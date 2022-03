-El Presidente y la vicepresidenta no se hablan. ¿Se rompe el Frente de Todos?

-Yo entiendo que en algunos sectores hay un deseo enorme de que tengamos una fractura o de que haya una pelea en el Gobierno, porque saben que parte de la fortaleza del FDT está en la unidad. Hay un deseo de que las diferencias y los matices o los desencuentros se transformen en una pelea y fractura. Pero me da la sensación de que hoy lo que prima en la cabeza y en el espíritu de todos es poner lo mejor para que al Gobierno le vaya bien. A veces con discusiones que son menos públicas, a veces con discusiones que son más públicas.

-¿Pero cómo se explica que no haya diálogo político entre el Presidente y la armadora del espacio político?

-En algún momento se va a dar ese diálogo y en todo caso yo no soy quién para intervenir en esa relación, porque es una relación personal. Es un tema que ellos dos sabrán cómo manejar. En lo político, que es lo que me involucra, sí estoy convencido de que es importante que encontremos un ámbito entre cuatro paredes y no a través de mensajes en off the record. Tenemos que debatir aquellos temas que la sociedad espera, que tienen que ver con el destino de la Argentina y con la fortaleza del FDT en este segundo tramo de gobierno.

-¿Quiénes mandan los mensajes en off?

-No sé, muchas veces ves cosas en los medios y cuando hablo con el Presidente, me dice que no sabe de dónde salen esas cosas.



-¿Esa instancia obligará a armar una mesa política del Frente?

-Seguramente el Presidente encontrará la forma de resolverlo y los que somos parte tendremos la obligación de acudir a la convocatoria. En mi barrio había una máxima que es que los trapitos sucios se lavan en casa, no en la vereda.

-¿Los piedrazos al despacho de Cristina Kirchner fueron un atentado?

-La violencia en las manifestaciones es un camino que todos tenemos que repudiar. En ese sentido, tiene que primar el sentido a la investidura institucional. Estuve en el Senado 10 minutos después de lo que pasó. Me llama la atención que en un frente de 150 metros haya tres bombas de pintura sobre una esquina y después una lluvia de piedras sobre esa esquina y no sobre el resto del frente del Congreso.

-¿Es necesario un cambio de Gabinete para este nuevo tramo del Gobierno?

-El Poder Ejecutivo es unipersonal, el Gabinete es facultativo del Presidente. Nosotros superamos la etapa de una parte de los problemas macroeconómicos de la Argentina. Primero, la deuda con los privados que era un ancla espantosa. Y después, con el programa de facilidades extendidas con el FMI, que no era un problema que hubiéramos generado nosotros, pero que teníamos que resolver. Lo que viene es un tiempo doble, que tiene por un lado el eje en el crecimiento económico con sectores que empujen más, porque son generadores de dólares: la construcción, que tiene una ley en debate, el sector de la minería, automotriz, el turismo y la agroindindustria, que puede aumentar la cantidad de dólares que Argentina produce para dejar de pedir prestado. Son dos turbinas: inversión y exportaciones. Y hay una tercera turbina, que es la más importante, que es el mercado interno, el consumo. Argentina viene de una caída entre 2017 y 2019 de 19 puntos del poder de compra agravada por la pandemia en 4 puntos adicionales. Los argentinos depositaron la esperanza de que mejoremos su situación económica, que mejoremos su poder de compra, la capacidad de ahorro, de consumo. Eso tiene dos pilares. Por un lado, la mejora del ingreso a partir de la ayuda del Estado en la puja distributiva. Y un segundo vector es la lucha contra la inflación, porque si resolvimos lo del Fondo, pero perdemos contra la inflación, el esfuerzo habrá sido en vano.

-Calificó el acuerdo con el FMI como el piso para el desarrollo.

-Es el puente para empezar a recorrer un proyecto de desarrollo. Con el puente no alcanza, pero nos habilita para poder recorrer un camino de crecimiento.

-¿Cómo puede ser que no estén de acuerdo en el oficialismo en algo tan fundamental entonces?

