Todos conocemos a alguna persona que le da tanta importancia a su limpieza, a su higiene personal, como a la de su casa, auto o lugar de trabajo.

Por el contrario, hay otros que lo último que tienen en cuenta es el aseo, y para quiénes sí se ocupan de la pulcritud, es bueno que sepan con qué signos van a ser menos compatibles en ese aspecto.

Estos son los tres signos más sucios del zodíaco:

Escorpio: A los escorpianos no suele interesarles mucho estar prolijos y arreglados. No invierten mucho dinero en cosas como perfumes o ropa nueva ya que lo consideran un gasto de dinero innecesario. Confían mucho en su personalidad y su manera de ser que atrae a los demás, por lo que no ponen atención en su manera de vestir o arreglarse.

Aries: Los nacidos bajo este signo se arreglan, pero no excesivamente, ya que no le dan demasiada importancia a la manera de verse, lo consideran superficial. No tienen la coquetería como prioridad en sus vidas. A veces hasta postergan bañarse, y lo dejan para después. Se hace difícil convivir con ellos por su suciedad en algunos aspectos personales de su vida, como su cuarto o el baño.

Tauro: Ellos confían tanto en su personalidad que no tienen que preocuparse por su manera de vestir, suelen tener mucha gente que los rodea simplemente por su manera de ser tan magnética. Suelen ser un poco dejados, ya que no consideran que esto sea muy importante, en cambio toman tiempo de su vida para reflexionar sobre como son y sobre las decisiones que toman en su vida.