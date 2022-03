Un insólito episodio ocurrió en el estado de Maryland, Estados Unidos, cuando un hombre prendió fuego su casa luego de encontrar un nido de serpientes en ella.

Según trascendió, quiso incendiar únicamente la habitación donde se encontraban los reptiles, pero el fuego se extendió demasiado rápido y terminó consumiendo todo el hogar.

Además de que su hogar terminó en cenizas, otra mala noticia lo impactó, y es que las serpientes sobrevivieron a las llamas y permanecen en el lugar, donde parecen haber establecido su propio ecosistema.

Teniendo en cuenta que el terreno le pertenece, en caso de querer volver a edificar algo allí primero tendría que encontrar un método de terminar con la plaga de serpientes, a la cual no pudo erradicar ni con fuego.

ICYMI (Tuesday 11/23 10p) 21000blk Big Woods Rd, Dickerson/Poolesville, @mcfrs no injuries, Cause-undetermined/under investigation, >$1M loss, ~75FFs responded, it was dark & cold (~ 25°) NOTE: non-hydrant area, driveway 3/4 mi long off Big Woods Rd pic.twitter.com/hJ4i4Bz8nL

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) November 26, 2021