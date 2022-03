Florencia de la Ve (47) se sinceró y contó una mala experiencia que vivió en una reunión de padres del colegio de sus hijos, Isabella y Paul Goycochea, evidenciando sigue padeciendo actos discriminatorios por ser trans.

“Desde que tengo uso de razón una palabra da vueltas en mi cabeza: normal. ¿Qué es lo normal? ¿Qué se supone que vuelve «normal» a un varón? ¿Y a una mujer? ¿Qué razón existió para determinar que el celeste fuera la elección «natural» para varones y el rosa, para mujeres?”, comenzó señalando la conductora de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) en su columna de opinión publicada en Página 12.

Y luego narró: “La semana pasada tuve la primera reunión de padres del colegio y me pasó algo que me gustaría compartir con ustedes. Mis hijos van a la misma escuela desde sala de tres. No sé qué cambió en mí en estos años, pero por primera vez me puse a mirar a mi alrededor y experimenté lo mismo que en mi infancia: me sentí sola, nuevamente la diferente”.

“Claramente una mamá trans es algo que aún no forma parte de lo normal en esta sociedad si ahora entendemos por normal a lo que indica la estadística”, aseguró Flor, llamando a la reflexión.



Flor de la Ve, en su rol como conductora de “Intrusos”. Captura TV.

“Como toda diferencia, esta resalta más cuando hay pocos casos. Puedo lidiar con eso. Lo que no termino de asimilar es una sensación que no tiene una respuesta para mí: ¿soy la única mamá trans porque efectivamente somos pocas quienes desde chicas experimentamos la necesidad de reconocernos y que nos reconozcan? ¿Seguimos siendo pocas porque en este modelo en que vivimos todavía la represión es tan grande que no todas logramos romper con la norma? ¿Seríamos más si la sociedad dejara de estar tan pendiente del binarismo?”, se preguntó.

“A diferencia de los años 80, en esta escuela muchas mamás me incluyeron sin hacerme sentir mal, hice amistades y conocí gente muy cálida y abierta a la que mi identidad no le importó a la hora de relacionarse conmigo, así que no puedo decir que no cambió nada. Sin embargo, este hecho concreto, de vivir todavía con esa sensación de no encajar del todo sigue en mí presente”, finalizó Flor.

La respuesta de Flor de la Ve a Amalia Granata

Tras las polémicas frases discriminatorias de Amalia Granata y Carmen Barbieri, quienes cuestionaron la conquista de los derechos adquiridos por las personas trans, Flor de la Ve realizó un fuerte descargo al aire en Intrusos.

“No estoy tan sorprendida por sus dichos. Las personas que conocemos a Amalia Granata y como se ha desempeñado desde que asumió su cargo público… Ella le habla a una parte de la sociedad, la parte que la votó…”, comenzó diciendo la conductora.

“No me sorprende lo de Granata y tampoco lo de Carmen. Muchas personas tienen un pensamiento de la boca para afuera pero cuando suceden este tipo de cosas muestran la hilacha. Muestran que eso está escondido…”, destacó.

Y agregó: “Hablar ligeramente de una problemática social tan difícil como la que vive la comunidad trans indigna. No es que todos tuvimos ni tenemos las mismas posibilidades. Yo no puedo decir: ‘Si llegué yo a este lugar, pueden llegar todas’ porque no es así”.

“Esta mujer se puede sentar a decir estos discursos de odio que lo único que hacen es seguir dividiendo y seguir alimentando la grieta y aumentando la discriminación. Y que la gente como ella y mucha gente que piensa igual nos siga mirando de esa manera y nos siga negando la posibilidad de vivir libremente en una sociedad como todos nos merecemos”, sentenció sobre los dichos de Amalia.

“Lo interesante es poder hablar de una problemática social que viene desde hace muchos años. Cuando hablan de ‘privilegios’ es no tener conciencia que nuestro colectivo tiene un promedio de vida de 35 años, cuando para cualquier persona común es de 80. Pongamos en foco eso”, dijo Flor, visiblemente molesta y mirando a cámara.

