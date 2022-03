Los expertos y psicólogos se apresuran a comprender cómo un planeta volátil e impredecible moldea nuestras mentes y nuestra salud mental.

En febrero, un nuevo e importante estudio sobre el cambio climático destacó por primera vez los efectos en la salud mental, y dijo que era probable que la ansiedad y el estrés de un clima cambiante aumentaran en los próximos años.

Además de aquellos que han perdido sus hogares por inundaciones y mega incendios, millones han soportado olas de calor sin precedentes.

La crisis también golpea el hogar de maneras sutiles y personales:



Todd Tanner, que caza y pesca en el oeste de Montana y es el fundador de la organización sin fines de lucro Conservation Hawks. FotoNoah Throop/The New York Times.

jardines marchitos, orillas de lagos que se alejan y caminatas tranquilas sin el canto de los pájaros que alguna vez los acompañó.

Para comprender cómo se sienten los efectos del cambio climático en Estados Unidos hoy, escuchamos a cientos de personas.

En las ciudades que ya enfrentan los efectos a largo plazo del cambio climático, y en los ranchos y pastizales marcados por la sequía, muchos están tratando de hacer frente a las tensiones de un futuro cada vez más precario. A medida que aumentan las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más comunes.

Los sentimientos son complejos.

Algunas personas lamentan la pérdida de senderos serenos que han sido engullidos por el humo de los incendios forestales, mientras que otros ya no encuentran la misma alegría o liberación de la naturaleza.

Algunos buscan asesoramiento. Otros aprovechan su ansiedad por el cambio protestando o trabajando para frenar el daño.

“Esto se está convirtiendo en una amenaza número uno para la salud mental”, dijo Britt Wray, investigadora de la Universidad de Stanford y autora de “Generation Dread”, un libro de próxima publicación sobre cómo lidiar con la angustia climática.

“Puede hacer que la vida cotidiana sea increíblemente difícil de continuar”.

Los psicólogos y terapeutas dicen que la angustia de un clima cambiante puede causar ansiedad pasajera en algunas personas, pero desencadenar pensamientos mucho más oscuros en otras.

En una encuesta de 2020, más de la mitad de los estadounidenses informaron sentirse ansiosos por el efecto del clima en su salud mental, y más de dos tercios dijeron que estaban ansiosos por cómo afectaría el cambio climático al planeta.

Los jóvenes dicen que están especialmente molestos.

Una encuesta de personas de 16 a 25 años en 10 países publicada en The Lancet encontró que las tres cuartas partes tenían miedo del futuro.

Más de la mitad dijo que la humanidad estaba condenada.

Algunos se sienten traicionados por generaciones y líderes mayores.

Dicen que se sienten enojados pero impotentes al ver que las personas en el poder no actúan con rapidez.

Casi el 40% de los jóvenes dicen que dudan en tener hijos.

Si la naturaleza se siente tan desatada hoy, algunos preguntan, ¿por qué llevar a los niños a un futuro aún más sombrío?

Algunos de los peores efectos físicos del cambio climático los sienten de manera desproporcionada las comunidades negras y latinas y las naciones indígenas, que a menudo viven en lugares con un legado de minería, perforación energética y otros tipos de contaminación.

Y aunque estos grupos se encuentran entre los más preocupados por el cambio climático, los recursos de la comunidad para lidiar con las consecuencias emocionales pueden ser más limitados.

Los expertos se apresuran a enfatizar que las personas están justificadas en su respuesta emocional.

La amenaza es real y crece a medida que los niveles de carbono en la atmósfera superan nuevos y peligrosos umbrales.

Con el aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más comunes.

“A veces me siento desesperado, triste o preocupado”, dijo Andrew Bryant, un trabajador social en Seattle que trata a pacientes con ansiedad climática.

“Eso es parte de ser un ser humano en este punto si estamos prestando atención”.

Un nuevo mundo de huracanes devastadores y un calor de verano más letal también está poniendo a prueba profesiones que alguna vez parecieron alejadas del frente del cambio climático.

Los hospitales y los oficiales de policía en el noroeste del Pacífico lidiaron con 500 muertes por calor cuando las temperaturas rompieron récords en el verano.

A lo largo del Golfo, los trabajadores de emergencia se enfrentan a tormentas más grandes y frecuentes que hacen que su trabajo sea aún más peligroso.

