No fue el brujo que aconsejó jugar con la camiseta amarilla en el Monumental, ni el plan que ideó Sebastián Battaglia. Tampoco hay que colgarle la medalla a Sebastián Villa, el autor del gol, o culpar con fuerza a Franco Armani y a Leandro González Pirez por el insólito error que cometieron. No, no y no. Si Boca le ganó 1-0 a River fue pura y exclusivamente porque tuvo en Agustín Rossi un arquero estelar, que atajó todo le que le tiraron y más. Si hasta fue un acto de justicia que la última pelota del duelo haya quedado en sus manos tras un córner de Juan Fernando Quintero.

Aquellos que sostienen que los partidos se ganan en los arcos podrán poner este clásico como ejemplo. En un lado, Rossi sacó todas las que le tiraron, que fueron muchas, más allá de que el rendimiento de River fue pobre. En el sector opuesto, Franco Armani cometió un grosero error -compartido con Leandro González Pirez- y Villa definió al arco vacío luego de eludirlo. El arquero nacido en Casilda se quedó demasiado tiempo bajo los tres palos cuando la jugada le pedía a gritos que se adelantara. Es cierto también que el defensor central la podía haber revoleado.

Se hablará en la semana del planteo de Boca en Núñez. Los de River lo acusarán de “equipo chico” y algún hincha xeneize purista criticará las formas. Pero lo cierto y concreto es que Battaglia desplegó una idea en Núñez y el equipo la llevó a cabo; todo lo demás, serán palabras y palabras. Aguantar el cero, no dejar crecer a River y aprovechar alguna situación o un error del rival. Así jugó Boca, que se presume que se iría contento con un puntito en el Monumental. Pero capitalizó la duda de Armani y González Pirez y festejará hasta que el clásico se juegue de nuevo.

Fue feo el clásico, jugado con demasiado nerviosismo y con poca claridad. Lo más recurrente no fueron las gambetas, los pases filtrados o los caños: lo que más sucedió fue la protesta al árbitro Darío Herrera. Desde el inicio Enzo Pérez, Marcos Rojo, Milton Casco y Darío Benedetto le reclamaron algo al juez. Si hasta se animaron a pedir los juveniles Aaron Molina y Enzo Fernández. Que esas secuencias se lleven un párrafo marca a las claras lo que fue el juego.

A River le está costando ser River porque Enzo Pérez todavía está buscando su ritmo, ese que lo llevó el año pasado a ser por escándalo el mejor volante central del fútbol argentino. Lo supo confesar Marcelo Gallardo. “Cuando Enzo está bien, nosotros jugamos bien”, dijo el DT. Y Sebastián Battaglia por las dudas no corrió el riesgo de que se ilumine el mendocino y lo vigiló con Molinas. Los mismo hizo el local con Pol Fernández: fue Barco quien no lo dejaba recibir. Así, entonces, primera anotación importante: ni Pérez ni Fernández pudieron ser conductores desde el medio. Por eso se explican las pocas situaciones de gol.

Tuvo algunos retoques el dibujo táctico del Muñeco: fue un 4-1-3-2, con Barco alternando cerca de Julián Alvarez y como extremo. Por izquierda De la Cruz jugó centrado y Milton subió metros; por derecha, en tanto, Simón fue el puntero, con Enzo Fernández de interior y con Robert Rojas custodiando con suma atención a Sebastián Villa.

Se hizo previsible River y entró en la confusión que propuso Boca, que dejó correr el tiempo. Recién en los últimos minutos del primer tiempo pudo generar algo de juego desde los pies y la verticalidad de Esequiel Barco. Igual, la única clara fue un unipersonal de Julián Alvarez, que a pura potencia dejó a Ramírez y a Rojo en el camino, pero que no pudo en la definición contra Agustín Rossi, que atajó con el pie derecho.

Y Boca hizo su partido. Battaglia plantó un 4-3-1-2, con Molinas cerca de Pérez y con Villa clavado en el sector derecho para correr a las espaldas de Rojas. Como Pol no pudo jugar, Boca no generó situaciones. Algo más: Benedetto apenas podía trotar y por eso fue reemplazado en el entretiempo. Quedó demasiado en claro que no estaba para jugar. Estuvo concentrado el elenco visitante, salvo por Luis Advíncula. El peruano se hizo amonestar de manera infantil y coqueteó con la roja. Por eso tampoco salió a jugar el complemento.

Luis Vázquez entró muy bien y con sus corridas complicó a toda la defensa local. El juvenil delantero además inició la jugada que terminó en el gol de Villa. Igual, se insiste: fue toda de Armani y de González Pirez. Un error que se recordará por mucho tiempo.

Boca se metió atrás con la ventaja y River evidenció que no está fino. Igual, generó muchas situaciones de gol. Y siempre brilló Rossi. El arquero le ganó otro mano a mano a Alvarez y después le atajó un tiro libre a Juanfer. En una no pudo, pero el disparo de Enzo Fernández se chocó con el travesaño. Fue tan destacado lo del 1 que hasta le atajó un cabezazo en contra a Vázquez. A los 40 minutos, la mejor: Palavecino cabeceó por arriba y Rossi voló hacia atrás para cachetear el balón al córner. Una atajada monumental.

Ganó Boca porque tuvo un libreto y lo siguió al pie de la letra. Y porque Agustín Rossi atajó el clásico con sus manos.