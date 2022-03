Paula La Peque Pareto dio la sorpresa en la Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe, domingo a jueves a las 22.30) tras abandonar el certamen y dejarle su lugar a Juariu, a quien el jurado había eliminado.

De esta forma, solo seis participantes siguen en carrera en el ciclo conducido por Santiago del Moro.

“Me divertí un montón. Me voy muy triste, pero muy feliz”, dijo Juariu al conocer la decisión del trío de chefs. Pero La Peque pidió la palabra y sorprendió.

“Yo me tengo que ir, tengo compromisos médicos. Quiero pedir permiso para cederle mi lugar a Juariu. Lo más responsable y lo que corresponde es que le de el lugar que corresponde a mi trabajo”, dijo La Peque, quien trabaja como médica en el Hospital de San Isidro.



La Peque Pareto le cedió su lugar a Juariu en MasterChef. Captura TV.

Tras deliberar brevemente, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui aceptaron el pedido de la ex judoca y le permitieron a la influencer seguir en la competencia.

“Pido disculpas. La verdad que superó lo que yo podía dar, los tiempos ya no me dan. Cada uno de los que están acá son excelente cocinero. Todos ellos cocinan mucho mejor que yo y merecen estar acá. Me da un poco de bronca, la verdad, pero la vida es tomar responsabilidades. No es la primera vez que me toca una decisión dura”, dijo La Peque, emocionada.

“Hay que aceptar la realidad y hoy es el momento de tomar esta decisión. Fue dificil. Pero me voy contenta de darle el lugar a alguien que se lo merece”, sumó la medallista olímpica, que se despidió con grandes palabras de elogio de parte del jurado, del conductor y de todos sus compañeros.



Juariu se salvó y sigue en “MasterChef Celebrity”. Captura TV.

La Gala de Eliminación comenzó con la competencia que enfrentó a Juariu, Malena Guinzburg, Micaela Viciconte, Denise Dumas y Paula Peque Pareto. Mientras que, por su delantal dorado y por las estrellas ganadas en la semana, Tomás Fonzi y María del Cerro, respectivamente, tenían su continuidad asegurada en el programa y subieron directamente al balcón.

Las participantes debieron realizar, en 60 minutos, un plato con diversos productos de mar.

​Mica, apelando a sus orígenes marplatenses, preparó unos calamares rellenos de tomate, perejil, miga de pan y sepia con arroz jazmín y alioli de hierbas.

Juariu, por su parte, presentó una paella de frutos de mar. “Es un plato inspirado en mi viejo. Lo tengo muy presente. Me cuesta mucho, se murió hace 15 años”, indicó la influencer, emocionada.



La paella de Juariu. Captura TV.

“El pulpo Paul”, fue el nombre que eligió Denise Dumas para su plato: pulpo, papas y salsa de limón, cilantro, hierbas y crema.

La Peque preparó jibia con papas, pimentón dulce, alioli y pasta de almendras.

Y Malena se la jugó con un arroz con cebolla, ajo y morrón, y frutos de mar con manteca de hierbas y azafrán.

Denise, Mica y Malena fueron las más elogiadas por el jurado y avanzaron de ronda.

¿Quiénes siguen en carrera?

Con la salida de Paula Pareto, solo seis participantes continúan en competencia por el premio mayor en la tercera edición de MasterChef Celebrity.

Ellos son: Tomás Fonzi, Micaela Viciconte, Malena Guinzburg, María del Cerro, Denise Dumas, Paula Pareto y Vicky Juariu Braier.

Todos ellos buscarán quedarse con el trofeo de campeón y el premio económico de 1.500.000 pesos.

DD