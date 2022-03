Hace tiempo que digo que el poder enferma, que el poder mata. Esta tremenda realidad la vemos todos los días, cuando un político llega al poder, adiós promesas de campaña; pero los que lo votaron, siguen creyendo en ellos aunque la miseria los ahogue, los deje sin protección, donde las cuatro comidas diarias se hayan transformado en comer algo durante el día y lo peor, que las víctimas de esta tragedia son los niños.

La guerra Rusia – Ucrania, la destrucción, las vidas que se transformaron en cadáveres por un misil, no les importa. Cientos de niños que no entienden lo que está pasando, madres desesperadas, hombres que se separan de sus familias porque tienen que defender su país y la cobardía de un presidente enfermo por el poder que envía a su tropa a matar. Él ordena matar, pero se escuda tras una fortaleza. Amenaza por las sanciones impuestas por otros países, amenaza porque está enfermo de poder, y con ese poder mata.

Somos espectadores de una guerra, somos la cobardía caminando, somos un país en el cual nuestro gobernante dice blanco y luego verde o gris, pero nunca tiene un punto claro. Cuánto nos cuesta avanzar, cuánto nos cuesta decir basta, ¿acaso esta guerra nos anula aún más nuestro cerebro? ¿En qué sociedad vivimos, esto queremos para nuestros hijos? Muy lejos estamos de que algo tan terrible ocurra aquí, pero solo el poder se limitó a decir después de días que deben cesar los bombardeos. ¿Cuál es el motivo por el que el gobernante de turno no habla claro frente a este drama?

Rusia y Ucrania en guerra, sólo escucho palabras, algunas adhesiones al fin de este atropello, pero hay un silencio que ensordece. No escuché a la vicepresidenta expresarse, ¿estará de acuerdo con esta guerra?

Y la política… Hablan, solo hablan, el tema del FMI los emborrachó, pero lo único que hacen es echar culpas. Culpas a un gobierno anterior, culpas como si el actual está exento de ellas. Cuánta pena me da ver a mi país al borde del precipicio si es que ya no caímos en él; cuánto asco me dan los que sólo critican pero siguen robándonos los sueños, matando nuestros derechos, provocando que nuestros jóvenes emigren porque aquí no tienen futuro.

No se les cae una idea, solo piensan en ver cómo mantienen sus cargos. Pero el pobre es un número y el jubilado, un desecho. Porque se creen que con 32 mil pesos pueden vivir. Lo único que les interesa es mantener los planes, porque ahí tienen votos cautivos. Me cansé del discurso, de la mentira, del robo, de la corrupción y de la inseguridad, me cansé de ver gente durmiendo en las calles, personas mayores gastadas por el tiempo y el dolor.

La guerra entre Rusia y Ucrania me duele, pero a los políticos argentinos -no a todos- y al poder parece que no. El poder enferma y mata, y si piensan lo contrario miremos a Rusia.

Beatriz Mabel Lopapa

bmlopapa@gmail.com

OTRAS CARTAS

El daño del Estado a la actividad económica privada

La función normal y básica de las defensas inmunológicas es protegernos de las infecciones. Sin embargo, en las enfermedades autoinmunes, dichas defensas atacan a partes del cuerpo, como células u órganos, porque las confunden con elementos extraños.

Si efectuamos una analogía entre esas enfermedades y el Estado argentino, vemos que existe una gran similitud en el daño autoinfligido, especialmente a la actividad económica privada. A pesar de que esa actividad genera casi toda nuestra riqueza y solventa al Estado con sus funcionarios incluidos, algunos dinosáuricos dirigentes autóctonos, en cambio de favorecer la iniciativa empresarial y la inversión, las atacan. Las combaten con el desaliento, la incertidumbre, el déficit, la inflación, la falta de horizontes, la asfixia impositiva y financiera; y de muchas otras, crónicas y perversas, formas. No simpatizan ni reconocen al sector privado como el sustentador del parasitario e hiperburocratizado Estado argentino. Ya sería hora de que se enteren de que el modo de contribuir al desarrollo de una economía es el estímulo. Es también la manera comprobada de combatir lo que verdaderamente deberían combatir: la pobreza y la decadencia.

