“Felices los que creen si ver” dice la cita bíblica, pero parece que los vecinos de Mar del Plata están incursionando en la fe gracias a la aparición de un hombre que dice ser ni más ni menos que el hijo de Dios. El mismo fue encontrado caminando, sin rumbo, por la costa de la ciudad. Según comentó a algunas personas, su propósito es convertirse en el “Ministro del Señor“.

Desde que el hombre tiene noción de la fe, son miles de personas las que salen alrededor del mundo diciendo que son enviados divinos. En la psicología popular, este acto se denomina “complejo de Dios“. Este término sugiere, esencialmente, que el individuo se comporta como si fuera un ser superior. Si bien es verdad que en la historia de la humanidad hubo verdaderos mensajeros del cielo como los santos, no se ha podido comprobar que los surgidos durante este siglo lo sean.

El “Jesús marplatense” está sorprendiendo a todos desde que apareció. El hombre no tiene pasado ni nombre. Tampoco se sabe donde vive o si descansa. Solo se sabe que todos los días se lo ve caminar por las largas costas de la ciudad descalzo y vestido con una túnica y turbante blanco al estilo del hijo de Dios que habitaba las regiones de Galilea y Judea. También se distingue que lleva un bolso de color claro, que no se sabe que posee en su interior.

Los vecinos que se cruzaron con él, dicen que es un joven de unos treinta años que tiene una mirada serena y angelical. Algunos tuvieron la posibilidad de hablar con el divino, estos dicen que habla pausado y que irradia tranquilidad, aunque destacan que parece perdido. A veces se lo encontró corriendo contra el viento.

Las personas que lograron identificas al hombre, dicen que este no se detiene a mirar vidrieras en su recorrido por el centro, pero si puede estar muchas horas contemplando el mar. Otros distinguieron que lo escucharon hablar solo y reza en voz muy alta. Claramente, el personaje se volvió un foco de atención. Algunos vecinos se ríen, mientras que hay quienes no salen del asombro y creen que de verdad es un enviado de Dios.

En las últimas jornadas comenzó a visitar un viejo local abandonado de la peatonal. Allí se sienta y queda totalmente quieto por unos minutos, como si estuviera meditando. El señor de pelo largo y barba no realiza ningún gesto y tampoco demuestra algún tipo de sentimiento. Está como en “modo avión”.

Un periodista de la localidad se animó a hablar con ” Jesús”. El joven le dijo “Estoy dispuesto a hablarte. Si quieres escucharme, hablaré; pero sin grabar“. A continuación, el “divino” comentó: “Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió a dar testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre“.

Todas las conversaciones que mantiene el “enviado de Dios” son a través de citas bíblicas, por ejemplo, Mateo 18:20 “Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré” o Mateo 8:20 “Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza”, entre otras.

Fuente: Crónica