-¿A vos te parece que la ley de ministerio Público (que Elisa Carrió le volteó a Mauricio Macri) no era fundamental? Lo era, pero en los temas trascendentes puede haber diferencias. Hay que saber metabolizarlas y que no terminen afectando la convivencia. El que piensa distinto no es mi enemigo, es alguien que piensa distinto.

-¿Todos en el FDT tienen esa visión?

-Sí, y lo tenemos que trasladar a la política argentina. Hasta que la política no salte la idea de que el que piensa distinto en un tema es mi enemigo, la Argentina no tiene destino. Tenemos que construir acuerdos básicos. El Parlamento tiene que ser este año el germinador, el alumbrador de acuerdos de largo plazo para los argentinos, para el desarrollo económico, el federalismo, la inversión en ciencia y tecnología. Es clave que tengamos la capacidad de juntarnos y de que en estos temas no nos peleemos y busquemos la mejor solución. Si seguimos atados a la dinámica amigo-enemigo, nos vamos a seguir frustrando como país.

-¿Ve predisposición de la oposición para esos acuerdos?

-Creo que el acuerdo con el FMI nos dejó un marco que, si lo sabemos aprovechar, puede ser una oportunidad. Se abre una nueva oportunidad para buscar consensos más allá del tema del FMI.

-¿Al PRO más ligado a Macri también lo ve predispuesto?

-Puede haber miradas distintas, pero si la mayoría de los que tenemos la vocación de encontrar 5 o 10 acuerdos le podemos regalar a la Argentina acuerdos sobre algunas políticas de Estado.

-¿Ve más predisposición en Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y los gobernadores?

-No me gusta personalizar, porque después les ponen un sticker en la frente si el que habla es Horacio, es el negociador y si es Morales es una paloma y el otro un halcón. Lo mejor es no dar nombres. Y un día presentarle a la sociedad los acuerdos sin que los hayan apuntado por colaboracionistas o genuflexos.

-Elisa Carrió dijo que su amistad con Larreta la espantaba.

-Yo lo que vi de la Coalición Cívica en los últimos 20 días fue un enorme esfuerzo para que aquellos decían que cuanto peor, mejor, perdieran la discusión interna. Tuvieron una actitud super responsable y está claro que no tengo relación personal con Carrió, pero respeto el trabajo que hicieron Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, así como respeto lo que hicieron (Gerardo) Morales, Miguel Pichetto y Cristian Ritondo.



-¿Usted cree que Macri apostaba al cuanto peor, mejor?

-No me meto en la interna de los otros partidos, pero puedo reconocer quiénes en el Parlamento tuvieron una actitud proactiva para que la Argentina tuviera esta ley.

-Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque por estar en desacuerdo. ¿También abonaba la teoría del cuanto peor mejor?

-Tuvo una actitud constructiva para plantear que quien liderara el tema estuviera de acuerdo. Fue absolutamente responsable y reconocible.

-¿No los sorprendió el voto negativo de La Cámpora? En el Gobierno decían que se abstendría.

-A mí no me sorprendió.

-¿Este acuerdo que aún no se firmó será revisado?

-Entiendo que el FMI planteó con preocupación lo que está pasando en materia energética a nivel global. Es razonable que haya una mirada de las partes que firman ese acuerdo alrededor de los cambios de reglas macroeconómicas globales.

-¿Este acuerdo fue todo lo bueno que podía ser? Se habló de quita de sobretasas, de más años y nada de eso pasó.

-Un acuerdo es el resultado de partes que ceden. El acuerdo entre oposición y oficialismo es de partes que ceden, el acuerdo entre el FMI y la Argentina, es de partes que ceden. Es el primer acuerdo en el que FMI no pide reforma jubilatoria, aumento de impuestos y reforma laboral.

-¿Entonces fue una buena negociación de Martín Guzmán?

-Fue una buena negociación de la Argentina. Siempre puede ser mejor y siempre puede ser peor.