Millones de estadounidenses ahora se preparan para las temporadas con una sensación de mayor preocupación.

¿Podrán los niños jugar afuera sin cielos llenos de humo?

¿Qué tormentas envolverán la Costa Atlántica?

¿Sobrevivirá la casa a otra temporada de incendios forestales?

El desafío de seguir adelante, dicen los terapeutas, es no ser superado por esos miedos y tristezas.

Para hacer frente y encontrar resiliencia, dicen los expertos, las personas ahora deben encontrar formas de seguir adelante individual y colectivamente.

Los investigadores agregaron que los humanos tienen una importante ventaja incorporada: la capacidad de adaptarse.

Las entrevistas han sido editadas y condensadas para mayor claridad.

Mi comunidad tiene que luchar, ser resistente y fuerte, y a veces solo quieres estar protegido. Es una lucha ambiental constante después de la lucha ambiental. Y eso genera mucha ansiedad. Provoca depresión.

— Tonyisha Harris, activista climática en Chicago

Conozco personas que han dejado de pescar o han dejado de cazar porque no ven futuro en ello. Solo hay una tristeza profunda y permanente.

— Todd Tanner, caza y pesca en el oeste de Montana y es el fundador de la organización sin fines de lucro Conservation Hawks

La tierra de la que venimos, se yergue alta con los árboles. Y se adentra en las profundidades de todas tus emociones, de todos tus sentimientos, como las profundidades del océano.

Como senador tribal, soy responsable no solo de la gente de mi comunidad, sino también de la tierra, el agua y nuestros parientes no humanos que viven junto a nosotros.

Siempre escucho historias de la época de mis bisabuelos y tatarabuelos, cuando había tantos salmones que podían caminar sobre ellos en los ríos y arroyos. Y ahora no tenemos ni cerca de esos números. El mar se está calentando; el río se está calentando. Hemos tenido una ola de calor masiva como nunca antes la habíamos experimentado. Eso ha sido devastador para el salmón, las almejas y el cangrejo.

Quienes somos, nuestro sustento está en riesgo. Me siento deprimido e impotente porque no puedo controlar lo que sucede en el océano o lo que sucede más allá.

Y las personas que están en posiciones de poder no tienen nuestros valores indígenas como nosotros.

Lo que me hace seguir adelante es todo por lo que tenemos que luchar. Realmente creo que cuando se trata de combatir el cambio climático, nuestra gente se unirá como siempre lo hacemos, como siempre lo hemos hecho.

Eso es lo que me mantiene motivado, son nuestros parientes y nuestras relaciones entre nosotros y las generaciones futuras.

— Alana Quintasket, senadora tribal de Swinomish en el estado de Washington

Cuando voy a trabajar. Estoy pensando en el peor de los casos en cada escenario. Porque si puedes imaginarlo, nosotros respondemos.

Es solo parte de la vida ahora que tienes los huracanes aquí.

Vienes de un trabajo que ya es estresante y luego le agregas un 100% más de estrés.

Esa es la realidad de ser un socorrista en Nueva Orleans.

Cuando ocurrió Katrina, yo había estado trabajando durante un año. No sabía en lo que me estaba metiendo.

Había llamadas que me mantendrían despierto toda la noche.

Desde entonces, he trabajado en varios tornados, muchas inundaciones repentinas y, luego, el último huracán Ida.

En el futuro, las tormentas seguirán ocurriendo.

Y el cambio climático tendrá un gran impacto en Nueva Orleans. Pero todos los que trabajan en New Orleans EMS saben que esto es parte de esto.

Y tienes estos obstáculos que te arrojan. ¿Está bien mi casa? ¿Mi familia está bien?

Comencé EMS bajo la creencia de que nunca mostrabas tus emociones, y siempre era “esto es para lo que te inscribiste”.

Pero durante una gran tormenta, sé que esto es muy importante. Perdemos a tanta gente en nuestro campo porque no hablamos de nuestros sentimientos.

Hacer este trabajo es muy estresante. Es de esperarse. No es culpa de nadie. Pero el agotamiento es real. Le pasa a todo el mundo.

— Laura Russell, paramédica en Nueva Orleans

Los granjeros, los rancheros realmente no hablan mucho sobre sus sentimientos, no creo, y es solo la forma en que nos criaron. Pero supongo que el clima me asusta; es muy volátil.

— Donald Nelson, cultiva y cría ganado en Dakota del Norte

