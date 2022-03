La historia se viralizó de inmediato: el viaje le hubiese costado unos 6 mil dólares.

Leoni Fildes había salido a celebrar el cumpleaños de una amiga el sábado y durante reunión comenzaron a hablar sobre la guerra de Rusia y Ucrania.

La mujer de 34 años contó que ya se había tomado “unas cuantas ginebras y chupitos” cuando tuvo la idea de ir a Ucrania para “ayudar en la causa”.

Fildes, que es propietaria del negocio de peluquería canina en Grand Manchester, Inglaterra, afirmó a medios locales que luego intentó pedir el auto, pero desde la App lo cancelaron cuando intentaron cobrar por adelantado.

Si bien estaba alcoholizada, la mujer no solo se limitó a pedir un auto, sino que solicitó la versión “XL”, la más grande de la aplicación, para tener “más espacio para las piernas”, considerando el largo viaje.

A la mañana siguiente, cuando la despertó una de las múltiples notificaciones que su teléfono había recibido y se horrorizó al notar que Uber había intentado cobrar hasta nueve veces el viaje solicitado a Ucrania.

“No sé qué hubiera hecho si me hubiera dejado pedir el viaje”, declaró sobre el insólito episodio. “No creo que me hubiera subido, aunque no se sabe después de haber bebido. Podría haberme metido en el auto y dado cuenta cuando ya estuviéramos lejos”, agregó.

La captura de pantalla del pedido que hizo Fildes.

Incluso relató que la llamaron desde el banco porque creían que su tarjeta podía haber sido robada.

Un portavoz de la empresa Uber le dijo a DailyMail que ningún viaje de este tipo “había sido realizado con éxito” y que, después de conocer la historia de Flides, estaba abierta “una investigación a fondo para entender lo que ocurrió”.