-Se habló de su malestar con el ministro de Economía porque su viaje a Estados Unidos fue inoportuno y porque prometió cosas que no se comprobaron.

-Las discusiones que pueda tener con cualquier funcionario o con el Presidente las doy puertas adentro, porque en definitiva los trapitos sucios se lavan en casa.

-Subrayó la inflación y el Presidente acaba de “declararle la guerra”.

-Parte de la esperanza es que recuperemos el ingreso. Y la inflación es una topadora que destruye ingresos. Entonces, si resolvemos lo del FMI y no resolvemos la inflación, no vamos a estar cumpliendo con el compromiso que asumimos en 2019.

-¿El salto inflacionario de enero y febrero no se debe a la inyección de dinero durante la campaña?

-No, si se mira la evolución de 2021, se encuentra que la inyección de dinero, o la presencia del Estado en algunos programas, fue uno de los pilares que permitió que la Argentina fuera uno de los países que mas creció en 2021.

-Sin embargo, no hay tanta generación de empleo.

-Si se mira el crecimiento, la caída del empleo en la región, en 2021 y 2022, la Argentina no solo no cayó sino que además creció.

-¿La diferencia del acuerdo de Macri con éste es que hay control de cambios? Ese gobierno también lo vivió como un éxito.

-No, hay varias diferencias. La mirada sobre el rol del Estado. Este gobierno apuesta al al desarrollo productivo, y el gobierno anterior tenía una mirada más vinculada a la timba financiera. (Luis) Caputo era la estrella del gobierno anterior. Acá la estrella son las políticas de crecimiento y de generación de empleo.

-¿Percibe que el humor social es muy malo, como marcan todas las encuestas?

-La gente está muy enojada, pero porque la plata no le alcanza. Por eso el principal enemigo del Gobierno tiene que ser la inflación.

-El año pasado propuso leyes de alivio fiscal. Este año vence el impuesto a las Ganancias, impuesto al cheque, Bienes Personales, entre otros. ¿Se renovarán?

-El año pasado un millón y medio de trabajadores dejaron de pagar ganancias para siempre por el sistema de actualización que tienen. Me parece que la Argentina tiene que tener una política tributaria progresiva, tenemos que lograr que los que más tienen, más esfuerzo hagan. El Congreso tiene que debatir los impuestos en el marco de la responsabilidad, el Estado tiene obligaciones y si deja de cobrar determinados tributos no tiene recursos para hacerle frente. Tenemos que tener mirada de hombres de Estado para discutir esos temas. Tenemos que aliviar la situación de los que producen pero a partir de discusiones y no de chicanas.

-Alberto Fernández planteó que las candidaturas se deben dirimir en internas, incluso la de presidente. ¿Cree que si el Presidente no está competitivo el oficialismo no tendrá chances?

-Si al Gobierno le va mal, ¿por qué la sociedad debería darnos otra oportunidad?. Si al gobierno le va bien, la sociedad nos va a dar otra oportunidad. Todo el esfuerzo tenemos que ponerlo en que a la gente le vaya bien, no en que a los políticos le vaya bien.

Al toque

Un proyecto: trabajar en cambios en el sistema educativo que le den Siglo XXI a la formación de nuestros hijos.

Un sueño: que mis hijos crezcan en un país mejor que el que me tocó a mi.

Un desafío: lograr que en 2022 hayan 5 políticas de Estado que nazcan desde el Congreso.

Un recuerdo: el nacimiento de mis hijos.

Un placer: un asadito con mis viejos, mis hijos y Malena, en familia.

Un líder: Lula (da Silva).

Un prócer: Manuel Belgrano.

Libro: “Ni un centavo más, ni un centavo menos” (Jeffrey Archer) Comida: milanesa con puré.

Bebida: un tinto mendocino con mis amigos del colegio.

Una sociedad que admire: la Argentina, por su capacidad de levantarse ante cada caída

Película: La vida es Bella (Roberto Benigni).

