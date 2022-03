“Mis hijos se inventaron un monstruo, el monstruo de las alarmas”, dice Tanya, una refugiada ucraniana, en una entrevista con El País. La madre de cinco niños huyó de Ucrania tras los ataques rusos y está viviendo en un teatro polaco junto con otras cincuenta personas.

La mujer relató cómo se las arregló para hacérsela más fácil a los niños en tiempos de guerra: “Traté de protegerlos de todo ésto. Tapaba las ventanas con mantas para que no oyeran las sirenas”.

Se fueron de Ucrania en tren. Allí quedaron sus padres, que no quisieron viajar a Polonia por su fuerte arraigo a su tierra natal. “No querían irse. Le dije a mi madre ¡Vámonos! y me dijo que no. Le dije que se iba a morir en su tierra. La gente mayor allí es dura”, comentó Tanya.



Un teatro de Przemysl convertido en refugio. Foto: REUTERS

La mujer no sabe cuándo retornará a su país. Ni siquiera sabe si podrá hacerlo. De momento piensa quedarse en Polonia entre un año o dos “y después lo que tenga que ser. Lo que quiera Dios”.

“Entiendo que en un futuro cercano no será realista volver. Después de la guerra todo estará destruido. Habrá desempleo, será duro, pero tengo hijos. Si fueran mayores podrían volver a ayudar. Tienen que crear sus vidas de algún modo. No se les puede culpar de esta guerra. No la necesitaban”, dijo Tanya.

Tanto Tanya como Olga, otra madre refugiada que está viviendo en el teatro polaco, pudieron sacar a sus hijos de Ucrania en un tren repleto de gente. Dicen que había más de 800 personas.



Tanya y uno de sus hijos. Foto: captura El País

Sin embargo, una mejor organización las ayudó a pasar mejor el mal trago. Al principio de la guerra, muchas madres que huían dejaban a sus hijos en los andenes porque los pequeños no podían entrar a causa de la muchedumbre.

Olga está a cargo de un bebé en el teatro y, al igual que Tanya, haciendo lo posible para que atraviese en paz el difícil momento que le tocó: “Durmió mal la primera noche, se despertaba seguido y lloraba mucho, pero ahora está todo bien”.

¿Tráfico de personas en Przemysl?

Muchos ucranianos que huyeron de su país pasaron por Przemysl, ciudad polaca en donde se encuentra la frontera entre Polonia y Ucrania.



Ucranianos llegando a la estación de Przemysl, cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania. Foto: AFP

Por el incesante ir y venir de personas ya se dejaron ver carteles en las paredes que alertan del peligro del tráfico de personas. Los avisos están escritos en varios idiomas.

La campaña de prevención empezó luego de que una chica de 16 años desapareciera por los alrededores de la estación. Igualmente, no se trató de un caso confirmado de trata de personas ya que nadie aún pudo comprobarlo.

“Es un caso conocido, y también nos han llegado otras historias de mujeres desaparecidas en su trayecto de huída”, destaca la coordinadora de voluntarios del centro de acogida más grande de Przemysl, Karina Fuchs-Christiansen.