Mediante la inflación y la inestabilidad crónicas les roban también el presente y el futuro a los que dicen defender. El Estado, que ya era grande e ineficaz desde hace décadas, fue agigantado de manera irresponsable en el segundo mandato presidencial de la actual vicepresidenta. Es así como el Estado se comporta como nuestras defensas inmunológicas cuando dejan de reconocer lo propio y lo útil, y debido a eso lo tratan como una amenaza a combatir.

Ps. Jorge Ballario

psicologo.ballario@gmail.com

Llama a seguir el ejemplo de un intendente bonaerense

Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento hace dos años, ha indicado el camino para eficientizar la administración publica de su municipio. Sirve de ejemplo para los otros 2.200 municipios, 24 provincias y Gobierno central. Capitán Sarmiento en 11 meses redujo: desde 130 impuestos y tasas a solo 32, logrando también un aumento del 50% de recaudación. Esta acción no ha tenido aún la difusión y adhesión pública que merece. El desorientado y sin ideas Gobierno actual transita peligrosamente por el camino opuesto: aumentando impuestos y llenando el Estado de ñoquis.

Siendo solo un ciudadano de a pie, sugiero aprovechar la experiencia del Ing. Iguacel induciéndola en todos los organismos del Estado. Podrían colaborar en esta difusión las cátedras universitarias afines al tema en trabajos prácticos, tesis, etc. Si se adoptara este camino ya probado, en todos los organismos mencionados arriba, nuestro país resolverá su déficit que es su principal problema.

Ricardo Olaviaga

​rolaviaga157@gmail.com

Cambiar la lucha por el trabajo, el grito por la escucha

Estamos acostumbrados a las guerras, a las batallas, a los combates, a las trincheras, a permanecer al pie del cañón o a correr como reguero de pólvora.

Podríamos intentar cambiar; por ejemplo, la lucha por el trabajo, el insulto por la conversación y el grito por la escucha atenta. Quizás recién entonces, al decir de Spinoza, podríamos intentar el cambio de oro, o sea, en lugar del odio y la intolerancia, el amor y la generosidad.

Fernando Miranda

​mirandafernando2@gmail.com

Sostiene que Ucrania va a ser un sello en el mundo

No van a pasar 10 años hasta que Ucrania sea un integrante de la Unión Europea. No va a ser un honor el de Ucrania pertenecer a la UE, va a ser un honor para la UE contar con Ucrania, ya demostraron todos los principios y valores que hay que demostrar para pertenecer.

Ucrania va a ser un sello en el mundo, sin lágrimas y sin odio da el ejemplo que el representante de Rusia es incapaz de dar. Ucrania no necesita formar parte de la OTAN, su poder defensivo sobre sus derechos legítimos es demasiado evidente, son un grito muy doloroso de libertad.

La locura de esta guerra va a terminar con sus culpables, pero Occidente, Ucrania y Rusia van a volver a florecer, lejos del autoritarismo que hoy engaña y mata.

Juan Arturo Murrie

​agrimmurrie@gmail.com

Congreso: pide que juzguen con la misma vara a los atacantes

Me gustaría que juzguen con la misma vara a los que hace pocos días tiraron piedras contra el despacho vicepresidencial en el Senado y bombas molotov a policías que al que utilizó un mortero contra el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en 2017 en la misma Plaza del Congreso.

Pero eso no va a pasar porque para el kirchnerismo sólo se es golpista si se protesta contra ellos. Para el kirchnerismo la patria es el otro, pero la democracia son sólo ellos.

Gustavo Gil

​gustavogil68@hotmail.com