revueltos. Libra le dará esa estabilidad que Cáncer tanto necesita, a veces incluso por encima de vivir un gran amor.

LEO

La mejor pareja para Leo es Aries. Por todo lo que les une y porque lo que les diferencia, les sirve de estímulo para hacer de todo juntos. Capricornio podría ser la peor pareja para Leo porque la cabra coarta mucho al león a la hora de relacionarse. Con Escorpio, Leo encontrará ese otro rey, tan noble como él, a quien admirará y respetará sólo por eso. El resultado podría ser una pareja con mucha estabilidad, valor que a veces se busca por encima de las intensidades y las bajas pasiones. Acuario podría ser ese amante original tan diferente a todos los que ha tenido Leo. Y al león le encantará presumir de él aunque sepa que su unión quizás sea cosa de cuatro ratos, aunque nunca se sabe…

VIRGO

Como lo más seguro es que Géminis le rompa los esquemas a Virgo, pero para bien, estos dos signos se pueden acabar convirtiendo en pareja y construir una relación de esas que duran. Y de las que funcionan, porque dos personas muy diferentes se convierten en el complemento perfecto la una de la otra. Con Libra sucede todo lo contrario: es un signo de Aire como Géminis pero Virgo no termina de acoplarse durante mucho tiempo a él. Con Piscis la atracción es bestial y a Virgo le cuesta resistirse al magnetismo de este signo de Agua. Con Escorpio la atracción es parecida y si el escorpión se deja tranquilizar por Virgo, pueden ser ese tipo de parejas estables que dan mucha envidia.

LIBRA

La mejor pareja para Libra es Escorpio. La belleza de uno y la sensualidad del otro se unen para dar lugar a una pareja con muchas posibilidades de tener futuro. La peor pareja para Libra es Virgo porque aunque le guste este signo, el que Virgo lo analice todo, lo critique o pida tantas explicaciones, sólo consigue hacer que se bloquee y no avance. Y si son pareja, llegan a estancarse. Y mira que hay atracción. Con Cáncer, Libra encuentra mucha estabilidad porque se siente protegido y se deja querer. Y a cambio da lo que le pide el cangrejo. Y Cáncer encantado, claro. Para las fantasías eróticas Acuario tiene lo que le gusta a Libra. ¡Esa maravillosa locura le pone mucho!

ESCORPIO

Escorpio con Libra siente un magnetismo no tan intenso como el que le gusta pero tan atrayente, tan mágico, como para intentar emparejarse con Libra y hacer que funcione. Y si se empeña, lo consiguen entre ambos, vamos que sí. Con Sagitario no hay manera,. Tanta libertad quiere el arquero que Escorpio no puede vivir en paz por la incertidumbre de no saber nunca dónde está y hacia dónde va con Sagi, es complicado, y no llegan a entenderse del todo. Para el sexo (mucho sexo, mucha pasión, mucha intensidad) Escorpio lo tiene claro. Otro Escorpio, faltaría más. Con Cáncer también se divierte en la cama pero más allá es difícil. Y con Virgo, Escorpio siente que se calma, que su orden es bueno para vivir una relación estable, sin vértigos, pero que puede durar, aunque a veces le ponga de los nervios.

SAGITARIO

Para Sagitario, Leo es perfecto como persona, como amigo y como todo. Le fascina el león. Y además, se siente correspondido. Si llegan a intentar algo en plan pareja les sale bien, casi siempre. Podría ser hasta una relación a prueba de bombas. De igual forma, le pasa algo muy parecido con Aries. Con Tauro también crecen la posibilidades de tener futuro pero sólo si ambos ceden en lo que no se ponen de acuerdo. Para pasar buenos ratos de sexo y diversión Géminis es quien mejor se los puede asegurar. Todo lo contrario que Escorpio con quien por mucho que se gusten la competencia tan bestial en la que entran no les dejará que construyan nada que merezca la pena.

CAPRICORNIO

Capricornio forma parejas muy estables con los de su propio signo. Tener las cosas tan claras y los objetivos tan firmes para la vida y encontrar a alguien que tiene los mismos es una auténtica pasada para pensar en comprometerse y que salga bien. Igual que con Tauro, con quien también surgen parejas estables y casi perfectas. Con Leo le pasa todo lo contrario, que Leo se crece mucho y a Capricornio estar con alguien que se cree el mejor en todo como que no le gusta para nada serio. Con Escorpio y su maravillosa actitud ante el sexo, el Capri encuentra una puerta abierta a relajarse y a disfrutar mucho con relaciones de cama. Ya que se suelta la melena un rato ¡que sea con alguien que le va a hacer disfrutar!

ACUARIO

Con Tauro, Acuario encuentra ese “no se qué” tan especial e irracional que se convierte en un buen punto de partida para tener futuro como pareja. Y eso a pesar de lo muy diferentes que pueden llegar a ser. Con Cáncer podrán querer algo pero los cambios de humor del cangrejo le afectan mucho a Acuario, y sus quejas le deprimen. Con Leo la pasión será 100% pero las tensiones por los celos y los dramas de Leo no dejarán que esa relación tenga mucho futuro. Con Piscis no será la pasión lo que le desborde pero Acuario se encuentra a gusto con el Pez, se siente comprendido y siente que se puede relajar y estar muy bien.

PISCIS

La pareja entre Piscis y Cáncer es como de película. Romanticismo, pasión, cariño, amistad y lo que les echen. Todo les va a salir bien a estos dos. Con Aries es todo lo contrario, por mucho que lo intenten siempre hay algo que lo estropea. Para Piscis el que Aries siempre esté como a punto de estallar de pura energía le bloquea en su sensibilidad. Con Virgo le gusta el que sea tan buen alumno a la hora de enseñarle cualquier secretito en cuanto al sexo. Y claro, eso les lleva a que formen una buena pareja sexual donde Piscis se siente valioso. Cuando a Piscis lo que apetece es disfrutar con alguien tan creativo como él y construir algo estable a partir de este punto en común, Acuario le resulta la pareja perfecta. Y Piscis siente que podría estar así durante bastante tiempo.