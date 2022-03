La derrota como local por 2-1 en el clásico de este sábado por la noche ante Racing no solo profundizó el mal momento futbolístico que atraviesa Independiente en la Copa de la Liga Profesional, sino que también echó combustible sobre el malestar que gran parte de los hinchas demostraron en los últimos tiempos hacia la actual dirigencia, encabezada por Hugo Moyano.

De hecho, tras sumar su quinto juego consecutivo sin triunfos, un grupo de simpatizantes increpó duramente al presidente de la institución cuando se dirigía hacia su vehículo. El dirigente gremial, según parece, respondió, y el combo generó momentos de tensión en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Habían pasado algunos momentos desde que Enzo Copetti sentenció la suerte del clásico de Avellaneda, en el minuto 40 del segundo tiempo, después de una distracción de la defensa de un Independiente que había mejorado su producción durante el segundo tiempo, incluso hasta el punto de empatar el partido, y de construir algunas acciones para dar vuelta el resultado.

Generalmente, las cúpulas dirigenciales de los clubes son apuntadas cuando un equipo no obtiene buenos rendimientos. Pero en Independiente queda claro que la situación va aún más allá, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales suspendidas en diciembre pasado por aparentes irregularidades en las listas de la oposición aún no tienen fecha confirmada de realización, y que la economía del club está lejos de ser la ideal.



El dirigente camionero, Hugo Moyano

Moyano fue apuntado e insultado por el grueso del público que asistió a presenciar el clásico durante y después del partido desde varios sectores del estadio. Claramente no le perdonan el presente de un equipo que ilusionó con la llegada para este torneo de Eduardo Domínguez, entrenador campeón con Colón en 2021, pero que rápidamente decepcionó no solo porque los refuerzos no tuvieron la jerarquía que quizás esperaban sino porque, una vez que echó a andar el torneo, apenas logró una victoria, cuatro empates consecutivos y dos derrotas.

Al dirigirse hacia el estacionamiento, después de dejar el palco presidencial, Moyano tuvo problemas para llegar hasta el vehículo que lo esperaba. Debió ser escoltado por personal de seguridad.



Por ahora, Eduardo Domínguez parece salvarse de los cuestionamientos, dirigidos hacia los principales dirigentes. Foto Juano Tesone

Héctor Maldonado, secretario general del club, buscó relativizar las intensas discusiones. “No pasó nada”, manifestó ante la prensa, mientras un socio lo reprochaba, a escasos metros de distancia. También Moyano respondió “nada”, cuando fue consultado sobre lo que sucedió.

Tras perder en la fecha de interzonales con su clásico rival, con goles de Gabriel Hauche y Copetti, y el descuento del juvenil Lucas González, Independiente marcha en la zona media de las posiciones de su zona, con apenas 7 puntos, cuatro por debajo de Boca, el último equipo que de momento lograría avanzar a la siguiente ronda del certamen.