Serie: NCIS

Diferencias internas y las herramientas a Macri



Cuando Sergio Massa recibe a Clarín en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, el Senado se dispone a sancionar la ratificación del acuerdo con el FMI. Cristina Kirchner será la gran ausente a la hora de la votación. El presidente de la Cámara Baja minimiza las divisiones internas en el seno del oficialismo y asegura que no terciará entre los Fernández. “No tengo ni estatura ni estamento político para proponerme en mediador. Somos la fuerza más chiquita del Frente de Todos. No tenemos tamaño para eso y además no es la tarea que me compete. Mi tarea es trabajar para que salgan las leyes y fortalecer el camino de desarrollo y de inclusión para que al Gobierno y a la Argentina les vaya bien”, asegura Massa, rodeado de papeles, un mate que acaba dejar, mientras toma café, antes de viajar a Tucumán.

En líder del Frente Renovador niega que el texto que se aprobó en el Congreso y que se modificó 21 veces haya sido una imposición de la oposición más que el fruto del consenso y de su muñeca política. “La oposición vino con otro proyecto muy distinto. El día que alguien me desmienta, los publico en Twitter”, asegura el diputado.

Cuando se señalan las diferencias entre los socios mayoritarios de la coalición oficialista, el diputado recuerda sus propias disidencias internas, que fueron unas cuantas. “No opiné igual que el Gobierno con respecto a la situación en Nicaragua, Venezuela y no opiné igual que muchos sectores del gobierno con respecto a Ucrania, la reforma judicial y con la liberación de presos. También votamos en contra de la reelección indefinida de intendentes. Nadie me señaló con el dedo, porque la naturaleza de la coalición es representar a una diversidad de sectores”, explica.

Massa pretende que el Congreso sea el alumbrador de políticas de Estado, reclama que la lógica amigo/enemigo se termine, pero menciona una y otra vez la herencia de Mauricio Macri. “Trato de poner en contexto que el gobierno recibió una situación y después vino una pandemia, y ahora una guerra. Le di herramientas al Gobierno de Macri para que pudiera gobernar y por eso tengo una tranquilidad espiritual para decir esto”, reflexiona sobre su rol como opositor, cuando todavía estaba lejos del kirchnerismo.

Con la misma lógica, no se arrepiente de que su fuerza acompañara el pago a los holdouts, en 2016. “El hiperendeudamiento no era la política de Macri. El propio Macri reconoció cuando se fue del gobierno que sus funcionarios se enamoraron del endeudamiento”, señala.

Referente de la primera sección electoral y con la Provincia como su principal bastión, Massa no duda a la hora de apoyar el reclamo de intendentes del peronismo y la oposición que exigen tener más control sobre las policías locales, en contra de la opinión de Sergio Berni y Axel Kicillof. “Sigo sosteniendo que en la Provincia tiene que haber policías locales. Lo planteé en 2013, 2014, 2015, 2017 y ahora”, aunque destaca que no lo conversó con el gobernador.

Le resta dramatismo a los posibles cortocircuitos entre oficialismo y oposición respecto a la agenda institucional que el Congreso tiene pendiente, como la reforma del Consejo de la Magistratura que el Senado se dispone a tratar. “Si no hay consenso no se trabajarán, hay que encontrar los puntos que nos unen y no lo que nos dividen”, concluye.

Itinerario

El 28 de abril cumplirá 50 años. Es abogado. Se recibió en la universidad de Belgrano. Nació y se crió en San Martín y fue diputado bonaerense, intendente de Tigre, director ejecutivo de la ANSES y jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Desde 2019, es el presidente de la Cámara Diputados. Se inició políticamente en la juventud Ucedé y en los 90 migró al PJ, donde permaneció hasta 2013, cuando se alejó para fundar el Frente Renovador y convertirse en diputado. En 2015 fue candidato a presidente. Está casado con Malena Galmarini, la titular de AYSA, hace 26 años. Tienen dos hijos Tomás (16) y Milagros (19), que estudia Ciencias Políticas y milita en el Frente Renovador.