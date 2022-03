El domingo por la noche Boca venció 1-0 a River Plate en el Superclásico por la séptima fecha de la Copa Liga Profesional. El gol lo convirtió Sebastián Villa, pero la gran figura del Xeneize fue Agustín Rossi.

El arquero conversó con Equipo F y comentó: “Es un día tranquilo, por cómo lo tomo yo. Me gusta disfrutarlo con la familia, que son los que están con uno cuando la cosa no va muy bien. Anoche llegué y cené con mi esposa que me estaba esperando. Hoy me junto a comer con mi madre, mis suegros y mi cuñada”.